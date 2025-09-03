عربي
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد سماع دوي انفجار ضخم... الهيئة العامة للطيران المدني السوري توضح الوضع في مطار دمشق الدولي
بعد سماع دوي انفجار ضخم... الهيئة العامة للطيران المدني السوري توضح الوضع في مطار دمشق الدولي
سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".وأكدت الهيئة في بيان نشرته في قناتها على "تلغرام"، أن "المجال الجوي السوري بات آمناً ومتاحاً للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية".
11:29 GMT 03.09.2025
سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".

ونقلت وكالة ألأنباء السورية "سانا" عن الهيئة العامة، قولها: "يتمتع مطار دمشق الدولي بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير".

مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مطار دمشق الدولي عالق في "المنطقة الحمراء".. وحذر خليجي من تشغيل خطوط منتظمة
12 أغسطس, 11:00 GMT
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة الماضية.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته في قناتها على "تلغرام"، أن "المجال الجوي السوري بات آمناً ومتاحاً للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية".
