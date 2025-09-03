https://sarabic.ae/20250903/بعد-سماع-دوي-انفجار-ضخم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-السوري-توضح-الوضع-في--مطار-دمشق-الدولي-1104461425.html
سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".وأكدت الهيئة في بيان نشرته في قناتها على "تلغرام"، أن "المجال الجوي السوري بات آمناً ومتاحاً للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية".
بعد سماع دوي انفجار ضخم... الهيئة العامة للطيران المدني السوري توضح الوضع في مطار دمشق الدولي
سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".
ونقلت وكالة ألأنباء السورية "سانا" عن الهيئة العامة، قولها: "يتمتع مطار دمشق الدولي بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة الماضية.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته في قناتها على "تلغرام"، أن "المجال الجوي السوري بات آمناً ومتاحاً للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية
، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية".