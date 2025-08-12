https://sarabic.ae/20250812/مطار-دمشق-الدولي-عالق-في-المنطقة-الحمراء-وحذر-خليجي-من-تشغيل-خطوط-منتظمة-1103630538.html

مطار دمشق الدولي عالق في "المنطقة الحمراء".. وحذر خليجي من تشغيل خطوط منتظمة

تكاليف مرتفعة وخدمات محدودةمالكة إحدى شركات السياحة في سوريا، نسرين محمد، تقول لـ"سبوتنيك": "معظم المسافرين يختارون مطار بيروت كخيار بديل عن مطار دمشق لأسباب عدة، أبرزها محدودية الرحلات الجوية"، مضيفة: "رغم عودة عدد من شركات الطيران لتسيير رحلات إلى سوريا عبر مطاري دمشق أو حلب، إلا أن أسعار التذاكر ما تزال مرتفعة جدا مقارنة بمطار بيروت، الذي يوفر خيارات أوسع وبأسعار أقل قد تصل إلى 50% أرخص في بعض الأحيان".بين بيروت ودمشق.. فجوة واضحة في مستوى الخدماتويعاني مطار دمشق الدولي من ضعف في البنية التحتية وقلة في الخدمات، بحسب أنس سليمان، أحد السوريين المقيمين في دولة الإمارات، إذ يقول لـ"سبوتنيك": "يفتقر المطار لعدد من الخدمات الأساسية مثل أماكن الانتظار المريحة، خدمة الإنترنت، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى طول مدة الإجراءات الأمنية واللوجستية مقارنة بمطار بيروت، الذي يوفر نطاقا أوسع من الخدمات وخيارات متعددة لشركات الطيران والوجهات".حذر خليجي من تسيير رحلات منتظمةلا تزال شركات الطيران الخليجية الكبرى حذرة في التعامل مع ملف الرحلات المباشرة إلى دمشق، نتيجة مزيج من العوامل الأمنية، والتأمينية، والتشغيلية، التي تجعل من الصعب، وربما غير المجدي اقتصاديا، تشغيل خطوط منتظمة.ويشير الكعبي إلى أن "الشركات تواجه أيضا تحديات مرتبطة بمحدودية البنية التحتية للمطار مقارنة بالمعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات، إضافة إلى صعوبة الالتزام بجداول الرحلات بدقة في ظل احتمالات الإغلاق أو التأخير لأسباب أمنية أو فنية".في المقابل، تستمر بعض شركات الطيران الإقليمية الصغيرة أو تلك المرتبطة باتفاقيات خاصة في تسيير رحلات محدودة إلى دمشق، لكنها تعمل ضمن أطر مختلفة عن الشركات التجارية الكبرى، ولا تتحمل بالقدر نفسه أعباء السمعة العالمية أو الالتزامات التأمينية العالية.ويشار إلى أن مطار دمشق الدولي توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن يستأنف الرحلات الداخلية في 18 من الشهر ذاته، ويعود لاستقبال الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.

