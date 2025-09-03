خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك
خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك
سبوتنيك عربي
أوضح الخبير في الاقتصاد الدولي، أحمد الصدام، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، الأهمية الاقتصادية لانعقاد "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في هذا التوقيت. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك

17:13 GMT 03.09.2025
المنتدى الاقتصادي الشرقي ينظم موكبا بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى
المنتدى الاقتصادي الشرقي ينظم موكبا بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
أوضح الخبير في الاقتصاد الدولي، أحمد الصدام، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، الأهمية الاقتصادية لانعقاد "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في هذا التوقيت.
وأكد الصدام أن "المنتدى بمثابة حدث اقتصادي كبير في شرق روسيا وسيكون لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل المشاريع في مدينة فلاديفوستوك".
ولفت إلى أن "هذا الحدث يأتي ليضيف بصمة اقتصادية أكبر من خلال جذب مشاريع ممكن أن تشمل مجالات النقل والبناء والتحدي بالكامل وسوف يكون هناك ترابط إقليمي"، مضيفا "هناك أيضا البعد الجيوسياسي فقد أكدت روسيا أنها منفتحة على العالم على الرغم من العقوبات الغربية".

وشدّد الصدام على أن "روسيا ليست معزولة في ظل العقوبات الغربية لديها منتدى انفتاح أوسع مع دول الاتحاد الآسيوي، التي تشكل تجارتها نقطة مهمة على مستوى العالم"، موضحا أن "المنتدى لا يعكس انطباعا دوليا فقط، بل يخدم خطة موسكو لتنمية إقليم الشرق الأقصى، وهذا جزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي الروسي، كما يأتي ضمن إطار العدالة الاقتصادية في توزيع واستغلال الموارد".

المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
05:31 GMT
واعتبر أن "روسيا ممكن أن تكون نقطة فاصلة ما بين الشرق وأوروبا في مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي هذا المنتدى رسالة بأن روسيا لا تزال لاعبا محوريا في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا المنتدى تحديدا ممكن أن يكون مكملا لمنتديات دولية".
وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وتقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر..ألبوم صور
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
