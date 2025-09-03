https://sarabic.ae/20250903/خبير-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-لجذب-الاستثمارات-الأجنبية-في-فلاديفوستوك-1104472165.html
خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك
خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك
أوضح الخبير في الاقتصاد الدولي، أحمد الصدام، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، الأهمية الاقتصادية لانعقاد "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في هذا التوقيت. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وأكد الصدام أن "المنتدى بمثابة حدث اقتصادي كبير في شرق روسيا وسيكون لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل المشاريع في مدينة فلاديفوستوك". ولفت إلى أن "هذا الحدث يأتي ليضيف بصمة اقتصادية أكبر من خلال جذب مشاريع ممكن أن تشمل مجالات النقل والبناء والتحدي بالكامل وسوف يكون هناك ترابط إقليمي"، مضيفا "هناك أيضا البعد الجيوسياسي فقد أكدت روسيا أنها منفتحة على العالم على الرغم من العقوبات الغربية". واعتبر أن "روسيا ممكن أن تكون نقطة فاصلة ما بين الشرق وأوروبا في مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي هذا المنتدى رسالة بأن روسيا لا تزال لاعبا محوريا في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا المنتدى تحديدا ممكن أن يكون مكملا لمنتديات دولية".وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وتقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
وأكد الصدام أن "المنتدى بمثابة حدث اقتصادي كبير في شرق روسيا وسيكون لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل المشاريع في مدينة فلاديفوستوك".
ولفت إلى أن "هذا الحدث يأتي ليضيف بصمة اقتصادية أكبر من خلال جذب مشاريع ممكن أن تشمل مجالات النقل والبناء والتحدي بالكامل وسوف يكون هناك ترابط إقليمي"، مضيفا "هناك أيضا البعد الجيوسياسي فقد أكدت روسيا أنها منفتحة على العالم على الرغم من العقوبات الغربية".
وشدّد الصدام على أن "روسيا ليست معزولة في ظل العقوبات الغربية لديها منتدى انفتاح أوسع مع دول الاتحاد الآسيوي، التي تشكل تجارتها نقطة مهمة على مستوى العالم"، موضحا أن "المنتدى لا يعكس انطباعا دوليا فقط، بل يخدم خطة موسكو لتنمية إقليم الشرق الأقصى، وهذا جزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي الروسي، كما يأتي ضمن إطار العدالة الاقتصادية في توزيع واستغلال الموارد".
واعتبر أن "روسيا ممكن أن تكون نقطة فاصلة ما بين الشرق وأوروبا في مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي هذا المنتدى رسالة بأن روسيا لا تزال لاعبا محوريا في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا المنتدى تحديدا ممكن أن يكون مكملا لمنتديات دولية".
وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وتقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".