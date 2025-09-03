https://sarabic.ae/20250903/خبير-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-لجذب-الاستثمارات-الأجنبية-في-فلاديفوستوك-1104472165.html

خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك

خبير: "المنتدى الاقتصادي الشرقي" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في فلاديفوستوك

سبوتنيك عربي

أوضح الخبير في الاقتصاد الدولي، أحمد الصدام، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، الأهمية الاقتصادية لانعقاد "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في هذا التوقيت. 03.09.2025

وأكد الصدام أن "المنتدى بمثابة حدث اقتصادي كبير في شرق روسيا وسيكون لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل المشاريع في مدينة فلاديفوستوك". ولفت إلى أن "هذا الحدث يأتي ليضيف بصمة اقتصادية أكبر من خلال جذب مشاريع ممكن أن تشمل مجالات النقل والبناء والتحدي بالكامل وسوف يكون هناك ترابط إقليمي"، مضيفا "هناك أيضا البعد الجيوسياسي فقد أكدت روسيا أنها منفتحة على العالم على الرغم من العقوبات الغربية". واعتبر أن "روسيا ممكن أن تكون نقطة فاصلة ما بين الشرق وأوروبا في مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي هذا المنتدى رسالة بأن روسيا لا تزال لاعبا محوريا في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا المنتدى تحديدا ممكن أن يكون مكملا لمنتديات دولية".وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وتقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر..ألبوم صورالمنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية

