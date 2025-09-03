خبير في الشأن الروسي: قمة شنغهاي تشكل أساسًا لتغيير السياسة العالمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الروسي: قمة شنغهاي تشكل أساسًا لتغيير السياسة العالمية
يسوده التوازن والاحترام المتبادل لمصالح هذه الدول، ولا يرتكز على سياسة الهيمنة والتهديد العسكري والعقوبات، وذلك في سبيل إعادة إحياء الأمم المتحدة والقوانين والشرائع الدولية والعودة إليها من أجل حل أي مشاكل عالقة". وأوضح أيوب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يميز قمة مجموعة شنغهاي أنها تشكل أساسًا يمكن البناء عليه للاستمرار في تغيير السياسة العالمية"، مشيرًا إلى أنها "تمثل تحولًا تاريخيًا من خلال تطور وتنوع العلاقات بين دولها، وخاصة بين روسيا والصين، والذي تجسد في توقيع حوالي 22 معاهدة ومذكرة بين الطرفين تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية، وقطاعات النفط والفضاء والذكاء الاصطناعي". وأشار أيوب إلى توجس الولايات المتحدة من القوى الصاعدة من خلال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن "ترامب يوجه رسالة إلى الداخل الأميركي عبر إظهار تآمر الدول عليه، وخاصة اقتصاديًا، ليؤكد أن سياسته المعتمدة تهدف إلى مواجهة الأخطار الخارجية"، لافتًا إلى أن "التقارب بين روسيا والصين واستمرار الشراكة الاستراتيجية بينهما يشكل خطرًا على الولايات المتحدة ليس فقط عسكريًا وإنما أيضًا اقتصاديًا وسياسيًا". وأضاف، أن "ظهور الثالوث النووي الصيني يشكل رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى شعوب الدول المشاركة، مفادها أن هذه الدول لا تريد الحرب، بل تسعى إلى استمرار التطور الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تمتلك القوة للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها واستقلالها، خاصة وأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يعملوا لإحلال السلام". وعن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، أشار أيوب إلى أن "العلاقة بحاجة إلى تطوير، وأن ترامب مستمر في مبادرته من أجل حل الصراع في أوكرانيا، ولن يصعّد في علاقته مع روسيا". وفي المقابل، "تصرّ روسيا على إبقاء نافذة لعودة العلاقات على أساس احترام المصالح الروسية، وضمان عدم استمرار السياسات التي اعتمدها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، منعًا لتكرار ما حصل في أوكرانيا في أماكن أخرى". وشدد الخبير في الشأن الروسي على أن "العلاقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية مستمرة وقائمة على الاحترام المتبادل"، معتبرًا أن "الثالوث العسكري الذي يضم الطرفين إلى جانب الصين، مع قمة شنغهاي وقمة البريكس، سيُنتج سياسة عالمية أساسها التوازن واحترام مصالح جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، محذرًا في الوقت نفسه من "محاولات الولايات المتحدة تعويض التخلي عن المواجهة المباشرة مع الدول المنافسة عبر أدوات ووسائل أخرى، منها استخدام الدول في مواجهة الصين وروسيا".
خبير في الشأن الروسي: قمة شنغهاي تشكل أساسًا لتغيير السياسة العالمية

3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
حصري
تناول الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، اجتماع الزعماء الثلاثة: كوريا الديمقراطية، روسيا والصين، مشيرًا إلى أن "اجتماع زعماء أكبر الدول يأتي في إطار التطور والتماشي مع نظام جديد في العالم متعدد الأقطاب.
يسوده التوازن والاحترام المتبادل لمصالح هذه الدول، ولا يرتكز على سياسة الهيمنة والتهديد العسكري والعقوبات، وذلك في سبيل إعادة إحياء الأمم المتحدة والقوانين والشرائع الدولية والعودة إليها من أجل حل أي مشاكل عالقة".
وأوضح أيوب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يميز قمة مجموعة شنغهاي أنها تشكل أساسًا يمكن البناء عليه للاستمرار في تغيير السياسة العالمية"، مشيرًا إلى أنها "تمثل تحولًا تاريخيًا من خلال تطور وتنوع العلاقات بين دولها، وخاصة بين روسيا والصين، والذي تجسد في توقيع حوالي 22 معاهدة ومذكرة بين الطرفين تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية، وقطاعات النفط والفضاء والذكاء الاصطناعي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
كيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
05:58 GMT
وأشار أيوب إلى توجس الولايات المتحدة من القوى الصاعدة من خلال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن "ترامب يوجه رسالة إلى الداخل الأميركي عبر إظهار تآمر الدول عليه، وخاصة اقتصاديًا، ليؤكد أن سياسته المعتمدة تهدف إلى مواجهة الأخطار الخارجية"، لافتًا إلى أن "التقارب بين روسيا والصين واستمرار الشراكة الاستراتيجية بينهما يشكل خطرًا على الولايات المتحدة ليس فقط عسكريًا وإنما أيضًا اقتصاديًا وسياسيًا".
وأضاف، أن "ظهور الثالوث النووي الصيني يشكل رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى شعوب الدول المشاركة، مفادها أن هذه الدول لا تريد الحرب، بل تسعى إلى استمرار التطور الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تمتلك القوة للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها واستقلالها، خاصة وأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يعملوا لإحلال السلام".
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
شي جين بينغ: الصين ستكون دائما القوة الدافعة للسلام والاستقرار
08:15 GMT
وعن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، أشار أيوب إلى أن "العلاقة بحاجة إلى تطوير، وأن ترامب مستمر في مبادرته من أجل حل الصراع في أوكرانيا، ولن يصعّد في علاقته مع روسيا". وفي المقابل، "تصرّ روسيا على إبقاء نافذة لعودة العلاقات على أساس احترام المصالح الروسية، وضمان عدم استمرار السياسات التي اعتمدها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، منعًا لتكرار ما حصل في أوكرانيا في أماكن أخرى".
وشدد الخبير في الشأن الروسي على أن "العلاقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية مستمرة وقائمة على الاحترام المتبادل"، معتبرًا أن "الثالوث العسكري الذي يضم الطرفين إلى جانب الصين، مع قمة شنغهاي وقمة البريكس، سيُنتج سياسة عالمية أساسها التوازن واحترام مصالح جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، محذرًا في الوقت نفسه من "محاولات الولايات المتحدة تعويض التخلي عن المواجهة المباشرة مع الدول المنافسة عبر أدوات ووسائل أخرى، منها استخدام الدول في مواجهة الصين وروسيا".
