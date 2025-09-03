شي جين بينغ: الصين ستكون دائما القوة الدافعة للسلام والاستقرار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
شي جين بينغ: الصين ستكون دائما القوة الدافعة للسلام والاستقرار
شي جين بينغ: الصين ستكون دائما القوة الدافعة للسلام والاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، خلال حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، أن الصين... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T08:15+0000
2025-09-03T08:15+0000
الصين
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104453827_0:76:3217:1886_1920x0_80_0_0_5879eb5629c4ac631e64d6dd7dcc6bfb.jpg
وقال جين بينغ: "تحديث الصين هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية. وستظل الصين دائمًا القوة الدافعة للسلام والاستقرار والتقدم في جميع أنحاء العالم".وأضاف جين بينغ: "يجب على البشرية التي تعيش على كوكب واحد أن تتعايش بسلام، وألا تعود أبدًا إلى قانون الغاب، حيث يهزم القوي الضعيف".وقال: "يتعين علينا جميعا أن ندعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء وأن نحافظ بلا تردد على العدالة والإنصاف الدوليين".نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ8 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.وحضر الحفل زعماء 26 دولة أجنبية، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحاربين القدامى وأحفاد أبطال الحرب العالمية الثانية.خبير: تبادل المنافع بين روسيا والصين مكنهما من لعب دور رئيسي في قيادة الاقتصاد العالميشي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، خلال حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، أن الصين ستظل دائمًا القوة الدافعة للسلام والاستقرار والتقدم في جميع أنحاء العالم.
وقال جين بينغ: "تحديث الصين هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية. وستظل الصين دائمًا القوة الدافعة للسلام والاستقرار والتقدم في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "التفوق المؤقت يتحدد بالقوة، والنصر بعد قرون يعتمد على الحقيقة. العدالة والنور والتقدم سوف يتغلبان على الشر والظلام".

وأضاف جين بينغ: "يجب على البشرية التي تعيش على كوكب واحد أن تتعايش بسلام، وألا تعود أبدًا إلى قانون الغاب، حيث يهزم القوي الضعيف".

وعبر الرئيس الصيني عن أمله في أن تتعلم جميع الدول من التاريخ، وتُقدّر السلام، وتُسهم معًا في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وقال: "يتعين علينا جميعا أن ندعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء وأن نحافظ بلا تردد على العدالة والإنصاف الدوليين".
04:14 GMT
نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ8 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.

وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيرًا إلى مساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، ثم بدأ جولة لتفقد القوات المشاركة في العرض.

وحضر الحفل زعماء 26 دولة أجنبية، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحاربين القدامى وأحفاد أبطال الحرب العالمية الثانية.
