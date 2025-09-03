https://sarabic.ae/20250903/شي-جين-بينغ-الصين-ستكون-دائما-القوة-الدافعة-للسلام-والاستقرار-1104454180.html
وقال جين بينغ: "تحديث الصين هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية. وستظل الصين دائمًا القوة الدافعة للسلام والاستقرار والتقدم في جميع أنحاء العالم".وأضاف جين بينغ: "يجب على البشرية التي تعيش على كوكب واحد أن تتعايش بسلام، وألا تعود أبدًا إلى قانون الغاب، حيث يهزم القوي الضعيف".وقال: "يتعين علينا جميعا أن ندعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء وأن نحافظ بلا تردد على العدالة والإنصاف الدوليين".نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ8 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.وحضر الحفل زعماء 26 دولة أجنبية، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحاربين القدامى وأحفاد أبطال الحرب العالمية الثانية.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، خلال حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، أن الصين ستظل دائمًا القوة الدافعة للسلام والاستقرار والتقدم في جميع أنحاء العالم.
وقال جين بينغ: "تحديث الصين هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية. وستظل الصين دائمًا القوة الدافعة للسلام والاستقرار والتقدم في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "التفوق المؤقت يتحدد بالقوة، والنصر بعد قرون يعتمد على الحقيقة. العدالة والنور والتقدم سوف يتغلبان على الشر والظلام".
وأضاف جين بينغ: "يجب على البشرية التي تعيش على كوكب واحد أن تتعايش بسلام، وألا تعود أبدًا إلى قانون الغاب، حيث يهزم القوي الضعيف".
وعبر الرئيس الصيني عن أمله في أن تتعلم جميع الدول من التاريخ، وتُقدّر السلام، وتُسهم معًا في بناء مستقبل أفضل للبشرية.
وقال: "يتعين علينا جميعا أن ندعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء وأن نحافظ بلا تردد على العدالة والإنصاف الدوليين".
نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ8 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.
وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيرًا إلى مساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، ثم بدأ جولة لتفقد القوات المشاركة في العرض.
وحضر الحفل زعماء 26 دولة أجنبية، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحاربين القدامى وأحفاد أبطال الحرب العالمية الثانية.