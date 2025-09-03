https://sarabic.ae/20250903/مصر-تفتتح-عيادات-متنقلة-لخدمة-السياح-الروس-1104463408.html
مصر تفتتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس
مصر تفتتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر ستفتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس، ودعم السياحة العلاجية في البلاد.
روسيا
مصر
ووفقا للبيان، عقد رئيس الهيئة، أحمد السبكي، اجتماعا مع السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، ناقش خلاله الطرفان آفاق التعاون في المشاريع الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية، ونقل الخبرة الروسية في مجال الطب النووي.وناقش الجانبان سبل التعاون الثناني، والتي يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات في الفحص الطبي الشامل باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بعد، والعيادات المتنقلة، وأعلنا عن عيادات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، إلى جانب تدشين عيادات متنقلة لخدمة الوافدين من روسيا بما يدعم السياحة العلاجية في مصر.ونوه السبكي إلى أن أحد أبرز المشروعات المزمع تنفيذها بالشراكة مع روسيا، هو إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي، والعلاج الإشعاعي بإحدى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ليمثل المشروع استثمارا واعدًا في الخدمات الصحية المتقدمة ونواة للتوسع المستقبلي في التعاون الصحي المصري الروسي.وأكد السفير الروسي أن أكثر من 1.5 مليون مواطن روسي يزورون مصر سنويا، وأن مصر شريك استراتيجي في مجموعة "بريكس" بما يعكس عمق العلاقات السياسية والتنموية بين البلدين، موجها دعوة رسمية إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية لزيارة موسكو.
مصر
روسيا, مصر
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر ستفتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس، ودعم السياحة العلاجية في البلاد.
ووفقا للبيان، عقد رئيس الهيئة، أحمد السبكي، اجتماعا مع السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، ناقش خلاله الطرفان آفاق التعاون في المشاريع الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية، ونقل الخبرة الروسية في مجال الطب النووي.
وناقش الجانبان سبل التعاون الثناني، والتي يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات في الفحص الطبي الشامل باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بعد، والعيادات المتنقلة، وأعلنا عن عيادات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، إلى جانب تدشين عيادات متنقلة لخدمة الوافدين من روسيا بما يدعم السياحة العلاجية في مصر.
وأعلن السبكي عن عقد اجتماع موسع مع كبرى شركات التأمين الطبي الروسية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتقديم باقات علاجية للفحص الشامل والأسنان للوافدين من روسيا بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتح آفاقا جديدة لدعم السياحة العلاجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
ونوه السبكي إلى أن أحد أبرز المشروعات المزمع تنفيذها بالشراكة مع روسيا، هو إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي، والعلاج الإشعاعي بإحدى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ليمثل المشروع استثمارا واعدًا في الخدمات الصحية المتقدمة ونواة للتوسع المستقبلي في التعاون الصحي المصري الروسي.
ومن جانبه، أكد السفي بوريسينكو، أن روسيا تعمل على تعميق شراكتها مع مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية في مجالات استراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الصحية المصرية.
وأكد السفير الروسي أن أكثر من 1.5 مليون مواطن روسي يزورون مصر سنويا، وأن مصر شريك استراتيجي في مجموعة "بريكس" بما يعكس عمق العلاقات السياسية والتنموية بين البلدين، موجها دعوة رسمية إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية لزيارة موسكو.