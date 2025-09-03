مصر تفتتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تفتتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر ستفتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس، ودعم السياحة العلاجية في البلاد.
ووفقا للبيان، عقد رئيس الهيئة، أحمد السبكي، اجتماعا مع السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، ناقش خلاله الطرفان آفاق التعاون في المشاريع الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية، ونقل الخبرة الروسية في مجال الطب النووي.وناقش الجانبان سبل التعاون الثناني، والتي يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات في الفحص الطبي الشامل باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بعد، والعيادات المتنقلة، وأعلنا عن عيادات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، إلى جانب تدشين عيادات متنقلة لخدمة الوافدين من روسيا بما يدعم السياحة العلاجية في مصر.ونوه السبكي إلى أن أحد أبرز المشروعات المزمع تنفيذها بالشراكة مع روسيا، هو إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي، والعلاج الإشعاعي بإحدى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ليمثل المشروع استثمارا واعدًا في الخدمات الصحية المتقدمة ونواة للتوسع المستقبلي في التعاون الصحي المصري الروسي.وأكد السفير الروسي أن أكثر من 1.5 مليون مواطن روسي يزورون مصر سنويا، وأن مصر شريك استراتيجي في مجموعة "بريكس" بما يعكس عمق العلاقات السياسية والتنموية بين البلدين، موجها دعوة رسمية إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية لزيارة موسكو.رئيس جامعة "الأزهر" المصرية: أكثر من 1200 طالب روسي يدرسون لدينا
مصر تفتتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس

12:51 GMT 03.09.2025
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر ستفتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس، ودعم السياحة العلاجية في البلاد.
ووفقا للبيان، عقد رئيس الهيئة، أحمد السبكي، اجتماعا مع السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، ناقش خلاله الطرفان آفاق التعاون في المشاريع الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية، ونقل الخبرة الروسية في مجال الطب النووي.
وناقش الجانبان سبل التعاون الثناني، والتي يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات في الفحص الطبي الشامل باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بعد، والعيادات المتنقلة، وأعلنا عن عيادات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، إلى جانب تدشين عيادات متنقلة لخدمة الوافدين من روسيا بما يدعم السياحة العلاجية في مصر.

وأعلن السبكي عن عقد اجتماع موسع مع كبرى شركات التأمين الطبي الروسية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتقديم باقات علاجية للفحص الشامل والأسنان للوافدين من روسيا بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتح آفاقا جديدة لدعم السياحة العلاجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

ونوه السبكي إلى أن أحد أبرز المشروعات المزمع تنفيذها بالشراكة مع روسيا، هو إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي، والعلاج الإشعاعي بإحدى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ليمثل المشروع استثمارا واعدًا في الخدمات الصحية المتقدمة ونواة للتوسع المستقبلي في التعاون الصحي المصري الروسي.
ومن جانبه، أكد السفي بوريسينكو، أن روسيا تعمل على تعميق شراكتها مع مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية في مجالات استراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الصحية المصرية.
وأكد السفير الروسي أن أكثر من 1.5 مليون مواطن روسي يزورون مصر سنويا، وأن مصر شريك استراتيجي في مجموعة "بريكس" بما يعكس عمق العلاقات السياسية والتنموية بين البلدين، موجها دعوة رسمية إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية لزيارة موسكو.
رئيس جامعة "الأزهر" المصرية: أكثر من 1200 طالب روسي يدرسون لدينا
