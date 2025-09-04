https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الروسية-لافروف-يشارك-في-اجتماع-مجلس-التعاون-الروسي-العربي-1104480668.html

الخارجية الروسية: لافروف يشارك في اجتماع مجلس التعاون الروسي العربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل روسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا خلال إفادة إعلامية على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "في 11 أيلول/سبتمبر في سوتشي، سيشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي".وأضافت: "تفتتح الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في 9 أيلول/سبتمبر. وسيترأس الوفد الروسي في الأسبوع رفيع المستوى، الذي سيُعقد في الفترة من 23 إلى 29 أيلول/سبتمبر، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".يذكر أن الجولة السابقة من الحوار عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وشهدت بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تشارك فيه وفود دولية عديدة، فيما تتولى وكالة "ريا نوفوستي" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.

