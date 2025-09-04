الخارجية الروسية: لافروف يشارك في اجتماع مجلس التعاون الروسي العربي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في اجتماع مجلس التعاون الروسي العربي
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في اجتماع مجلس التعاون الروسي العربي
00:54 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 00:55 GMT 04.09.2025)
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل روسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنه سيشارك في الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، المقرر عقدها في مدينة سوتشي يوم 11 أيلول/سبتمبر.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة إعلامية على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "في 11 أيلول/سبتمبر في سوتشي، سيشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي
20 أبريل, 07:11 GMT
وأضافت: "تفتتح الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في 9 أيلول/سبتمبر. وسيترأس الوفد الروسي في الأسبوع رفيع المستوى، الذي سيُعقد في الفترة من 23 إلى 29 أيلول/سبتمبر، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
يذكر أن الجولة السابقة من الحوار عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وشهدت بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تشارك فيه وفود دولية عديدة، فيما تتولى وكالة "ريا نوفوستي" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.
