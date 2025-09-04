عربي
الرئيس اللبناني: الاعتداءات على اليونيفيل تؤكد مضي إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي
الرئيس اللبناني: الاعتداءات على اليونيفيل تؤكد مضي إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي
الرئيس اللبناني: الاعتداءات على اليونيفيل تؤكد مضي إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي

10:10 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Ahmad Grendizer
تابعنا عبر
أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون، اتصالا هاتفيا، بقائد اليونيفيل، مدينا الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين.
ووفقا للرئاسة اللبنانية، أكد عون أن "هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة على مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان".
وأدانت قوات الطوارئ الدولية في لبنان "يونيفيل"، تعرّض قواتها لهجوم خطير نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية خلال محاولة القوات إزالة بعض العقبات التي كانت تعرقل وصولها إلى موقع الأمم المتحدة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان.
وأصدرت القوة الدولية بيانا رسميا على صفحتها على موقع "إكس"، قالت فيه إن الهجوم الذي نفذته مسيرة إسرائيلية تضمن إلقاء 4 قنابل عليها، مشيرة إلى أنه من أخطر الهجمات التي تعرض لها جنودها منذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
‌‏فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان
أمس, 12:08 GMT
ولفت البيان إلى أن إحدى القنابل التي ألقتها الطائرة المسيرة الإسرائيلية سقطت على بعد 20 مترا من موقع القوات، بينما سقطت ثلاث قنابل أخرى على مسافة تقدر بـ 100 متر من موقع أفراد وآليات الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أنه تم رصد الطائرات المسيرة وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق باتجاه إسرائيل.
وبحسب البيان، فإن اليونيفيل أبلغت إسرائيل مسبقا بالمهمة التي تنفذها في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين، مشيرة إلى أنه بعد الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، تم تعليق العمل حفاظا على سلامة قوات حفظ السلام.
وقال البيان: إن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخّل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول.
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل
30 أغسطس, 07:44 GMT
ولفت إلى أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي، مشيرةً إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلفها بها مجلس الأمن.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانتا تسعيان لإنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بينما تمسك لبنان باستمرار وجود القوات الدولية في الجنوب حتى يتم تنفيذ القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، بما يشمل اكتمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية.
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل "اليونيفيل" حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن يكون ذلك هو التمديد الأخير للقوات الدولية العاملة في لبنان.
