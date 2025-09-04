https://sarabic.ae/20250904/باحث-متخصص-في-العلاقات-الدولية-والاستراتيجية-قمة-شنغهاي-أثبتت-متانة-التحالف-الشرقي-1104495870.html
باحث متخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية: قمة شنغهاي أثبتت متانة التحالف الشرقي
باحث متخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية: قمة شنغهاي أثبتت متانة التحالف الشرقي
سبوتنيك عربي
اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، ايلي جرجي الياس، أن "قمة شنغهاي كانت على مستوى عال من الأهمية الاستراتيجية، وأكدت على... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T09:23+0000
2025-09-04T09:23+0000
2025-09-04T09:23+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
الصين
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104370124_0:76:2834:1670_1920x0_80_0_0_8c02a65fb145345c5e908b6b123e7065.jpg
ورأى إلياس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القمة أظهرت الدعم الصيني المطلق لروسيا في خطواتها بأوكرانيا، إلى جانب الدعم العسكري من كوريا الشمالية"، لافتًا إلى أن "موقف الرئيس الروسي واضح من حيث الانتصار في أوكرانيا عبر تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، وأكد أن "الشرط الأول لإنهاء الصراع هو المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني في موسكو". وأوضح أن "ترامب لا يريد مواجهة مباشرة بين المعسكرين وهو يريد العودة إلى طاولة المفاوضات التي انطلقت من ألاسكا، خصوصًا في ضوء قمة شنغهاي التي أثبتت متانة التحالف الشرقي".وبدأت زيارة بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.كما عقدت محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا في بكين، وأجرى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية.وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.
https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-الروسي-يختتم-زيارته-للصين-بمؤتمر-صحفي--عاجل-1104467225.html
https://sarabic.ae/20250903/باحث-في-الشؤون-الصينية-لقاءات-بوتين-في-بكين-تجسد-شراكة-استراتيجية-لإقامة-نظام-عالمي-بديل-1104458963.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104370124_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_b42f338ceeecd7522509ec4b8c79487d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
باحث متخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية: قمة شنغهاي أثبتت متانة التحالف الشرقي
حصري
اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، ايلي جرجي الياس، أن "قمة شنغهاي كانت على مستوى عال من الأهمية الاستراتيجية، وأكدت على وجود وقوة المعسكر الشرقي بوجه المعسكر الغربي"، وأشار إلى أهمية وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيكين، باعتبار أن "روسيا تقف في الصف الأول للمواجهة من خلال الصراع في أوكرانيا".
ورأى إلياس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك
"، أن "القمة أظهرت الدعم الصيني المطلق لروسيا في خطواتها بأوكرانيا، إلى جانب الدعم العسكري من كوريا الشمالية"، لافتًا إلى أن "موقف الرئيس الروسي واضح من حيث الانتصار في أوكرانيا
عبر تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، وأكد أن "الشرط الأول لإنهاء الصراع هو المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني في موسكو".
وأشار الباحث المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن "روسيا هي الأقوى في المواجهة، ناهيك عن الاتفاقات الاقتصادية مع الصين في مجالي البترول والغاز، وسيطرتها على المناطق الروسية من أوكرانيا، في حين الولايات المتحدة مأزومة بعد قمة الاسكا".
وأوضح أن "ترامب لا يريد مواجهة مباشرة بين المعسكرين وهو يريد العودة إلى طاولة المفاوضات التي انطلقت من ألاسكا، خصوصًا في ضوء قمة شنغهاي التي أثبتت متانة التحالف الشرقي".
ولفت الياس إلى أن "احتفال الصين بعيد النصر والعرض العسكري الصيني يؤكد أن بكين هي القوة العسكرية الأولى، على الأقل في الشرق الأقصى"، كما أشار إلى أن "كوريا الديمقراطية تمتلك قدرات عسكرية فائقة على مستوى المجندين والاحتياط والتجهيزات"، ما يوجه رسالة واضحة مفادها أنه "إذا استمر الصراع في أوكرانيا فسيتوسع الهجوم بوجود تحالفات روسيا القوية".
وبدأت زيارة بوتين
إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.
كما عقدت محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا في بكين، وأجرى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.