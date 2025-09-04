باحث متخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية: قمة شنغهاي أثبتت متانة التحالف الشرقي

عربي
ورأى إلياس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القمة أظهرت الدعم الصيني المطلق لروسيا في خطواتها بأوكرانيا، إلى جانب الدعم العسكري من كوريا الشمالية"، لافتًا إلى أن "موقف الرئيس الروسي واضح من حيث الانتصار في أوكرانيا عبر تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، وأكد أن "الشرط الأول لإنهاء الصراع هو المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني في موسكو". وأوضح أن "ترامب لا يريد مواجهة مباشرة بين المعسكرين وهو يريد العودة إلى طاولة المفاوضات التي انطلقت من ألاسكا، خصوصًا في ضوء قمة شنغهاي التي أثبتت متانة التحالف الشرقي".وبدأت زيارة بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.كما عقدت محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا في بكين، وأجرى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية.وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.
حصري
اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، ايلي جرجي الياس، أن "قمة شنغهاي كانت على مستوى عال من الأهمية الاستراتيجية، وأكدت على وجود وقوة المعسكر الشرقي بوجه المعسكر الغربي"، وأشار إلى أهمية وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيكين، باعتبار أن "روسيا تقف في الصف الأول للمواجهة من خلال الصراع في أوكرانيا".
ورأى إلياس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القمة أظهرت الدعم الصيني المطلق لروسيا في خطواتها بأوكرانيا، إلى جانب الدعم العسكري من كوريا الشمالية"، لافتًا إلى أن "موقف الرئيس الروسي واضح من حيث الانتصار في أوكرانيا عبر تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، وأكد أن "الشرط الأول لإنهاء الصراع هو المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني في موسكو".

وأشار الباحث المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن "روسيا هي الأقوى في المواجهة، ناهيك عن الاتفاقات الاقتصادية مع الصين في مجالي البترول والغاز، وسيطرتها على المناطق الروسية من أوكرانيا، في حين الولايات المتحدة مأزومة بعد قمة الاسكا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختتم زيارته الرسمية في الصين بمؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
أمس, 13:42 GMT
وأوضح أن "ترامب لا يريد مواجهة مباشرة بين المعسكرين وهو يريد العودة إلى طاولة المفاوضات التي انطلقت من ألاسكا، خصوصًا في ضوء قمة شنغهاي التي أثبتت متانة التحالف الشرقي".

ولفت الياس إلى أن "احتفال الصين بعيد النصر والعرض العسكري الصيني يؤكد أن بكين هي القوة العسكرية الأولى، على الأقل في الشرق الأقصى"، كما أشار إلى أن "كوريا الديمقراطية تمتلك قدرات عسكرية فائقة على مستوى المجندين والاحتياط والتجهيزات"، ما يوجه رسالة واضحة مفادها أنه "إذا استمر الصراع في أوكرانيا فسيتوسع الهجوم بوجود تحالفات روسيا القوية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
باحث في الشؤون الصينية: لقاءات بوتين في بكين تجسد شراكة استراتيجية لإقامة نظام عالمي بديل
أمس, 09:14 GMT
وبدأت زيارة بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.
كما عقدت محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا في بكين، وأجرى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.
