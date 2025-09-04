عربي
بوتين يلتقي برئيس وزراء منغوليا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء المنغولي غومبوجافين زاندانشاتار، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" السنوي. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك
رحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء المنغولي غومبوجافين زاندانشاتار، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" السنوي.
وصرح رئيس الوزراء المنغولي، بأن مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" المخطط له، والذي سيمر عبر الأراضي المنغولية، مشروع ضخم، لا يمكن تصور آثاره المستقبلية.
وقال زاندانشاتار خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أهنئكم على جهودكم المبذولة لتنفيذ هذا المشروع الضخم... إنه مشروع ضخم حقا. لا يمكننا حتى تخيل الأثر الذي سيتركه".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدة لتطوير العلاقات مع كلا البلدين.

ВЭФ-2025. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
أمس, 09:27 GMT
وقال بوتين خلال المحادثات الثلاثية: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية والمتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي رئيس وزراء لاوس، سونيساي سيفاندون، على هامش المنتدى، وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن رئيس وزراء لاوس، ورئيس وزراء منغوليا، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لي هونغ تشونغ، سيشاركون في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي إلى جانب بوتين.

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
