تركيا تطالب "غوغل" بتقديم تفسير بشأن انقطاع الخدمات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250904/تركيا-تطالب-غوغل-بتقديم-تفسير-بشأن-انقطاع-الخدمات-1104497206.html
تركيا تطالب "غوغل" بتقديم تفسير بشأن انقطاع الخدمات
تركيا تطالب "غوغل" بتقديم تفسير بشأن انقطاع الخدمات
سبوتنيك عربي
طلب المركز الوطني التركي للاستجابة للحوادث السيبرانية من شركة "غوغل"، تفسيرا فنيا بشأن انقطاع الوصول إلى الخدمات الذي حصل اليوم الخميس. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T10:24+0000
2025-09-04T10:24+0000
مجتمع
أخبار تركيا اليوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047453451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5a59b336c8af9badafc1940637f3e14.jpg
جاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير النقل والبنية التحتية، عمر فاتح سايان، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal)، وفقا لوكالة "الأناضول".وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب. هذه الانقطاعات تظهر أهمية المنتجات والبرمجيات المحلية والوطنية".وكان عدد من المستخدمين حول العالم قد شهد، صباح اليوم الخميس، تعطلا مفاجئا في خدمات تابعة لشركة غوغل، من بينها محرك البحث، منصة يوتيوب، وخدمة البريد الإلكتروني Gmail. وقد تركزت البلاغات في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وسط تضارب في التقديرات بشأن أسباب الانقطاع، وفقا لوسائل إعلام غربية. ووفقا لمنصة Downdetector المتخصصة في تتبع أعطال الخدمات الرقمية، سجلت آلاف البلاغات من مستخدمين أبلغوا عن صعوبة أو استحالة الوصول إلى خدمات غوغل الأساسية.وأوضحت تقارير تقنية أن العطل بدأ حوالي الساعة 10:30 صباحًا اليوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول.وقد تجاوزت بلاغات توقف Gmail وحدها حاجز 30 ألف بلاغ خلال ساعة واحدة، فيما تجاوزت بلاغات يوتيوب 70 ألفا في الفترة نفسها.
https://sarabic.ae/20250205/غوغل-تغير-سياساتها-بشأن-الذكاء-الاصطناعي-واستخدامه-في-الأسلحة-1097499105.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047453451_92:0:1792:1275_1920x0_80_0_0_1217d82bad25aefa7280809e90e49d7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, منوعات
أخبار تركيا اليوم, منوعات

تركيا تطالب "غوغل" بتقديم تفسير بشأن انقطاع الخدمات

10:24 GMT 04.09.2025
© Photo / Pixabay / FirmBeeعملية البحث في غوغل
عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Photo / Pixabay / FirmBee
تابعنا عبر
طلب المركز الوطني التركي للاستجابة للحوادث السيبرانية من شركة "غوغل"، تفسيرا فنيا بشأن انقطاع الوصول إلى الخدمات الذي حصل اليوم الخميس.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير النقل والبنية التحتية، عمر فاتح سايان، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal)، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأوضح سايان أن "غوغل" وخدمات "أندرويد" المرتبطة بها شهدت انقطاعا في تركيا وأوروبا.

عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
"غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة
5 فبراير, 12:02 GMT
وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب. هذه الانقطاعات تظهر أهمية المنتجات والبرمجيات المحلية والوطنية".

واستطرد: "لذلك، عملنا بجد لزيادة نسبة المحتوى المحلي في كل من البرمجيات والأجهزة لتقنية الجيل الخامس. وسنواصل زيادة نسبة المحتوى المحلي لدينا، التي تبلغ حالياً 60 في المئة".

وكان عدد من المستخدمين حول العالم قد شهد، صباح اليوم الخميس، تعطلا مفاجئا في خدمات تابعة لشركة غوغل، من بينها محرك البحث، منصة يوتيوب، وخدمة البريد الإلكتروني Gmail. وقد تركزت البلاغات في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وسط تضارب في التقديرات بشأن أسباب الانقطاع، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ووفقا لمنصة Downdetector المتخصصة في تتبع أعطال الخدمات الرقمية، سجلت آلاف البلاغات من مستخدمين أبلغوا عن صعوبة أو استحالة الوصول إلى خدمات غوغل الأساسية.
وأوضحت تقارير تقنية أن العطل بدأ حوالي الساعة 10:30 صباحًا اليوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول.
وقد تجاوزت بلاغات توقف Gmail وحدها حاجز 30 ألف بلاغ خلال ساعة واحدة، فيما تجاوزت بلاغات يوتيوب 70 ألفا في الفترة نفسها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала