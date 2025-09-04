تركيا تطالب "غوغل" بتقديم تفسير بشأن انقطاع الخدمات
طلب المركز الوطني التركي للاستجابة للحوادث السيبرانية من شركة "غوغل"، تفسيرا فنيا بشأن انقطاع الوصول إلى الخدمات الذي حصل اليوم الخميس.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير النقل والبنية التحتية، عمر فاتح سايان، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal)، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأوضح سايان أن "غوغل" وخدمات "أندرويد" المرتبطة بها شهدت انقطاعا في تركيا وأوروبا.
وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب. هذه الانقطاعات تظهر أهمية المنتجات والبرمجيات المحلية والوطنية".
واستطرد: "لذلك، عملنا بجد لزيادة نسبة المحتوى المحلي في كل من البرمجيات والأجهزة لتقنية الجيل الخامس. وسنواصل زيادة نسبة المحتوى المحلي لدينا، التي تبلغ حالياً 60 في المئة".
وكان عدد من المستخدمين حول العالم قد شهد، صباح اليوم الخميس، تعطلا مفاجئا في خدمات تابعة لشركة غوغل، من بينها محرك البحث، منصة يوتيوب، وخدمة البريد الإلكتروني Gmail. وقد تركزت البلاغات في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وسط تضارب في التقديرات بشأن أسباب الانقطاع، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ووفقا لمنصة Downdetector المتخصصة في تتبع أعطال الخدمات الرقمية، سجلت آلاف البلاغات من مستخدمين أبلغوا عن صعوبة أو استحالة الوصول إلى خدمات غوغل الأساسية.
وأوضحت تقارير تقنية أن العطل بدأ حوالي الساعة 10:30 صباحًا اليوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول.
وقد تجاوزت بلاغات توقف Gmail وحدها حاجز 30 ألف بلاغ خلال ساعة واحدة، فيما تجاوزت بلاغات يوتيوب 70 ألفا في الفترة نفسها.
