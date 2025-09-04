https://sarabic.ae/20250904/سفير-فلسطين-لدى-موسكو-موقف-روسيا-ثابت-وحل-الدولتين-هو-الطريق-إلى-السلام-1104512558.html
سفير فلسطين لدى موسكو: موقف روسيا ثابت وحل الدولتين هو الطريق إلى السلام
قال سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، إن الهدف من إقامة فعالية تضامنية مع غزة أمام مبنى السفارة الفلسطينية في موسكو هو "دعم شعبنا الفلسطيني... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وحول دعوات ضم الضفة الغربية قال نوفل لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "نحن كفلسطينيين نرفض ذلك شكلا ومضمونا ونحن في فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر الآن 14 مليون وأكثر، نصفنا يهود ونصف فلسطينيون".وتابع: "هناك عجز سياسي وعدم قدرة على معالجة الملفات ونحن نعتقد أن الحل الأمثل الحقيقي هو من خلال حل الدولتين وأن العقلاء بإسرائيل يعتقدون أن هذا هو الحل الأمثل".وأضاف: "روسيا قيادة وشعبا تقف مع فلسطين والشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الاتحاد السوفيتي وحتى الآن تصوت لدعم القضية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية".وأردف: "تعرضت الكنيسة في غزة وفي بيت لحم لهجمات وحدثت مضايقات للكنيسة الروسية في القدس ونريد من هذه المناسبة أن نؤكد على وقوف مؤسسات المجتمع المدني الروسية مع الموقف الرسمي الحكومي الداعم لفلسطين".وتابع: "العقلاء بإسرائيل يعتقدون أن الحل الأمثل هو حل الدولتين الذي تدعمه روسيا، لكن هناك من سيحاول استخدام ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لإيقاف أي تفاهمات سياسية حول حل الدولتين".
الأخبار
