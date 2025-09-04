https://sarabic.ae/20250904/سفير-فلسطين-لدى-موسكو-موقف-روسيا-ثابت-وحل-الدولتين-هو-الطريق-إلى-السلام-1104512558.html

سفير فلسطين لدى موسكو: موقف روسيا ثابت وحل الدولتين هو الطريق إلى السلام

سفير فلسطين لدى موسكو: موقف روسيا ثابت وحل الدولتين هو الطريق إلى السلام

سبوتنيك عربي

قال سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، إن الهدف من إقامة فعالية تضامنية مع غزة أمام مبنى السفارة الفلسطينية في موسكو هو "دعم شعبنا الفلسطيني... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T16:30+0000

2025-09-04T16:30+0000

2025-09-04T16:30+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078144705_0:6:1250:709_1920x0_80_0_0_98648efbd30fd4d8010aea9c30a428c3.png

وحول دعوات ضم الضفة الغربية قال نوفل لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "نحن كفلسطينيين نرفض ذلك شكلا ومضمونا ونحن في فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر الآن 14 مليون وأكثر، نصفنا يهود ونصف فلسطينيون".وتابع: "هناك عجز سياسي وعدم قدرة على معالجة الملفات ونحن نعتقد أن الحل الأمثل الحقيقي هو من خلال حل الدولتين وأن العقلاء بإسرائيل يعتقدون أن هذا هو الحل الأمثل".وأضاف: "روسيا قيادة وشعبا تقف مع فلسطين والشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الاتحاد السوفيتي وحتى الآن تصوت لدعم القضية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية".وأردف: "تعرضت الكنيسة في غزة وفي بيت لحم لهجمات وحدثت مضايقات للكنيسة الروسية في القدس ونريد من هذه المناسبة أن نؤكد على وقوف مؤسسات المجتمع المدني الروسية مع الموقف الرسمي الحكومي الداعم لفلسطين".وتابع: "العقلاء بإسرائيل يعتقدون أن الحل الأمثل هو حل الدولتين الذي تدعمه روسيا، لكن هناك من سيحاول استخدام ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لإيقاف أي تفاهمات سياسية حول حل الدولتين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, روسيا