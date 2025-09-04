فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/فلسطين-تدعو-اليونسكو-لوقف-الانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-المسجد-الإبراهيمي-1104484519.html
فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي
فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي
سبوتنيك عربي
دعت فلسطين، أمس الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التدخل العاجل لحماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T06:31+0000
2025-09-04T06:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f568ab79fe310c0508f34f672b45eb4f.jpg
وجاءت الدعوة في بيان أصدره علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، ردا على تنظيم مؤتمر استيطاني في ساحات المسجد الإبراهيمي بمشاركة مسؤولين إسرائيليين. وطالب أبو زهري اليونسكو والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لحماية المسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة فرض إجراءات رادعة ضد "منظومة الاستعمار" الإسرائيلية. وأكد أن الحرم الإبراهيمي، المسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يتعرض لسياسة ممنهجة للتهويد تهدف إلى طمس الهوية التاريخية الفلسطينية.وحمل المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرا من محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250718/الخارجية-الإماراتية-ندين-المخطط-الإسرائيلي-بالسيطرة-على-الحرم-الإبراهيمي-1102788692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_124:0:2831:2030_1920x0_80_0_0_25764022051ceca85440eac06cf03764.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي

06:31 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 06:32 GMT 04.09.2025)
© AP Photo / Jacques Brinonاليونسكو
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
تابعنا عبر
دعت فلسطين، أمس الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التدخل العاجل لحماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تراثه الحضاري والديني.
وجاءت الدعوة في بيان أصدره علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، ردا على تنظيم مؤتمر استيطاني في ساحات المسجد الإبراهيمي بمشاركة مسؤولين إسرائيليين.
ووصف أبو زهري هذا التحرك بأنه "تعد صارخ على الموروث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني"، واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وطالب أبو زهري اليونسكو والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لحماية المسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة فرض إجراءات رادعة ضد "منظومة الاستعمار" الإسرائيلية.
الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الخارجية الإماراتية: ندين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي
18 يوليو, 09:44 GMT
وأكد أن الحرم الإبراهيمي، المسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يتعرض لسياسة ممنهجة للتهويد تهدف إلى طمس الهوية التاريخية الفلسطينية.
وحمل المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرا من محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح.

وأضاف أن التراث الفلسطيني، المادي وغير المادي، يشكل جزءا أصيلا من الهوية الإنسانية العالمية، داعيا إلى حماية دولية جادة لوقف محاولات الاحتلال تشويه الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала