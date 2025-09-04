https://sarabic.ae/20250904/فلسطين-تدعو-اليونسكو-لوقف-الانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-المسجد-الإبراهيمي-1104484519.html
فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي
فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي
سبوتنيك عربي
دعت فلسطين، أمس الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التدخل العاجل لحماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T06:31+0000
2025-09-04T06:31+0000
2025-09-04T06:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f568ab79fe310c0508f34f672b45eb4f.jpg
وجاءت الدعوة في بيان أصدره علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، ردا على تنظيم مؤتمر استيطاني في ساحات المسجد الإبراهيمي بمشاركة مسؤولين إسرائيليين. وطالب أبو زهري اليونسكو والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لحماية المسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة فرض إجراءات رادعة ضد "منظومة الاستعمار" الإسرائيلية. وأكد أن الحرم الإبراهيمي، المسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يتعرض لسياسة ممنهجة للتهويد تهدف إلى طمس الهوية التاريخية الفلسطينية.وحمل المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرا من محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250718/الخارجية-الإماراتية-ندين-المخطط-الإسرائيلي-بالسيطرة-على-الحرم-الإبراهيمي-1102788692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_124:0:2831:2030_1920x0_80_0_0_25764022051ceca85440eac06cf03764.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
فلسطين تدعو اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي
06:31 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 06:32 GMT 04.09.2025)
دعت فلسطين، أمس الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التدخل العاجل لحماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تراثه الحضاري والديني.
وجاءت الدعوة في بيان أصدره علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، ردا على تنظيم مؤتمر استيطاني في ساحات المسجد الإبراهيمي بمشاركة مسؤولين إسرائيليين.
ووصف أبو زهري هذا التحرك بأنه "تعد صارخ على الموروث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني"، واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وطالب أبو زهري اليونسكو
والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لحماية المسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة فرض إجراءات رادعة ضد "منظومة الاستعمار" الإسرائيلية.
وأكد أن الحرم الإبراهيمي، المسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يتعرض لسياسة ممنهجة للتهويد تهدف إلى طمس الهوية التاريخية الفلسطينية.
وحمل المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرا من محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح.
وأضاف أن التراث الفلسطيني، المادي وغير المادي، يشكل جزءا أصيلا من الهوية الإنسانية العالمية، داعيا إلى حماية دولية جادة لوقف محاولات الاحتلال تشويه الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني.
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.