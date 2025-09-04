https://sarabic.ae/20250904/متخصص-في-الشأن-الروسي-هذا-هو-الإنذار-الأخير-لزيلينسكي-والأوروبيين-1104495696.html

متخصص في الشأن الروسي: هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، توفيق طعمة، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اختتام زيارته إلى بكين ودعوته زيلينسكي إلى موسكو. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح أن "الكرة الآن في ملعب زيلينسكي إذا أراد إيقاف الصراع في أوكرانيا عبر اتخاذ إجراءات حقيقية، وإلا فإن الصراع سيستمر لفترة طويلة".وأشار طعمة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس بوتين يمد يده للسلام وإنهاء الصراع"، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة أي طرف استمراره بعد أن تم استخدام أوكرانيا والشعب الأوكراني وقودا له، والمسؤول عن استمرار هذا الصراع هو زيلينسكي ومطالبه بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء برغبته في الانضمام إلى حلف الناتو ".وأوضح أن "جذور المشكلة سهلة الحل"، معتبرا أن الأجدى في ما يتعلق بالأقاليم ذات الأصول الروسية "إجراء استفتاء ليقرر الشعب الانتماء إلى أي جهة، على أن يتوافر الأمن والأمان وحالة من الهدوء لإجراء الاستفتاء في إطار من الديمقراطية، وعلى زيلينسكي القبول بهذه الحلول".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الأوروبيين يشكلون المعضلة بتعنتهم وسعيهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن "الضمانات يجب أن تُقدّم لروسيا لضمان أمن الحدود"، وعلى أن روسيا لا تعارض أن تكون أوكرانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، إنما ليس من الناتو بما يهدد الأمن القومي الروسي".وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "روسيا حريصة على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، والأهم وقف الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات من الطرف الأوكراني، لأن روسيا قدّمت كل شيء".واعتبر أن "هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين"، مؤكدا أنه "إذا لم تُحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية فسيتم حلها بالطرق العسكرية".

