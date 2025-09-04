متخصص في الشأن الروسي: هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250904/متخصص-في-الشأن-الروسي-هذا-هو-الإنذار-الأخير-لزيلينسكي-والأوروبيين-1104495696.html
متخصص في الشأن الروسي: هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين
متخصص في الشأن الروسي: هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، توفيق طعمة، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اختتام زيارته إلى بكين ودعوته زيلينسكي إلى موسكو. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T09:21+0000
2025-09-04T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307360_0:431:2874:2048_1920x0_80_0_0_c77b70b5cf6de27deb3bafa6beffc3aa.jpg
وأوضح أن "الكرة الآن في ملعب زيلينسكي إذا أراد إيقاف الصراع في أوكرانيا عبر اتخاذ إجراءات حقيقية، وإلا فإن الصراع سيستمر لفترة طويلة".وأشار طعمة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس بوتين يمد يده للسلام وإنهاء الصراع"، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة أي طرف استمراره بعد أن تم استخدام أوكرانيا والشعب الأوكراني وقودا له، والمسؤول عن استمرار هذا الصراع هو زيلينسكي ومطالبه بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء برغبته في الانضمام إلى حلف الناتو ".وأوضح أن "جذور المشكلة سهلة الحل"، معتبرا أن الأجدى في ما يتعلق بالأقاليم ذات الأصول الروسية "إجراء استفتاء ليقرر الشعب الانتماء إلى أي جهة، على أن يتوافر الأمن والأمان وحالة من الهدوء لإجراء الاستفتاء في إطار من الديمقراطية، وعلى زيلينسكي القبول بهذه الحلول".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الأوروبيين يشكلون المعضلة بتعنتهم وسعيهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن "الضمانات يجب أن تُقدّم لروسيا لضمان أمن الحدود"، وعلى أن روسيا لا تعارض أن تكون أوكرانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، إنما ليس من الناتو بما يهدد الأمن القومي الروسي".وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "روسيا حريصة على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، والأهم وقف الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات من الطرف الأوكراني، لأن روسيا قدّمت كل شيء".واعتبر أن "هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين"، مؤكدا أنه "إذا لم تُحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية فسيتم حلها بالطرق العسكرية".
https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-الروسي-يختتم-زيارته-للصين-بمؤتمر-صحفي--عاجل-1104467225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3338976412645cd4105ef7a264090fc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

متخصص في الشأن الروسي: هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين

09:21 GMT 04.09.2025
© AP Photo / Hussein Mallaأوكرانيا
أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، توفيق طعمة، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اختتام زيارته إلى بكين ودعوته زيلينسكي إلى موسكو.
وأوضح أن "الكرة الآن في ملعب زيلينسكي إذا أراد إيقاف الصراع في أوكرانيا عبر اتخاذ إجراءات حقيقية، وإلا فإن الصراع سيستمر لفترة طويلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختتم زيارته الرسمية في الصين بمؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
أمس, 13:42 GMT
وأشار طعمة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس بوتين يمد يده للسلام وإنهاء الصراع"، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة أي طرف استمراره بعد أن تم استخدام أوكرانيا والشعب الأوكراني وقودا له، والمسؤول عن استمرار هذا الصراع هو زيلينسكي ومطالبه بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء برغبته في الانضمام إلى حلف الناتو ".
وأوضح أن "جذور المشكلة سهلة الحل"، معتبرا أن الأجدى في ما يتعلق بالأقاليم ذات الأصول الروسية "إجراء استفتاء ليقرر الشعب الانتماء إلى أي جهة، على أن يتوافر الأمن والأمان وحالة من الهدوء لإجراء الاستفتاء في إطار من الديمقراطية، وعلى زيلينسكي القبول بهذه الحلول".
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الأوروبيين يشكلون المعضلة بتعنتهم وسعيهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن "الضمانات يجب أن تُقدّم لروسيا لضمان أمن الحدود"، وعلى أن روسيا لا تعارض أن تكون أوكرانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، إنما ليس من الناتو بما يهدد الأمن القومي الروسي".
وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "روسيا حريصة على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، والأهم وقف الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات من الطرف الأوكراني، لأن روسيا قدّمت كل شيء".
واعتبر أن "هذا هو الإنذار الأخير لزيلينسكي والأوروبيين"، مؤكدا أنه "إذا لم تُحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية فسيتم حلها بالطرق العسكرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала