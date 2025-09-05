https://sarabic.ae/20250905/الاتحاد-القطري-لكرة-القدم-حضور-مجاني-لمباراة-قطر-وروسيا-الودية-في-الدوحة-1104553718.html
الاتحاد القطري لكرة القدم: حضور مجاني لمباراة قطر وروسيا الودية في الدوحة
الاتحاد القطري لكرة القدم: حضور مجاني لمباراة قطر وروسيا الودية في الدوحة
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن السماح للجماهير بحضور المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي قطر وروسيا مجانا، والمقررة يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، على استاد... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T18:35+0000
2025-09-05T18:35+0000
2025-09-05T18:35+0000
قطر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/08/1049192746_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_60d1cc8d7fcb1f40b892c39f1d11c3ed.jpg
وجاء في بيان نشره الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحباً بكم في استاد جاسم بن حمد. الدخول مجاني، والعنابي في انتظاركم". ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 18:15 بتوقيت الدوحة، وهو نفس توقيت العاصمة الروسية موسكو.وبحسب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى، وسيواجه نظيريه العماني والإماراتي في الدوحة، يومي 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول، على التوالي، على ملعب جاسم بن حمد.وفي المقابل، كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم عن غياب كل من حارس مرمى سبارتاك موسكو، ألكسندر ماكسيمينكو، ومدافع الفريق روسلان ليتفينوف، عن رحلة المنتخب إلى قطر. وضمّت القائمة النهائية المشاركة في المباراة الودية 24 لاعبا.
https://sarabic.ae/20250713/مدينة-أوروبية-تعلن-انسحابها-من-استضافة-مباريات-كأس-العالم-2030-1102639290.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/08/1049192746_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6a59b1e6f3d6b9f866eacce7b6626508.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, رياضة
قطر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, رياضة
الاتحاد القطري لكرة القدم: حضور مجاني لمباراة قطر وروسيا الودية في الدوحة
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن السماح للجماهير بحضور المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي قطر وروسيا مجانا، والمقررة يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، على استاد "جاسم بن حمد" في نادي السد بالدوحة.
وجاء في بيان نشره الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحباً بكم في استاد جاسم بن حمد. الدخول مجاني، والعنابي في انتظاركم".
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 18:15 بتوقيت الدوحة، وهو نفس توقيت العاصمة الروسية موسكو.
وكان الاتحاد القطري قد أعلن في وقت سابق عن استضافة المنتخب الوطني لمباراتين وديتين أمام البحرين وروسيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك ضمن استعدادات "العنابي" لخوض المباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وبحسب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال
، وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى، وسيواجه نظيريه العماني والإماراتي في الدوحة، يومي 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول، على التوالي، على ملعب جاسم بن حمد.
وفي المقابل، كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم
عن غياب كل من حارس مرمى سبارتاك موسكو، ألكسندر ماكسيمينكو، ومدافع الفريق روسلان ليتفينوف، عن رحلة المنتخب إلى قطر. وضمّت القائمة النهائية المشاركة في المباراة الودية 24 لاعبا.