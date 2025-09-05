عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
أمساليوم
بث مباشر
الاتحاد القطري لكرة القدم: حضور مجاني لمباراة قطر وروسيا الودية في الدوحة
الاتحاد القطري لكرة القدم: حضور مجاني لمباراة قطر وروسيا الودية في الدوحة
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن السماح للجماهير بحضور المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي قطر وروسيا مجانا، والمقررة يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، على استاد...
وجاء في بيان نشره الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحباً بكم في استاد جاسم بن حمد. الدخول مجاني، والعنابي في انتظاركم". ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 18:15 بتوقيت الدوحة، وهو نفس توقيت العاصمة الروسية موسكو.وبحسب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى، وسيواجه نظيريه العماني والإماراتي في الدوحة، يومي 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول، على التوالي، على ملعب جاسم بن حمد.وفي المقابل، كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم عن غياب كل من حارس مرمى سبارتاك موسكو، ألكسندر ماكسيمينكو، ومدافع الفريق روسلان ليتفينوف، عن رحلة المنتخب إلى قطر. وضمّت القائمة النهائية المشاركة في المباراة الودية 24 لاعبا.
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن السماح للجماهير بحضور المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي قطر وروسيا مجانا، والمقررة يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، على استاد "جاسم بن حمد" في نادي السد بالدوحة.
وجاء في بيان نشره الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحباً بكم في استاد جاسم بن حمد. الدخول مجاني، والعنابي في انتظاركم".
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 18:15 بتوقيت الدوحة، وهو نفس توقيت العاصمة الروسية موسكو.
وكان الاتحاد القطري قد أعلن في وقت سابق عن استضافة المنتخب الوطني لمباراتين وديتين أمام البحرين وروسيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك ضمن استعدادات "العنابي" لخوض المباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وبحسب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى، وسيواجه نظيريه العماني والإماراتي في الدوحة، يومي 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول، على التوالي، على ملعب جاسم بن حمد.
وفي المقابل، كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم عن غياب كل من حارس مرمى سبارتاك موسكو، ألكسندر ماكسيمينكو، ومدافع الفريق روسلان ليتفينوف، عن رحلة المنتخب إلى قطر. وضمّت القائمة النهائية المشاركة في المباراة الودية 24 لاعبا.
