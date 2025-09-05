https://sarabic.ae/20250905/البنتاغون-طائرتان-عسكريتان-فنزويليتان-تحلقان-قرب-سفينة-أمريكية-1104523469.html
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا، يوم الخميس، فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية، محذرة كراكاس من...
العالم
اضطرابات أمنية في فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b96ec431bd788f35c9ecd9af62f026f.jpg
وقال البنتاغون: "ننصح بشدة فنزويلا بعدم القيام بأي محاولة أخرى لعرقلة أو ردع أو التدخل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأمريكي"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتزعم تكتل للمخدرات، في وقت نشرت فيه واشنطن سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي وسط تصاعد التوترات بين البلدين.وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية هاجمت قاربا محملا بالمخدرات في البحر الكاريبي أبحر من فنزويلا متجها إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا من مهربي المخدرات.ووفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، يمثل هذا الهجوم تصعيدا كبيرا من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت لعقود على عمليات أمنية تقليدية لمكافحة تهريب المخدرات، بدلا من استخدام القوة المميتة.كما ضاعفت واشنطن في الفترة الأخيرة المكافأة المعلنة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، في إطار ضغوطها المستمرة على حكومته، التي تتهمها بإدارة شبكة تهريب مخدرات عابرة للحدود.
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_497c93b231e7513b9f44c2b206434214.jpg
