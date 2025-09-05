عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
البنتاغون: طائرتان عسكريتان فنزويليتان تحلقان قرب سفينة أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا، يوم الخميس، فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية، محذرة كراكاس من أي تصعيد إضافي بعد هذه "الخطوة الاستفزازية للغاية".
وقال البنتاغون: "ننصح بشدة فنزويلا بعدم القيام بأي محاولة أخرى لعرقلة أو ردع أو التدخل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأمريكي"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
مسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
27 أغسطس, 05:13 GMT
وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتزعم تكتل للمخدرات، في وقت نشرت فيه واشنطن سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية هاجمت قاربا محملا بالمخدرات في البحر الكاريبي أبحر من فنزويلا متجها إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا من مهربي المخدرات.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، يمثل هذا الهجوم تصعيدا كبيرا من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت لعقود على عمليات أمنية تقليدية لمكافحة تهريب المخدرات، بدلا من استخدام القوة المميتة.
كما ضاعفت واشنطن في الفترة الأخيرة المكافأة المعلنة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، في إطار ضغوطها المستمرة على حكومته، التي تتهمها بإدارة شبكة تهريب مخدرات عابرة للحدود.
