https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-الدول-الأوروبية-تعرقل-مسار-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1104521991.html
الكرملين: الدول الأوروبية تعرقل مسار تسوية الأزمة الأوكرانية
الكرملين: الدول الأوروبية تعرقل مسار تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية تعرقل مسار التسوية في ملف أوكرانيا. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T04:06+0000
2025-09-05T04:06+0000
2025-09-05T04:07+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع استوديو صحيفة "إزفستيا" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي 2025: "إنهم (الدول الأوروبية) لا يقدمون أي مساعدة" بشأن ملف التسوية الأوكرانية.وأضاف بيسكوف متسائلاً: "ما هو أحد الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية؟ إنها محاولة لجعل أوكرانيا مركزًا لكل ما هو معادٍ لروسيا. أي أننا نشهد استمرارًا لهذه المحاولات"، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبذل جهودًا لتسهيل تسوية الأزمة الأوكرانية، بينما فريقًا أوروبيًا منخرطًا في الحرب، وقد لجأ الأوروبيون بالفعل إلى أفكار عسكرية".المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-خطاب-بوتين-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-سيركز-على-تنمية-الشرق-الأقصى-الروسي-1104521350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين: الدول الأوروبية تعرقل مسار تسوية الأزمة الأوكرانية
04:06 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 04:07 GMT 05.09.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية تعرقل مسار التسوية في ملف أوكرانيا.
وقال بيسكوف في مقابلة مع استوديو صحيفة "إزفستيا" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي 2025: "إنهم (الدول الأوروبية) لا يقدمون أي مساعدة" بشأن ملف التسوية الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف متسائلاً: "ما هو أحد الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية؟ إنها محاولة لجعل أوكرانيا مركزًا لكل ما هو معادٍ لروسيا. أي أننا نشهد استمرارًا لهذه المحاولات"، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبذل جهودًا لتسهيل تسوية الأزمة الأوكرانية، بينما فريقًا أوروبيًا منخرطًا في الحرب، وقد لجأ الأوروبيون بالفعل إلى أفكار عسكرية".
المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعقد المنتدى العاشر
في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.