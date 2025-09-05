https://sarabic.ae/20250905/روسيا-تصدر-بيض-الدواجن-إلى-الولايات-المتحدة-لأول-مرة-في-التاريخ-الحديث-1104521165.html
روسيا تصدر بيض الدواجن إلى الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ الحديث
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، التي حللتها وكالة سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة استوردت في يوليو/تموز الماضي بيض دجاج طازج من روسيا بقيمة 455 ألف دولار،... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T03:27+0000
2025-09-05T03:27+0000
2025-09-05T03:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تصدر بيض الدواجن إلى الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ الحديث
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، التي حللتها وكالة سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة استوردت في يوليو/تموز الماضي بيض دجاج طازج من روسيا بقيمة 455 ألف دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ الحديث، على الأقل منذ بداية عام 1992.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت مطلع العام الجاري ارتفاعًا حادًا في أسعار البيض بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، الأمر الذي دفعها إلى توسيع وارداتها بهدف استقرار السوق.
ورغم أن الأسعار أخذت بالانخفاض منذ عدة أشهر، إلا أنها في يوليو/تموز بقيت أعلى بنسبة 16.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جهتها، رفعت روسيا إنتاجها من البيض بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، إلا أنها تواجه تراجعًا في الأسعار الداخلية، حيث بلغ متوسط سعر عشر بيضات في يوليو/تموز 83.2 روبل، وهو أدنى مستوى منذ صيف 2023، وأكدت وزارة الزراعة الروسية أن المزارعين يضطرون في بعض الحالات إلى البيع بأقل من تكلفة الإنتاج.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تقتصر على روسيا، إذ بدأت أيضًا في يوليو/تموز استيراد البيض من السعودية بقيمة 518 ألف دولار.
وبشكل إجمالي، استوردت الولايات المتحدة في الشهر ذاته بيض دواجن بقيمة 16.5 مليون دولار، وجاءت البرازيل في صدارة المورّدين (8.8 مليون دولار)، تلتها المكسيك (3.9 مليون دولار) ثم الهند (933 ألف دولار).