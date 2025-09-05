https://sarabic.ae/20250905/مسؤول-جزائري-لـسبوتنيك-الجاليات-رافعة-للتنمية-وتعزيز-الروابط-مع-القارة-الأم-1104550265.html
مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم
سبوتنيك عربي
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، سفيان شايب، اليوم الجمعة، أن الجاليات الوطنية والأفريقية في الخارج تمثل... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T17:03+0000
2025-09-05T17:03+0000
2025-09-05T17:03+0000
حصري
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:449:2048:1601_1920x0_80_0_0_ba9a3daa4255302a03ffd8e2bc1ef7d9.jpg
وأوضح شايب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "دور الجاليات تم تكريسه على المستوى الأفريقي من خلال القمة المخصصة لها في بداية الألفية"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل منذ ذلك الحين على إبراز القيمة المضافة لهذه الجاليات في مجالات الاستثمار والتنمية.وشدد سفيان شايب على أن مداخلات المشاركين خلال فعاليات اليوم برهنت على وجود نماذج ناجحة وتجارب يمكن البناء عليها لتعزيز إسهامات الجاليات، لا سيما في مجالات الشباب والابتكار والتكامل الاقتصادي.
الجزائر
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
حصري
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، سفيان شايب، اليوم الجمعة، أن الجاليات الوطنية والأفريقية في الخارج تمثل قوة داعمة لمسار التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية لبلدانها الأصلية.
وأوضح شايب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "دور الجاليات تم تكريسه على المستوى الأفريقي من خلال القمة المخصصة لها في بداية الألفية"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل منذ ذلك الحين على إبراز القيمة المضافة لهذه الجاليات في مجالات الاستثمار والتنمية.
وأضاف أن "مثل هذه اللقاءات تتيح إعادة توطيد الروابط بين الجاليات والقارة الأم، وتوفر فضاءً لتبادل التجارب والبحث عن آليات عملية لتشجيع مساهمتها في تنمية أوطانها".
وشدد سفيان شايب على أن مداخلات المشاركين خلال فعاليات اليوم برهنت على وجود نماذج ناجحة وتجارب يمكن البناء عليها لتعزيز إسهامات الجاليات، لا سيما في مجالات الشباب والابتكار والتكامل الاقتصادي.