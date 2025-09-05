مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم
مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم
مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، سفيان شايب، اليوم الجمعة، أن الجاليات الوطنية والأفريقية في الخارج تمثل... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
وأوضح شايب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "دور الجاليات تم تكريسه على المستوى الأفريقي من خلال القمة المخصصة لها في بداية الألفية"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل منذ ذلك الحين على إبراز القيمة المضافة لهذه الجاليات في مجالات الاستثمار والتنمية.وشدد سفيان شايب على أن مداخلات المشاركين خلال فعاليات اليوم برهنت على وجود نماذج ناجحة وتجارب يمكن البناء عليها لتعزيز إسهامات الجاليات، لا سيما في مجالات الشباب والابتكار والتكامل الاقتصادي.
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم

حصري
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، سفيان شايب، اليوم الجمعة، أن الجاليات الوطنية والأفريقية في الخارج تمثل قوة داعمة لمسار التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية لبلدانها الأصلية.
وأوضح شايب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "دور الجاليات تم تكريسه على المستوى الأفريقي من خلال القمة المخصصة لها في بداية الألفية"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل منذ ذلك الحين على إبراز القيمة المضافة لهذه الجاليات في مجالات الاستثمار والتنمية.
وأضاف أن "مثل هذه اللقاءات تتيح إعادة توطيد الروابط بين الجاليات والقارة الأم، وتوفر فضاءً لتبادل التجارب والبحث عن آليات عملية لتشجيع مساهمتها في تنمية أوطانها".
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر
27 أغسطس, 09:28 GMT
وشدد سفيان شايب على أن مداخلات المشاركين خلال فعاليات اليوم برهنت على وجود نماذج ناجحة وتجارب يمكن البناء عليها لتعزيز إسهامات الجاليات، لا سيما في مجالات الشباب والابتكار والتكامل الاقتصادي.
