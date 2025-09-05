https://sarabic.ae/20250905/مسؤول-جزائري-لـسبوتنيك-الجاليات-رافعة-للتنمية-وتعزيز-الروابط-مع-القارة-الأم-1104550265.html

مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم

مسؤول جزائري لـ"سبوتنيك": الجاليات رافعة للتنمية وتعزيز الروابط مع القارة الأم

سبوتنيك عربي

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، سفيان شايب، اليوم الجمعة، أن الجاليات الوطنية والأفريقية في الخارج تمثل... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T17:03+0000

2025-09-05T17:03+0000

2025-09-05T17:03+0000

حصري

الجزائر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:449:2048:1601_1920x0_80_0_0_ba9a3daa4255302a03ffd8e2bc1ef7d9.jpg

وأوضح شايب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "دور الجاليات تم تكريسه على المستوى الأفريقي من خلال القمة المخصصة لها في بداية الألفية"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل منذ ذلك الحين على إبراز القيمة المضافة لهذه الجاليات في مجالات الاستثمار والتنمية.وشدد سفيان شايب على أن مداخلات المشاركين خلال فعاليات اليوم برهنت على وجود نماذج ناجحة وتجارب يمكن البناء عليها لتعزيز إسهامات الجاليات، لا سيما في مجالات الشباب والابتكار والتكامل الاقتصادي.

https://sarabic.ae/20250827/في-تصعيد-جديد-فرنسا-تعلن-تقليص-عدد-طلبات-التأشيرة-بسفارتها-في-الجزائر-1104180733.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار