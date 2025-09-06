https://sarabic.ae/20250906/الرئيس-الروسي-سنستهدف-أي-قوات-أجنبية-يتم-نشرها-بأوكرانيا-1104571712.html

الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، أن نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا سيجعلها هدفا مشروعا للجيش... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وشدد بوتين على أن روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يمكن إبرامه، لافتا إلى أن موسكو هي المكان الأمثل لعقد قمة روسية أوكرانية.إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يتشاركان في الرؤية حول الدور السلبي للدول الأوروبية في حل الأزمة الأوكرانية. في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، ديميتري بريجع، إن "تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية هو تهديد للأمن القومي الروسي".وشدد على أن "روسيا متمسكة بمطالبها بشأن حياد أوكرانيا، وعدم وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، والاعتراف الدولي بشبه جزيرة القرم والمقاطعات الأربعة كجزء من الأراضي الروسية". إيران تقول إن احتمالات تجدد الحرب مع إسرائيل "واردة وكبيرة"قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة: إن "احتمالات وقوع الحرب مع إسرائيل "واردة وكبيرة".وأضاف في تصريحات للتلفزيون العراقي، أنه "بعد الهجوم الإسرائيلي السابق، فإن إيران تقوم بالتقييمات"، لكنه أكد أن "جميع الاحتمالات واردة، و أن طهران ستحاول تجنيب المنطقة حربا بلا نهاية".في هذا الصدد، أكد الكاتب الصحفي، قاسم الغراوي، أن "المنطقة تشهد حالة من التوتر بسبب التهديدات الإسرائيلية في لبنان وسوريا واليمن، مع عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وتجاوزها في فرض واقع جديد بالمنطقة".وأوضح أن "إيران تحاول تطوير قدراتها الصاروخية لإدارة الصراع عبر رؤية استراتيجية، لكنها في نفس الوقت لا ترغب في حرب بلا نهاية تجر المنطقة للفوضى".مصر تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفحأدانت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.وأكدت في بيان، أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".في هذا الإطار، قال استشاري الأمن الإقليمي والدولي، أحمد الشحات، إن "إسرائيل تحاول توظيف أدواتها لتحميل مصر مسؤولية الإبادة في غزة من خلال تضليل الرأي العام الدولي لتنفيذ فكرة التهجير". وأشار إلى أن "القضية دخلت أصعب مراحل الصراع مما يتطلب مسار سياسي مدعوم من واشنطن لعرقلة التوجه الإسرائيلي".مجموعة "العمل الأمنية" تدعو لتسوية سلمية بين حكومة الوحدة وجهاز الردع في ليبيادعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين، إلى تسوية سلمية عاجلة للقضايا العالقة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي.يأتي ذلك في وقت تشهد العاصمة الليبية توترات أمنية متصاعدة، إثر تكثيف الحشد العسكري في طرابلس ومحيطها، وسط تحذيرات أممية ودولية من اندلاع نزاع مسلح جديد.في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمود إسماعيل الرملي، إن "تزايد السلاح والقوات يعرقل أي حل عسكري في طرابلس، في ظل رغبة حكومة الوحدة الوطنية في إنهاء أي مظاهر مسلحة بعيدا عن سلطة الدولة".ولفت إلى أن "المشكلة سياسية بناء على اضطرابات متراكمة، مما يتطلب تنفيذ خارطة الطريق الأممية"، بحسب قوله.أحمد الشرع يطلق "صندوق التنمية" لإعادة الإعمار سورياأعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره مؤسسة وطنية ستشكّل أداة رئيسية لإعادة إعمار البلاد.وجاء الإعلان خلال فعالية إطلاق الصندوق في قلعة دمشق التاريخية بالعاصمة السورية دمشق، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إطلاق صندوق سيادي للتنمية له إيجابيات، على سبيل تطوير الإرادة الوطنية، للاعتماد على الذات الوطنية بديلا عن القروض الخارجية في عمليات إعادة الإعمار، التي ربما تستغرق عشر سنوات في حال استقرار الأوضاع في سوريا".

