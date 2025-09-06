بعد إعلانه تغيير اسم وزارة الدفاع.. ترامب يأمر بإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب أمام البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/بعد-إعلانه-تغيير-اسم-وزارة-الدفاع-ترامب-يأمر-بإزالة-خيمة-احتجاج-مناهضة-للحروب-أمام-البيت-الأبيض--1104575347.html
بعد إعلانه تغيير اسم وزارة الدفاع.. ترامب يأمر بإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب أمام البيت الأبيض
بعد إعلانه تغيير اسم وزارة الدفاع.. ترامب يأمر بإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب أمام البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، توجيهات فورية لإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب، مقامة منذ أكثر من 30 عاما في حديقة لافاييت قبالة البيت... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T15:22+0000
2025-09-06T15:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وأشار إلى أنه لم يكن على علم بوجود الخيمة، مضيفا أن السلطات في واشنطن أزالت مئات الخيام سابقا ضمن جهود مكافحة الجريمة، وأن هذه الخيمة ستُزال على الفور.وتُعتبر الخيمة، التي ظلت قائمة لأكثر من ثلاثة عقود، رمزا بارزا للاحتجاجات المناهضة للحروب في الولايات المتحدة، حيث كانت تُستخدم للتعبير عن معارضة السياسات العسكرية الأمريكية.وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب قرر تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى إظهار صورة أكثر قوة وحزم.ووفقا لوثيقة رسمية، سيوقع ترامب أمرا تنفيذيا يسمح باستخدام "وزارة الحرب" كـ "اسم ثانوي" للوزارة، نظرا لكون اسمها الرسمي محددا بموجب القانون. وأوضحت الوثيقة أن التسمية الجديدة "تعكس رسالة أقوى من الجاهزية والعزم".وكان ترامب قد كرر في الأسابيع الأخيرة رغبته في هذا التغيير، معتبرا أن تسمية "الدفاع" "أكثر من اللازم دفاعية".وقال للصحفيين في 25 أغسطس/آب: "كان هذا هو الاسم عندما انتصرنا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لقد فزنا بكل شيء"، مضيفا أنه "لا يريد أن يكون مجرد مدافع"، بل يعتزم أيضا أن "يهاجم".يشار إلى أن "وزارة الحرب" أُنشئت في بدايات استقلال الولايات المتحدة للإشراف على القوات البرية، قبل أن يتم حلها ضمن إعادة تنظيم حكومية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُمجت مع البحرية وسلاح الجو تحت "المؤسسة العسكرية الوطنية"، التي تحولت لاحقا في عام 1949 إلى وزارة الدفاع.
https://sarabic.ae/20250905/وزير-الحرب-الأمريكي-بعد-تغيير-اسم-البنتاغون-سنقاتل-لننتصر-باستخدام-أقصى-درجات-الفتك-1104560556.html
https://sarabic.ae/20250225/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إحداث-تغييرات-جذرية-في-البنتاغون-1098177861.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_94e22feaadf02427d244cd8c630b74b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بعد إعلانه تغيير اسم وزارة الدفاع.. ترامب يأمر بإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب أمام البيت الأبيض

15:22 GMT 06.09.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، توجيهات فورية لإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب، مقامة منذ أكثر من 30 عاما في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها رمز لـ"اليساريين المتطرفين".

وخلال مؤتمر صحفي عقد في المكتب البيضاوي، رد ترامب على سؤال صحفي وصف الخيمة بأنها أصبحت "مكانا معاديا لأمريكا"، فقال: "أزيلوها فورا. اليوم، حالا. إذا كانت في لافاييت بارك، فلتُرفع من هناك"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير الحرب الأمريكي: بعد تغيير اسم البنتاغون سنقاتل لننتصر باستخدام "أقصى درجات الفتك"
أمس, 23:16 GMT
وأشار إلى أنه لم يكن على علم بوجود الخيمة، مضيفا أن السلطات في واشنطن أزالت مئات الخيام سابقا ضمن جهود مكافحة الجريمة، وأن هذه الخيمة ستُزال على الفور.

وتُعتبر الخيمة، التي ظلت قائمة لأكثر من ثلاثة عقود، رمزا بارزا للاحتجاجات المناهضة للحروب في الولايات المتحدة، حيث كانت تُستخدم للتعبير عن معارضة السياسات العسكرية الأمريكية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب قرر تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى إظهار صورة أكثر قوة وحزم.

ووفقا لوثيقة رسمية، سيوقع ترامب أمرا تنفيذيا يسمح باستخدام "وزارة الحرب" كـ "اسم ثانوي" للوزارة، نظرا لكون اسمها الرسمي محددا بموجب القانون. وأوضحت الوثيقة أن التسمية الجديدة "تعكس رسالة أقوى من الجاهزية والعزم".
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون
25 فبراير, 20:39 GMT

وبحسب الوثيقة، فإن الأمر التنفيذي "يُلزم وزير الحرب باقتراح إجراءات، تشريعية وتنفيذية، من شأنها تغيير الاسم بشكل دائم"، مع السماح باستخدام الألقاب الثانوية مثل "وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة والمناسبات البروتوكولية داخل السلطة التنفيذية.

وكان ترامب قد كرر في الأسابيع الأخيرة رغبته في هذا التغيير، معتبرا أن تسمية "الدفاع" "أكثر من اللازم دفاعية".

وقال للصحفيين في 25 أغسطس/آب: "كان هذا هو الاسم عندما انتصرنا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لقد فزنا بكل شيء"، مضيفا أنه "لا يريد أن يكون مجرد مدافع"، بل يعتزم أيضا أن "يهاجم".

يشار إلى أن "وزارة الحرب" أُنشئت في بدايات استقلال الولايات المتحدة للإشراف على القوات البرية، قبل أن يتم حلها ضمن إعادة تنظيم حكومية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُمجت مع البحرية وسلاح الجو تحت "المؤسسة العسكرية الوطنية"، التي تحولت لاحقا في عام 1949 إلى وزارة الدفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала