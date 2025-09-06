https://sarabic.ae/20250906/بعد-إعلانه-تغيير-اسم-وزارة-الدفاع-ترامب-يأمر-بإزالة-خيمة-احتجاج-مناهضة-للحروب-أمام-البيت-الأبيض--1104575347.html

بعد إعلانه تغيير اسم وزارة الدفاع.. ترامب يأمر بإزالة خيمة احتجاج مناهضة للحروب أمام البيت الأبيض

وأشار إلى أنه لم يكن على علم بوجود الخيمة، مضيفا أن السلطات في واشنطن أزالت مئات الخيام سابقا ضمن جهود مكافحة الجريمة، وأن هذه الخيمة ستُزال على الفور.وتُعتبر الخيمة، التي ظلت قائمة لأكثر من ثلاثة عقود، رمزا بارزا للاحتجاجات المناهضة للحروب في الولايات المتحدة، حيث كانت تُستخدم للتعبير عن معارضة السياسات العسكرية الأمريكية.وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب قرر تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى إظهار صورة أكثر قوة وحزم.ووفقا لوثيقة رسمية، سيوقع ترامب أمرا تنفيذيا يسمح باستخدام "وزارة الحرب" كـ "اسم ثانوي" للوزارة، نظرا لكون اسمها الرسمي محددا بموجب القانون. وأوضحت الوثيقة أن التسمية الجديدة "تعكس رسالة أقوى من الجاهزية والعزم".وكان ترامب قد كرر في الأسابيع الأخيرة رغبته في هذا التغيير، معتبرا أن تسمية "الدفاع" "أكثر من اللازم دفاعية".وقال للصحفيين في 25 أغسطس/آب: "كان هذا هو الاسم عندما انتصرنا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لقد فزنا بكل شيء"، مضيفا أنه "لا يريد أن يكون مجرد مدافع"، بل يعتزم أيضا أن "يهاجم".يشار إلى أن "وزارة الحرب" أُنشئت في بدايات استقلال الولايات المتحدة للإشراف على القوات البرية، قبل أن يتم حلها ضمن إعادة تنظيم حكومية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُمجت مع البحرية وسلاح الجو تحت "المؤسسة العسكرية الوطنية"، التي تحولت لاحقا في عام 1949 إلى وزارة الدفاع.

