حالة مذهلة... مراهقة يمكنها السفر عبر الزمن "ذهنيا"

تعتبر الذكريات الحياة بالنسبة لمعظمنا، كحبيبات الرمل، التي تنزلق من خلال أصابعنا، عندما نحاول الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن منها.
ولكن بالنسبة لعدد قليل نادرمن الأفراد، فإن الأحداث العاطفية تلتصق بالذاكرة بقوة، ويستحيل التخلص منها.
وتصف دراسة حالة جديدة أحد هؤلاء الأفراد غير العاديين، مراهقة، تدعى تي إل لعدم الكشف عن هويتها، يمكنها أن تتذكر عددا مذهلا من الأحداث الشخصية من حياتها.
ويعتقد أن أقل من 100 شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من حالتها، والمعروفة باسم فرط التذكر، أو ذاكرة السيرة الذاتية المتفوقة للغاية.

وتم تشخيص أول حالة مشابهة، لأول مرة فقط في عام 2006، ودراسة حالة "تي إل"، هي أول تقييم شامل لكيفية استرداد الأفراد المصابين بالحالة، للأحداث الشخصية من الماضي، وتخيل الأحداث الشخصية التي تدور أحداثها في المستقبل.

ولدى "تي"إل قدرة لا تصدق على السفر عبر الزمن عقليا، من خلال استشعارها الأحداث الماضية، والأحداث لم تحدث معها بعد.

ويمكن أن تساعد قصة "تي إل" العلماء على فهم أفضل لكيفية تشفير الدماغ البشري أو استرجاعه، أو التخلص من الذكريات من حياتنا-وبالتالي صياغة شعور بالهوية والاستمرارية.

وشرحت أخصائية علم النفس العصبي، والمختصة الرئيسية لدراسة حالة "تي إل"، فالنتينا لا كورتي من جامعة باريس سيتي: "في هؤلاء الأفراد، المعروفين باسم مفرطي التذكر، يتم فهرسة الذكريات بعناية حسب التاريخ".

سيتمكن البعض من وصف ما فعلوه بالتفصيل في 6 يوليو/ تموز 2002 مثلا، وتجربة مشاعر وأحاسيس ذلك اليوم مرة أخرى.

منذ أن كانت تي إل طفلة، تمكنت من السفر عبر الزمن عقليا، لاستعادة ذكرياتها بتفاصيل حية، غالبا من زوايا مختلفة، كما لو كانت موجودة في كل مكان في مكان الحادث، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
كشفت تي إل، عن هذه القدرة لأصدقائها عندما كانت 8، غير قادر على تخيل ما كانت تتحدث عنه، اتهموها بالكذب.
كتبت لا كورتي وزملاؤها:" أدركت أن عقلها يعمل بطريقة غير نمطية، وبخوف من أن تبدو غريبة، ذكرت ذلك لعائلتها فقط في سن 16".
في سن ال 17، قررت تي إل، مشاركة قصتها مع العالم الأوسع، في اختبار الذاكرة، طلبت لا كورتي وفريقها من تي إل تذكر أربعة أحداث ذات صلة شخصية من خمس فترات في حياتها، تذكرت تي التجارب "الغنية بالتفاصيل السياقية والظواهر وتميزت تي إل بشعور قوي بإعادة التجربة".
ويمكن لـ"تي إل" أيضا السفر إلى المستقبل، يمكن أن تثير تنبؤاتها العقلية إحساسا قويا بأن الأحداث التي لم تختبرها شخصيا من قبل، قد حدثت من قبل.
لا تستكشف دراسة الحالة التي أجرتها تي إل صعوبات ذاكرتها الاستثنائية، لكن آخرين مع حالة فرط التذكر، وصفوا التدفق المستمر والمفرط للذكريات بأنه "بدون توقف، ولا يمكن السيطرة عليه، وتلقائي".
