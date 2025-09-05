عربي
علماء روس يكتشفون قانونا عالميا للطبيعة الحية
علماء روس يكتشفون قانونا عالميا للطبيعة الحية
توصل علماء من روسيا وفرنسا لمبدأ عالمي، يشرح كيفية تنظيم الأنسجة الحية، من الجلد إلى الشعاب المرجانية، ووفقا لهم، سيساعد هذا على فهم آليات التئام الجروح بشكل...
وتتكون الأنسجة الظهارية، التي يتكون منها الجلد والأغشية المعوية والأعضاء الأخرى، من خلايا متجاورة بإحكام على شكل مضلعات، وفي السابق، ثبت أن الخلايا في حالة صحية من مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية، مرتبة وفقا لمبدأ واحد موفر للطاقة، مع وجود عدد معين من الوجوه.ومع ذلك، ظل من غير المعروف ما إذا كان هذا المبدأ يستمر في الهياكل الأكثر تنظيما، مثل الشعاب المرجانية، التي تتكون من آلاف الكائنات الحية الصغيرة، والأورام الحميدة.قارن المتخصصون من جامعة روستوف الطبية الحكومية، وجامعة مونبلييه (فرنسا)، البنية الخلوية للظهارة مع موقع الأورام الحميدة الفردية في المستعمرات المرجانية.وتم استخدام التصوير المقطعي بالحاسوب الصغير للحصول على آلاف الصور الرقمية للمستعمرات المرجانية.الغالبية (43-51 في المئة) من العناصر الهيكلية كان لها ستة جيران، و 25-27 في المئة لديهم خمسة، وبنسبة أقل لديهم أربعة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة جيران.وفقا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يكون النموذج المطور مفيدا لفهم آليات نمو الأنسجة والتئام الجروح، وكذلك للتقييم البيئي لحالة الشعاب المرجانية والطب الحيوي.وقال سيرغي روشال، رئيس المشروع المدعوم من منحة مؤسسة العلوم الروسية، الأستاذ في قسم تكنولوجيا النانو في جامعة روستوف على الدون: "المعرفة المكتسبة مهمة من أجل فهم آليات إصلاح الأنسجة وتطويرها في مجال الطب التجديدي".ووفقا له، بناء على هذه المبادئ، من الممكن أيضا التنبؤ بكيفية تفاعل الشعاب المرجانية، التي تتعرض للتهديد بسبب تغير المناخ والتلوث البحري، مع التحول البيئي.علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي
علماء روس يكتشفون قانونا عالميا للطبيعة الحية

13:58 GMT 05.09.2025
© AP Photo / Rob Griffithشعب مرجانية
شعب مرجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Rob Griffith
تابعنا عبر
توصل علماء من روسيا وفرنسا لمبدأ عالمي، يشرح كيفية تنظيم الأنسجة الحية، من الجلد إلى الشعاب المرجانية، ووفقا لهم، سيساعد هذا على فهم آليات التئام الجروح بشكل أفضل.
وتتكون الأنسجة الظهارية، التي يتكون منها الجلد والأغشية المعوية والأعضاء الأخرى، من خلايا متجاورة بإحكام على شكل مضلعات، وفي السابق، ثبت أن الخلايا في حالة صحية من مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية، مرتبة وفقا لمبدأ واحد موفر للطاقة، مع وجود عدد معين من الوجوه.
ومع ذلك، ظل من غير المعروف ما إذا كان هذا المبدأ يستمر في الهياكل الأكثر تنظيما، مثل الشعاب المرجانية، التي تتكون من آلاف الكائنات الحية الصغيرة، والأورام الحميدة.
قارن المتخصصون من جامعة روستوف الطبية الحكومية، وجامعة مونبلييه (فرنسا)، البنية الخلوية للظهارة مع موقع الأورام الحميدة الفردية في المستعمرات المرجانية.
ودرس العلماء موقع الخلايا الظهارية لعنق الرحم البشري، وكلية القرد باستخدام كاميرا في مجهر متحد البؤر، وهو جهاز يسمح بصور تباين عالية الدقة للأنسجة.
يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مجتمع
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
3 سبتمبر, 16:44 GMT
وتم استخدام التصوير المقطعي بالحاسوب الصغير للحصول على آلاف الصور الرقمية للمستعمرات المرجانية.
الغالبية (43-51 في المئة) من العناصر الهيكلية كان لها ستة جيران، و 25-27 في المئة لديهم خمسة، وبنسبة أقل لديهم أربعة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة جيران.

وطور العلماء نموذجا حاسوبيا يفسر هذا التوزيع، وفقا لهم، تتصرف كل من الخلايا والأورام الحميدة، مثل الجسيمات التي تتنافر إذا كانت قريبة جدا، وتتوقف عن التفاعل على مسافة كبيرة.

بلاستيك على الشاطئ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مجتمع
بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيوي
أمس, 16:45 GMT
وفقا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يكون النموذج المطور مفيدا لفهم آليات نمو الأنسجة والتئام الجروح، وكذلك للتقييم البيئي لحالة الشعاب المرجانية والطب الحيوي.
وقال سيرغي روشال، رئيس المشروع المدعوم من منحة مؤسسة العلوم الروسية، الأستاذ في قسم تكنولوجيا النانو في جامعة روستوف على الدون: "المعرفة المكتسبة مهمة من أجل فهم آليات إصلاح الأنسجة وتطويرها في مجال الطب التجديدي".
ووفقا له، بناء على هذه المبادئ، من الممكن أيضا التنبؤ بكيفية تفاعل الشعاب المرجانية، التي تتعرض للتهديد بسبب تغير المناخ والتلوث البحري، مع التحول البيئي.
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي
