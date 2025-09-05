https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يكتشفون-قانونا-عالميا-للطبيعة-الحية--1104537490.html

علماء روس يكتشفون قانونا عالميا للطبيعة الحية

وتتكون الأنسجة الظهارية، التي يتكون منها الجلد والأغشية المعوية والأعضاء الأخرى، من خلايا متجاورة بإحكام على شكل مضلعات، وفي السابق، ثبت أن الخلايا في حالة صحية من مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية، مرتبة وفقا لمبدأ واحد موفر للطاقة، مع وجود عدد معين من الوجوه.ومع ذلك، ظل من غير المعروف ما إذا كان هذا المبدأ يستمر في الهياكل الأكثر تنظيما، مثل الشعاب المرجانية، التي تتكون من آلاف الكائنات الحية الصغيرة، والأورام الحميدة.قارن المتخصصون من جامعة روستوف الطبية الحكومية، وجامعة مونبلييه (فرنسا)، البنية الخلوية للظهارة مع موقع الأورام الحميدة الفردية في المستعمرات المرجانية.وتم استخدام التصوير المقطعي بالحاسوب الصغير للحصول على آلاف الصور الرقمية للمستعمرات المرجانية.الغالبية (43-51 في المئة) من العناصر الهيكلية كان لها ستة جيران، و 25-27 في المئة لديهم خمسة، وبنسبة أقل لديهم أربعة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة جيران.وفقا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يكون النموذج المطور مفيدا لفهم آليات نمو الأنسجة والتئام الجروح، وكذلك للتقييم البيئي لحالة الشعاب المرجانية والطب الحيوي.وقال سيرغي روشال، رئيس المشروع المدعوم من منحة مؤسسة العلوم الروسية، الأستاذ في قسم تكنولوجيا النانو في جامعة روستوف على الدون: "المعرفة المكتسبة مهمة من أجل فهم آليات إصلاح الأنسجة وتطويرها في مجال الطب التجديدي".ووفقا له، بناء على هذه المبادئ، من الممكن أيضا التنبؤ بكيفية تفاعل الشعاب المرجانية، التي تتعرض للتهديد بسبب تغير المناخ والتلوث البحري، مع التحول البيئي.علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي

