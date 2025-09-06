https://sarabic.ae/20250906/مستشار-رئاسي-روسي-اللعبة-الجيوسياسية-الكبرى-التي-بدأها-الغرب-تدخل-مرحلتها-الحاسمة-1104561199.html
مستشار رئاسي روسي: اللعبة الجيوسياسية الكبرى التي بدأها الغرب تدخل مرحلتها الحاسمة
مستشار رئاسي روسي: اللعبة الجيوسياسية الكبرى التي بدأها الغرب تدخل مرحلتها الحاسمة
صرّح أنطون كوبيـاكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم السبت، أن "اللعبة الجيوسياسية الكبرى التي بدأها الغرب...
وقال كوبيـاكوف، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى، إن "جزءاً من الغرب، وتحديداً أوروبا، خسر نتيجة هذه المغامرة".وأضاف مستشار الرئيس الروسي أن أوروبا اليوم "ليست ذات سيادة"، مؤكداً أن "من يملك الصبر هو من سيفوز في النهاية".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر بين 3 و6 سبتمبر في فلاديفوستوك، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، بمشاركة واسعة من ممثلين عن دول وشركات عالمية.
2025
