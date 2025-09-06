عربي
وزير الخارجية الإيراني: تم حل سوء التفاهم مع قطر
وزير الخارجية الإيراني: تم حل سوء التفاهم مع قطر
وزير الخارجية الإيراني: تم حل سوء التفاهم مع قطر
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إن جميع سوء التفاهم بين إيران وقطر قد تمت تسويتها بالكامل عقب زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، واصفا محادثاته مع... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T05:29+0000
2025-09-06T05:29+0000
إيران
أخبار إيران
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101273648_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_945a741cb2f761ac0fd28cf591370c80.jpg
جاء ذلك في حديثه لصحيفة "الشرق" القطرية، أمس الجمعة، ومن المقرر نشر المقابلة الكاملة معه غدا الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأشاد عراقجي بلقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا على النتائج الإيجابية للمباحثات.وأشار إلى أن المحادثات تناولت العلاقات الإيرانية – القطرية، كما تطرقت إلى سوء التفاهم الناجم عن رد إيران على الضربة الأمريكية، والذي شمل هجوما على قاعدة العديد في قطر. وأضاف عراقجي أن مباحثاته مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، كانت مثمرة وذات فائدة كبيرة. وشملت اللقاءات قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأهمية تجديد الحوار بين الدول المجاورة، والجهود المشتركة للتصدي لطموحات النظام الإسرائيلي التوسعية وعدوانه. وأكد أن البرنامج النووي الإيراني كان من بين أبرز المواضيع التي نوقشت بشكل معمق خلال الاجتماعات، لافتا إلى أن قطر حافظت باستمرار على موقف بنّاء حيال هذا الملف.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للصحيفة القطرية: "الحمد لله ليس هناك أي خلاف بين البلدين وأن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل إلى قطر يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع القيادة القطرية.
https://sarabic.ae/20250625/إيران-ترد-على-بيان-مجلس-التعاون-الخليجي-بشأن-قصف-القاعدة-الأمريكية-في-قطر-1102038127.html
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html
إيران
أخبار إيران
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101273648_191:0:1708:1138_1920x0_80_0_0_dc327ca97fa8cbe29cc02755f9f9e9b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية الإيراني: تم حل سوء التفاهم مع قطر

05:29 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إن جميع سوء التفاهم بين إيران وقطر قد تمت تسويتها بالكامل عقب زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، واصفا محادثاته مع المسؤولين القطريين بأنها كانت "مثمرة وجادة وبناءة".
جاء ذلك في حديثه لصحيفة "الشرق" القطرية، أمس الجمعة، ومن المقرر نشر المقابلة الكاملة معه غدا الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأشاد عراقجي بلقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا على النتائج الإيجابية للمباحثات.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف القاعدة الأمريكية في قطر
25 يونيو, 08:51 GMT
وأشار إلى أن المحادثات تناولت العلاقات الإيرانية – القطرية، كما تطرقت إلى سوء التفاهم الناجم عن رد إيران على الضربة الأمريكية، والذي شمل هجوما على قاعدة العديد في قطر.
وأضاف عراقجي أن مباحثاته مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، كانت مثمرة وذات فائدة كبيرة.
وشملت اللقاءات قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأهمية تجديد الحوار بين الدول المجاورة، والجهود المشتركة للتصدي لطموحات النظام الإسرائيلي التوسعية وعدوانه.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطر
23 يونيو, 20:16 GMT
وأكد أن البرنامج النووي الإيراني كان من بين أبرز المواضيع التي نوقشت بشكل معمق خلال الاجتماعات، لافتا إلى أن قطر حافظت باستمرار على موقف بنّاء حيال هذا الملف.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للصحيفة القطرية: "الحمد لله ليس هناك أي خلاف بين البلدين وأن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل إلى قطر يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع القيادة القطرية.
