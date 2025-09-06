https://sarabic.ae/20250906/وزير-الخارجية-الإيراني-تم-حل-سوء-التفاهم-مع-قطر-1104563401.html
وزير الخارجية الإيراني: تم حل سوء التفاهم مع قطر
وزير الخارجية الإيراني: تم حل سوء التفاهم مع قطر
قال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إن جميع سوء التفاهم بين إيران وقطر قد تمت تسويتها بالكامل عقب زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، واصفا محادثاته مع...
جاء ذلك في حديثه لصحيفة "الشرق" القطرية، أمس الجمعة، ومن المقرر نشر المقابلة الكاملة معه غدا الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأشاد عراقجي بلقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا على النتائج الإيجابية للمباحثات.وأشار إلى أن المحادثات تناولت العلاقات الإيرانية – القطرية، كما تطرقت إلى سوء التفاهم الناجم عن رد إيران على الضربة الأمريكية، والذي شمل هجوما على قاعدة العديد في قطر. وأضاف عراقجي أن مباحثاته مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، كانت مثمرة وذات فائدة كبيرة. وشملت اللقاءات قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأهمية تجديد الحوار بين الدول المجاورة، والجهود المشتركة للتصدي لطموحات النظام الإسرائيلي التوسعية وعدوانه. وأكد أن البرنامج النووي الإيراني كان من بين أبرز المواضيع التي نوقشت بشكل معمق خلال الاجتماعات، لافتا إلى أن قطر حافظت باستمرار على موقف بنّاء حيال هذا الملف.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للصحيفة القطرية: "الحمد لله ليس هناك أي خلاف بين البلدين وأن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل إلى قطر يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع القيادة القطرية.
قال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إن جميع سوء التفاهم بين إيران وقطر قد تمت تسويتها بالكامل عقب زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، واصفا محادثاته مع المسؤولين القطريين بأنها كانت "مثمرة وجادة وبناءة".
جاء ذلك في حديثه لصحيفة "الشرق" القطرية، أمس الجمعة، ومن المقرر نشر المقابلة الكاملة معه غدا الأحد، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأشاد عراقجي بلقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا على النتائج الإيجابية للمباحثات.
وأشار إلى أن المحادثات تناولت العلاقات الإيرانية – القطرية، كما تطرقت إلى سوء التفاهم الناجم عن رد إيران على الضربة الأمريكية، والذي شمل هجوما على قاعدة العديد في قطر.
وأضاف عراقجي أن مباحثاته مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، كانت مثمرة وذات فائدة كبيرة.
وشملت اللقاءات قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأهمية تجديد الحوار بين الدول المجاورة، والجهود المشتركة للتصدي لطموحات النظام الإسرائيلي التوسعية وعدوانه.
وأكد أن البرنامج النووي الإيراني كان من بين أبرز المواضيع التي نوقشت بشكل معمق خلال الاجتماعات، لافتا إلى أن قطر حافظت باستمرار على موقف بنّاء حيال هذا الملف.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للصحيفة القطرية: "الحمد لله ليس هناك أي خلاف بين البلدين وأن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة"، وفقا لوكالة
أنباء "فارس" الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل إلى قطر يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع القيادة القطرية.