أوامر إخلاء جديدة في غزة واتصالات مصرية أمريكية.. الحكومة البريطانية تواجه "محاكمة شعبية"

أوامر إخلاء جديدة في غزة واتصالات مصرية أمريكية.. الحكومة البريطانية تواجه "محاكمة شعبية"

جدد الجيش الإسرائيلي أوامره لجميع الفلسطينيين في مدينة غزة، لإخلاء مساكنهم والتوجه جنوبا، وسط استمرار القصف العنيف الذي استهدف أبراجا سكنية. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الانتقال باتجاه حي خان يونس، الذي يصفه بـ"منطقة إنسانية"، بينما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أنه "لا توجد مخارج آمنة فعلية".في الوقت نفسه أدانت دول ومنظمات عربية، بشدّة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المتكررة" بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل "دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان".في السياق نفسه أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار المشاورات الدورية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.وأشار حسن إلى أن الدول العربية والإسلامية منقسمة فيما بينها وهذا يفسر عدم تمنكهم من اتخاذ خطوات جادة تردع إسرائيل مثل قطع العلاقات التجارية مع أمريكا وتعليق الاتفاقيات وغير ذلك .محاكمة شعبية بلندن لمساءلة الحكومة عن دورها بحرب الإبادة على غزةاختتمت في العاصمة البريطانية لندن محاكمة شعبية حول دور الحكومة البريطانية في دعم إسرائيل واستمرار الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.قدم 29 خبيرا شهاداتهم للمحكمة التي نظمها فريق برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب جيريمي كوربن بعدما رفضت الحكومة طلبا برلمانيا قدمه للتحقيق رسميا في دورها في الحرب.وأكد كوربن، أن محاكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال.ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.وأشار عطوان إلى أن رئاسة جيرمي كوربن لهذه المحاكمة أعطاها زخما كبيرا حيث يعد واحدا من أشرف وأنبل السياسيين البريطانيين الذين انشقوا عن حزب العمال، ويعكف على تأسيس حزب جديد ومستقل سينضم إليه العديد من أعضاء حزب العمال. الدفاع التركية تحذر قوات سوريا الديمقراطية وتطالبها بالاندماج في الجيش السوريحذرت وزارة الدفاع التركية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية، وطالبتها بالاندماج في الجيش السوري والتخلي عن محاولات تقسيم البلاد.وشددت الوزارة على أن تنظيم "قسد" لم يف بتعهداته بنزع السلاح والاندماج في الدولة السورية.وأوضحت الدفاع التركية أنها سوف تقدم كل الدعم اللازم لسوريا "سواء للإسهام في استقرارها أو لضمان أمن تركيا".يذكر أنه في العاشر من مارس/ أذار الماضي وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمالي شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.وخلال الأسبوع الماضي أحبطت القوات السورية عملية تهريب أسلحة من ريف دمشق إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، وفي الوقت ذاته خاض الجانبان اشتباكات في ريف الرقة. وأضاف القوتلي أن قسد لا ترغب في حل نفسها لصالح كيان عسكري آخر، وهو ما يثير مخاوف تركيا على نحو أكبر، لافتا إلى أن هناك عوامل خارجية تؤجج هذا الخلاف مثل إسرائيل التي ليس لها مصلحة في استقرار ووحدة وقوة سوريا، وهذا متوقع.توسع في التعاون العسكري البحري بين دول "بريكس" يظهر مع مشاركة إيران بمناورات بحرية جديدةتشارك القوات البحرية الإيرانية في مناورات بحرية لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التحضيرية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس، عقدت في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني العميد حسن مقصودلو، ممثلا عن بلاده في الاجتماع، إن وحدات قتالية بحرية تابعة للقوة البحرية الإيرانية ستشارك في هذه المناورات.وتمثل المناورات المرتقبة، توسعا في نطاق التعاون العسكري البحري بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس".وأشار المشموشي إلى أن إيران من خلال بريكس تحاول أن تنضم لنظام دولي جديد يجابه العالم أحادي القطبية الذي تكرس له الولايات المتحدة وحلفاؤها. وبريكس تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية لا يستهان بها.رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يعلن استقالته من رئاسة الحزب الحاكم والحكومة قبل التصويت على بقائه في المنصببيدي لا بيد حزبي، هذا ما قاله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا،الذي قرر تقديم استقالته قبل أن يصوت الحزب الحاكم في اليابان على عزله.وقد أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني إيشيبا قدم استقالته وأضافت الهيئة أن القرار يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لإيشيبا داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يوليو/ تموز الماضي.وأوضحت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه إيشيبا، فقد إلى جانب شريكه في الائتلاف الحاكم "كوميتو"، أغلبيته في انتخابات مجلس النواب، كما أخفق الائتلاف مجددا في تحقيق الأغلبية داخل مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز الماضي.وكان إيشيبا قد تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متعهدا بمواجهة التضخم والعمل على إصلاح الحزب، الذي تورط في سلسلة من فضائح التمويل السياسي.وأشار فاروق إلى أن استقالته نتيجة طبيعية لكل ما حدث ، لأن الاستمرار في هذا الوضع كان نوعا من المماطلة التي لن تجني منها البلاد إلا مزيدا من الفشل، مضيفا أن الاستقالة تأتي في وقت حرج حيث تتزامن مع مشكلة التعريفات الجمركية الأمريكية.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

