الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة نحو مستوطنة "نتيفوت"... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رصد صاروخين تم إطلاقهما من وسط قطاع غزة، نحو الأراضي الإسرائيلية، قرب مستوطنة نتيفوت. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد صفارات الإنذار التي دقت قبل فترة وجيزة في منطقة نتيفوت، وفي التجمعات القريبة من قطاع غزة، تم رصد قذيفتين عبرتا من وسط قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم اعتراض قذيفة واحدة، وسقطت واحدة أخرى في منطقة مفتوحة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإرسال فريق التفاوض لبحث إنهاء الحرب على غزة

