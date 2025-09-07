الخارجية البيلاروسية: السياسيون في الاتحاد الأوروبي أصبحوا رهائن للوضع الذي أوجدوه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
الخارجية البيلاروسية: السياسيون في الاتحاد الأوروبي أصبحوا رهائن للوضع الذي أوجدوه

20:32 GMT 07.09.2025
صرح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، بأن السياسيين الأوروبيين أصبحوا رهائن للوضع الذي أوجدوه بأنفسهم، والآن تُثير بروكسل المشاعر لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى حصن محاصر.
وقال ريجينكوف، معلقًا على محاولات الاتحاد الأوروبي عرقلة تسوية النزاع في أوكرانيا:" إنهم رهائن الوضع الذي جروا إليه بلدانهم وشعوبهم. في وقت ما، بلغ الاهتمام ذروته باتهامات موجهة لروسيا، ووصمها بـ"المعتدية" و"المعتدية" وما إلى ذلك، ودعما لأوكرانيا، أنفقت هذه الدول مبالغ طائلة على دعمها".

وأكد ريجينكوف "لقد تم ضخ أموالًا طائلة، وأغرقت البلاد بهذه الدعوات السياسية، المناهضة لروسيا والمؤيدة لأوكرانيا".

وأوضح ريجينكوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد:"عندما يقترب هذا الموضوع من الانتهاء ولم تتحقق الأهداف، متسائلا: ما الذي تم إنفاقه في أوروبا؟، دعم أوكرانيا؟ أين العوائد؟ عسكرة منطقتكم على حساب التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟.

وبيّن ريجينكوف بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصف الرحلة الأخيرة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الدول المجاورة لبيلاروسيا بأنها "مسرحية" لإثارة المشاعر.

وأردف ريجينكوف: "حسنًا، بالطبع، كان الأمر مسرحية، لا أرى في هذا سوى تأجيج للمشاعر لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى حصن محاصر. إنهم بحاجة إلى ذلك لتخويف شعوبهم، ولتبرير مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدهور مستويات معيشة الناس. واليوم، أطلقوا حملة واسعة النطاق لعسكرة بلدانهم والمنطقة، وتُنفق أموال طائلة هناك، ولم تعد تُنفق على دعم المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية وما إلى ذلك".
وتابع ريجينكوف: "علينا اليوم أن نبرر لمواطنينا سبب حدوث ذلك بهذه الطريقة، ولماذا يعانون، ولماذا تتدهور مستويات معيشتهم، ولماذا تُنفق المليارات على الإنفاق العسكري".مشيرا إلى أن السياسيين في بروكسل والعديد من بلدان الاتحاد الأوروبي يحلون مشاكلهم المالية والسياسية من خلال الاتصالات الوثيقة مع جماعات الضغط العسكرية الصناعية.
