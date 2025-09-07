https://sarabic.ae/20250907/الخارجية-البيلاروسية-السياسيون-في-الاتحاد-الأوروبي-أصبحوا-رهائن-للوضع-الذي-أوجدوه-1104603376.html
الخارجية البيلاروسية: السياسيون في الاتحاد الأوروبي أصبحوا رهائن للوضع الذي أوجدوه
2025-09-07T20:32+0000
2025-09-07T20:32+0000
2025-09-07T20:32+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_5c5c5c9ae096ee648e141f851d845348.jpg
وقال ريجينكوف، معلقًا على محاولات الاتحاد الأوروبي عرقلة تسوية النزاع في أوكرانيا:" إنهم رهائن الوضع الذي جروا إليه بلدانهم وشعوبهم. في وقت ما، بلغ الاهتمام ذروته باتهامات موجهة لروسيا، ووصمها بـ"المعتدية" و"المعتدية" وما إلى ذلك، ودعما لأوكرانيا، أنفقت هذه الدول مبالغ طائلة على دعمها". وأوضح ريجينكوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد:"عندما يقترب هذا الموضوع من الانتهاء ولم تتحقق الأهداف، متسائلا: ما الذي تم إنفاقه في أوروبا؟، دعم أوكرانيا؟ أين العوائد؟ عسكرة منطقتكم على حساب التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟.وأردف ريجينكوف: "حسنًا، بالطبع، كان الأمر مسرحية، لا أرى في هذا سوى تأجيج للمشاعر لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى حصن محاصر. إنهم بحاجة إلى ذلك لتخويف شعوبهم، ولتبرير مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدهور مستويات معيشة الناس. واليوم، أطلقوا حملة واسعة النطاق لعسكرة بلدانهم والمنطقة، وتُنفق أموال طائلة هناك، ولم تعد تُنفق على دعم المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية وما إلى ذلك".وتابع ريجينكوف: "علينا اليوم أن نبرر لمواطنينا سبب حدوث ذلك بهذه الطريقة، ولماذا يعانون، ولماذا تتدهور مستويات معيشتهم، ولماذا تُنفق المليارات على الإنفاق العسكري".مشيرا إلى أن السياسيين في بروكسل والعديد من بلدان الاتحاد الأوروبي يحلون مشاكلهم المالية والسياسية من خلال الاتصالات الوثيقة مع جماعات الضغط العسكرية الصناعية.
صرح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، بأن السياسيين الأوروبيين أصبحوا رهائن للوضع الذي أوجدوه بأنفسهم، والآن تُثير بروكسل المشاعر لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى حصن محاصر.
وقال ريجينكوف، معلقًا على محاولات الاتحاد الأوروبي عرقلة تسوية النزاع في أوكرانيا:" إنهم رهائن الوضع الذي جروا إليه بلدانهم وشعوبهم. في وقت ما، بلغ الاهتمام ذروته باتهامات موجهة لروسيا، ووصمها بـ"المعتدية" و"المعتدية" وما إلى ذلك، ودعما لأوكرانيا، أنفقت هذه الدول مبالغ طائلة على دعمها".
وأكد ريجينكوف "لقد تم ضخ أموالًا طائلة، وأغرقت البلاد بهذه الدعوات السياسية، المناهضة لروسيا والمؤيدة لأوكرانيا".
وأوضح ريجينكوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد:"عندما يقترب هذا الموضوع من الانتهاء ولم تتحقق الأهداف
، متسائلا: ما الذي تم إنفاقه في أوروبا؟، دعم أوكرانيا؟ أين العوائد؟ عسكرة منطقتكم على حساب التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟.
وبيّن ريجينكوف بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصف الرحلة الأخيرة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الدول المجاورة لبيلاروسيا بأنها "مسرحية" لإثارة المشاعر.
وأردف ريجينكوف: "حسنًا، بالطبع، كان الأمر مسرحية، لا أرى في هذا سوى تأجيج للمشاعر لتحويل الاتحاد الأوروبي
إلى حصن محاصر. إنهم بحاجة إلى ذلك لتخويف شعوبهم، ولتبرير مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدهور مستويات معيشة الناس. واليوم، أطلقوا حملة واسعة النطاق لعسكرة بلدانهم والمنطقة، وتُنفق أموال طائلة هناك، ولم تعد تُنفق على دعم المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية وما إلى ذلك".
وتابع ريجينكوف: "علينا اليوم أن نبرر لمواطنينا سبب حدوث ذلك بهذه الطريقة، ولماذا يعانون، ولماذا تتدهور مستويات معيشتهم، ولماذا تُنفق المليارات على الإنفاق العسكري".مشيرا إلى أن السياسيين في بروكسل والعديد من بلدان الاتحاد الأوروبي يحلون مشاكلهم المالية والسياسية من خلال الاتصالات الوثيقة مع جماعات الضغط العسكرية الصناعية.