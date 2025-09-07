https://sarabic.ae/20250907/عراقجي-مستعدون-للتوصل-لاتفاق-حقيقي-يتضمن-قيودا-على-التخصيب-مقابل-رفع-العقوبات-1104586718.html

عراقجي: مستعدون للتوصل لاتفاق حقيقي يتضمن قيودا على التخصيب مقابل رفع العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زال مستمرا عبر وسطاء، مجددا استعداد بلاده للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن عراقجي، استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق حقيقي يتضمن قيودا على التخصيب مقابل رفع العقوبات عن إيران.وشدد الوزير الإيراني على أن "تفويت هذه الفرصة الوجيزة قد تكون عواقبه وخيمة على المنطقة والعالم"، مضيفا: "إذا لم يتم إعطاء الدبلوماسية الوقت اللازم فإن النتيجة لن تكون مرضية".وأوضح عراقجي أن العودة إلى المحادثات لن تكون وفق الشروط السابقة، بل بآليات وأبعاد جديدة يجري التحضير لها.وفي سياق متصل، أعلن السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، اليوم الأحد، عن تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين طهران والوكالة في فيينا، والتي عقدت يومي الجمعة والسبت.وأوضح أن الجولة الجديدة من المحادثات تناولت آلية تنفيذ التزامات الضمانات في ظل الوضع الجديد بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وبناء على قرار مجلس الشورى الإسلامي، مشيرا إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول بنود نص التوجيهات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي".وكان عراقجي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".

