مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": روسيا شريك تجاري مهم ورئيسي لبلادنا

مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": روسيا شريك تجاري مهم ورئيسي لبلادنا

07.09.2025

وأكد الأمين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، التحضير والتنظيم للمؤتمر الدولي كان على أعلى مستوى ممكن ، وأن بلاده بحثت عوامل الشراكة والتجارة البينية مع كثير من الدول الأفريقية وكذلك ناقشت الشراكة معها في مجالات أخرى.وقال محمد الأمين: "شاركنا بـ 13 شركة موريتانية وهناك عدة مؤسسات وهيئات رسمية موريتانية أيضا شاركت في هذا الحدث الكبير والمهم في القارة الأفريقية، كما أنها كانت دعوة مهمة ليست موجهة لأفريقيا وحدها وإنما لجميع دول العالم بالطبع".وأضاف المسؤول الموريتاني: "وكما تعلمون أن التجارة البينية بين البلدان الأفريقية ضعيفة جدا لم تتخط الـ 10 % وهذا مؤشر ضعيف جدا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 60 % بين هذه الدول".يشكّل معرض التجارة البينية الأفريقية (4 – 10 سبتمبر الجاري) الذي يعقد بالجزائر، محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي الأفريقي، ويعدّ المعرض الرابع من نوعه "منصة هامة" لزيادة التجارة بين القارة الأفريقية ودول العالم، ومن شأن المعرض تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاقتصادية.تسعى الجزائر من خلال استضافتها للمعرض إلى تحقيق ثلاثة أهداف من وراء تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية بين الرابع والعاشر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تعدّ رابع دورات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، فرصة للجزائر لجعل الحدث محرّكاً حقيقياً لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات.كما تراهن الجزائر على تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء، واقتناص أكبر عدد من العقود، ويعتبر المعرض المرتقب تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة"، الأكثر طموحا منذ إطلاق المعرض عام 2018، ويشهد المعرض مشاركة أزيد من ألفي عارض من 75 بلدا و35 ألف زائرا مهنيا.

