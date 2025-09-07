مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": روسيا شريك تجاري مهم ورئيسي لبلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/مسؤول-موريتاني-لـسبوتنيك-روسيا-شريك-تجاري-مهم-ورئيسي-لبلادنا-1104589275.html
مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": روسيا شريك تجاري مهم ورئيسي لبلادنا
مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": روسيا شريك تجاري مهم ورئيسي لبلادنا
سبوتنيك عربي
صرح محمد الأمين، مدير التجارة الخارجية بموريتانيا، بأن روسيا تعد شريكا مهما ورئيسا لموريتانيا، وهو ما صرح به خلال مشاركته في الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T10:43+0000
2025-09-07T10:43+0000
حصري
موريتانيا
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589111_12:0:1265:705_1920x0_80_0_0_8d172f0bebcfe0bb475673f2db227bb9.jpg
وأكد الأمين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، التحضير والتنظيم للمؤتمر الدولي كان على أعلى مستوى ممكن ، وأن بلاده بحثت عوامل الشراكة والتجارة البينية مع كثير من الدول الأفريقية وكذلك ناقشت الشراكة معها في مجالات أخرى.وقال محمد الأمين: "شاركنا بـ 13 شركة موريتانية وهناك عدة مؤسسات وهيئات رسمية موريتانية أيضا شاركت في هذا الحدث الكبير والمهم في القارة الأفريقية، كما أنها كانت دعوة مهمة ليست موجهة لأفريقيا وحدها وإنما لجميع دول العالم بالطبع".وأضاف المسؤول الموريتاني: "وكما تعلمون أن التجارة البينية بين البلدان الأفريقية ضعيفة جدا لم تتخط الـ 10 % وهذا مؤشر ضعيف جدا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 60 % بين هذه الدول".يشكّل معرض التجارة البينية الأفريقية (4 – 10 سبتمبر الجاري) الذي يعقد بالجزائر، محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي الأفريقي، ويعدّ المعرض الرابع من نوعه "منصة هامة" لزيادة التجارة بين القارة الأفريقية ودول العالم، ومن شأن المعرض تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاقتصادية.تسعى الجزائر من خلال استضافتها للمعرض إلى تحقيق ثلاثة أهداف من وراء تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية بين الرابع والعاشر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تعدّ رابع دورات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، فرصة للجزائر لجعل الحدث محرّكاً حقيقياً لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات.كما تراهن الجزائر على تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء، واقتناص أكبر عدد من العقود، ويعتبر المعرض المرتقب تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة"، الأكثر طموحا منذ إطلاق المعرض عام 2018، ويشهد المعرض مشاركة أزيد من ألفي عارض من 75 بلدا و35 ألف زائرا مهنيا.
https://sarabic.ae/20250906/وزيرة-نيجيرية-لـسبوتنيك-نطمح-لتحطيم-الرقم-القياسي-لصفقات-المعرض-الأفريقي-للتجارة-البينية-2025-1104566647.html
موريتانيا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589111_169:0:1109:705_1920x0_80_0_0_74ede95e6a88444845c4f285d47a17f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, موريتانيا, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
حصري, موريتانيا, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": روسيا شريك تجاري مهم ورئيسي لبلادنا

10:43 GMT 07.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمحمد الأمين مدير التجارة الخارجية بموريتانيا
محمد الأمين مدير التجارة الخارجية بموريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
صرح محمد الأمين، مدير التجارة الخارجية بموريتانيا، بأن روسيا تعد شريكا مهما ورئيسا لموريتانيا، وهو ما صرح به خلال مشاركته في الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025).
وأكد الأمين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، التحضير والتنظيم للمؤتمر الدولي كان على أعلى مستوى ممكن ، وأن بلاده بحثت عوامل الشراكة والتجارة البينية مع كثير من الدول الأفريقية وكذلك ناقشت الشراكة معها في مجالات أخرى.
وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أولاجوموكي أدينيي-أومونيي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025
أمس, 08:49 GMT
وقال محمد الأمين: "شاركنا بـ 13 شركة موريتانية وهناك عدة مؤسسات وهيئات رسمية موريتانية أيضا شاركت في هذا الحدث الكبير والمهم في القارة الأفريقية، كما أنها كانت دعوة مهمة ليست موجهة لأفريقيا وحدها وإنما لجميع دول العالم بالطبع".
وأضاف المسؤول الموريتاني: "وكما تعلمون أن التجارة البينية بين البلدان الأفريقية ضعيفة جدا لم تتخط الـ 10 % وهذا مؤشر ضعيف جدا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 60 % بين هذه الدول".
يشكّل معرض التجارة البينية الأفريقية (4 – 10 سبتمبر الجاري) الذي يعقد بالجزائر، محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي الأفريقي، ويعدّ المعرض الرابع من نوعه "منصة هامة" لزيادة التجارة بين القارة الأفريقية ودول العالم، ومن شأن المعرض تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاقتصادية.
تسعى الجزائر من خلال استضافتها للمعرض إلى تحقيق ثلاثة أهداف من وراء تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية بين الرابع والعاشر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تعدّ رابع دورات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، فرصة للجزائر لجعل الحدث محرّكاً حقيقياً لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات.
كما تراهن الجزائر على تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء، واقتناص أكبر عدد من العقود، ويعتبر المعرض المرتقب تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة"، الأكثر طموحا منذ إطلاق المعرض عام 2018، ويشهد المعرض مشاركة أزيد من ألفي عارض من 75 بلدا و35 ألف زائرا مهنيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала