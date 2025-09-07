https://sarabic.ae/20250907/6-دول-تشارك-في-مناورات-بريكس-البحرية-أرقام-عن-حجم-أساطيلها-الحربية-1104597267.html

6 دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية.. أرقام عن حجم أساطيلها الحربية

6 دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية.. أرقام عن حجم أساطيلها الحربية

سبوتنيك عربي

تضم مجموعة "بريكس" 10 دول تشارك 6 منها في المناورات البحرية المشتركة التي انطلقت أمس السبت، في جنوب أفريقيا، وهو ما يسلط الضوء على الحدث العسكري الذي يشارك فيه...

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فإن البحرية الإيرانية تشارك في المناورات مع وحدات بحرية من 5 أساطيل حربية أخرى تابعة لروسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2025، إلى أنه لا توجد معلومات متاحة عن قوة إثيوبيا البحرية، بينما تمتلك الدول الـ 5 الأخرى مجتمعة 1660 وحدة بحرية.ويعني ذلك أن نصف دول مجموعة "بريكس" فقط تمتلك قوة بحرية هائلة يمكنها تغيير موازين القوى البحرية في البحار والمحيطات إذا قررت تنسيق مهامها القتالية في أي حرب محتملة.الأسطول الصينيتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم بـ 754 وحدة بحرية تضم:وتشير الإحصائيات إلى أن الصين تمتلك أضخم قوة فرقاطات في العالم، وتحتل المرتبة الثانية في حجم حاملات الطائرات والمروحيات والمدمرات والكورفيتات وكاسحات الألغام، بينما تأتي في المرتبة الثالثة عالميا في سلاح الغواصات، والخامسة في ترتيب سفن الدورية.الأسطول الروسيتمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم بـ 419 وحدة بحرية تضم:وتشير الإحصائيات إلى أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيت وأضخم قوة كاسحات ألغام بحرية في العالم وثاني أضخم قوة غواصات والمرتبة الـ 4 في حاملات الطائرات والـ 6 في المدمرات والـ 12 في الفرقاطات ورقم 9 عالميا في سفن الدورية.الأسطول الإندونيسيتمتلك إندونيسيا رابع أضخم أسطول حربي في العالم بـ 331 وحدة بحرية تضم:وتشير الإحصائيات إلى أن إندونيسيا تأتي في المرتبة الثانية في حجم سفن الدورية والـ 4 في قوة الكورفيتات ورقم 8 في قوة كاسحات الألغام والـ 11 في قوة الفرقاطات.الأسطول الإيرانيتمتلك إيران 107 وحدات بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة رقم 34 عالميا بينها:وتشير الإحصائيات إلى أن قوة الفرقاطات الإيرانية تجعلها في المرتبة الـ 11 عالميا تليها قوة الكورفيتات في المرتبة الـ 14 عالميا وقوة كاسحات الألغام في المرتبة الـ 18 عالميا وقوة سفن الدورية في المرتبة الـ 43 عالميا.الأسطول الحربي لجنوب أفريقياتمتلك جنوب أفريقيا 49 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 50 عالميا ويضم أسطولها:وتشير الإحصائيات إلى أن جنوب أفريقيا تصنف في المرتبة الـ 14 في قوة الفرقاطات والـ 15 في قوة الغواصات والـ 34 في قوة سفن الدورية والـ 17 في حجم كاسحات الألغام البحرية.وبحسب الموقع، فإنه لا توجد معلومات عن القوة البحرية لإثيوبيا، التي تصنف بأنها دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية خاصة بها، بينما تعتمد على دولة جيبوتي المجاورة في الوصول إلى البحر.جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.

