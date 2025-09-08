https://sarabic.ae/20250908/باحث-في-الشأن-الدولي-لدى-ترامب-قناعة-متجددة-بأن-كييف-لا-يحق-لها-الاقتراب-من-ناتو-1104618605.html

باحث في الشأن الدولي: لدى ترامب قناعة متجددة بأن كييف لا يحق لها الاقتراب من "ناتو"

علّق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حسام العتوم، على الاتصال الهاتفي المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال العتوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لدى ترامب قناعة متجددة بأن كييف لا يحق لها الاقتراب من حلف "ناتو"، باعتبار ذلك قاعدة أساسية لإرساء ضوابط أمنية لصالح روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "روسيا لن تسمح بدخول أي قوات أجنبية إلى الداخل الأوكراني، وتطالب بحياد أوكرانيا، ولديها شروط داخلية تتعلق باللغة الروسية والدين والعلاقات التاريخية بين البلدين".وأوضح الباحث في الشأن الدولي أن "الضغوط الأوروبية تدفع ترامب إلى إعادة النظر في العقوبات على روسيا التي يدرك أنها غير مجدية"، معتبرا أن "روسيا تسلك المسار الصحيح، وعلى الغرب أن يقتنع بضرورة الابتعاد عن كل ما يطيل أمد الصراع في أوكرانيا، لأنه ليس من مصلحة أمريكا ولا أوروبا".وختم العتوم: "القمة الافتراضية المقبلة لـ"بريكس" تكتسب أهمية كبيرة، حيث ستناقش ملفات عدة أبرزها نظام "سويفت"، مؤكدا أن "الهدف من تأسيس هذا التكتل هو تعزيز عالم متعدد الأقطاب في مواجهة فشل الأحادية القطبية، وهو ما أكدته أيضًا قمة شنغهاي الأخيرة".

