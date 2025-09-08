باحث في الشأن الدولي: لدى ترامب قناعة متجددة بأن كييف لا يحق لها الاقتراب من "ناتو"

عربي
وقال العتوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لدى ترامب قناعة متجددة بأن كييف لا يحق لها الاقتراب من حلف "ناتو"، باعتبار ذلك قاعدة أساسية لإرساء ضوابط أمنية لصالح روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "روسيا لن تسمح بدخول أي قوات أجنبية إلى الداخل الأوكراني، وتطالب بحياد أوكرانيا، ولديها شروط داخلية تتعلق باللغة الروسية والدين والعلاقات التاريخية بين البلدين".وأوضح الباحث في الشأن الدولي أن "الضغوط الأوروبية تدفع ترامب إلى إعادة النظر في العقوبات على روسيا التي يدرك أنها غير مجدية"، معتبرا أن "روسيا تسلك المسار الصحيح، وعلى الغرب أن يقتنع بضرورة الابتعاد عن كل ما يطيل أمد الصراع في أوكرانيا، لأنه ليس من مصلحة أمريكا ولا أوروبا".وختم العتوم: "القمة الافتراضية المقبلة لـ"بريكس" تكتسب أهمية كبيرة، حيث ستناقش ملفات عدة أبرزها نظام "سويفت"، مؤكدا أن "الهدف من تأسيس هذا التكتل هو تعزيز عالم متعدد الأقطاب في مواجهة فشل الأحادية القطبية، وهو ما أكدته أيضًا قمة شنغهاي الأخيرة".
علّق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حسام العتوم، على الاتصال الهاتفي المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية تتابع عن الكثب العلاقات بين الطرفين، وتطورات الأزمة الأوكرانية، في وقت يضغط فيه الاتحاد الأوروبي على واشنطن للتوصل الى حل".
وقال العتوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لدى ترامب قناعة متجددة بأن كييف لا يحق لها الاقتراب من حلف "ناتو"، باعتبار ذلك قاعدة أساسية لإرساء ضوابط أمنية لصالح روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "روسيا لن تسمح بدخول أي قوات أجنبية إلى الداخل الأوكراني، وتطالب بحياد أوكرانيا، ولديها شروط داخلية تتعلق باللغة الروسية والدين والعلاقات التاريخية بين البلدين".

ولفت إلى أن "كييف تدرك أن جيشها غير قادر على مواجهة الجيش الروسي من دون دعم أمريكي وأوروبي مباشر"، مشددا على أن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وعودة العلاقات الحميدة بين أوكرانيا وموسكو".

وأوضح الباحث في الشأن الدولي أن "الضغوط الأوروبية تدفع ترامب إلى إعادة النظر في العقوبات على روسيا التي يدرك أنها غير مجدية"، معتبرا أن "روسيا تسلك المسار الصحيح، وعلى الغرب أن يقتنع بضرورة الابتعاد عن كل ما يطيل أمد الصراع في أوكرانيا، لأنه ليس من مصلحة أمريكا ولا أوروبا".
وأضاف: "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لها أهداف واضحة، في حين أن هدف الغرب هو إدامة الحرب الباردة وسباق التسلح وتطويق روسيا، لكن الواقع يثبت أن روسيا دولة عملاقة، متفوقة نوويًا، وتتربع على عرش القوة النووية العسكرية".
وختم العتوم: "القمة الافتراضية المقبلة لـ"بريكس" تكتسب أهمية كبيرة، حيث ستناقش ملفات عدة أبرزها نظام "سويفت"، مؤكدا أن "الهدف من تأسيس هذا التكتل هو تعزيز عالم متعدد الأقطاب في مواجهة فشل الأحادية القطبية، وهو ما أكدته أيضًا قمة شنغهاي الأخيرة".
