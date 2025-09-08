https://sarabic.ae/20250908/تقرير-دولي-يحذر-من-أزمة-مياه-في-الأردن-ما-خطط-واستراتيجيات-الأردن-لمواجهة-هذه-التحديات؟-1104632558.html

تقرير دولي يحذر من أزمة مياه في الأردن.. ما خطط واستراتيجيات الأردن لمواجهة هذه التحديات؟

سبوتنيك عربي

على الرغم من التحركات الحكومية الأردنية في ملف المياه، ومحاولة تذليل العقبات التي تقف أمام حل هذه الأزمة الكبيرة، لا تزال التقارير الدولية تتحدث عن أزمات... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وحذر تقرير دولي صدر عن مركز القانون الدولي لحقوق الإنسان التابع لجامعة "جونز هوبكنز"، من وقوف الأردن أمام تحد استراتيجي، يتمثل في مواجهة أزمة مائية متفاقمة بفعل الجغرافيا والمناخ والديموغرافيا، وبينما أقر التقرير بجهود الأردن في بعض المسارات، إلا أنه أكد ضرورة العمل على الإصلاح الجذري، وليس التحسين التدريجي، إذا أرادت المملكة ضمان حق أساسي وحيوي لمواطنيها؛ الحق في المياه.ويرى التقرير أن أزمة المياه بالأردن قضية وجودية تتطلب معالجة شاملة من مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمجتمعية والدولية، معتبرا أنها أزمة تمس صميم الحق في الحياة والكرامة، مشيرًا إلى أن الأردن يمتلك فرصا حقيقية لتحقيق اختراق إيجابي في هذا الملف إذا توفرت الإرادة السياسية وتم بناء شراكات فاعلة بين الدولة والمجتمع المحلي والدولي تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة في توزيع الموارد.ويرى مراقبون أن وضع المائي في الأردن لا يزال صعبًا، والأزمات التي تواجه هذا الملف لا تزال كبيرة، مؤكدين أن التحركات الحكومية فعالة لكنها لن تنهي الأزمة، حيث يحتاج الأردن إلى تحلية مياه البحر كحل وحيد ونهائي لهذه الأزمة.أزمة مستقبليةأكد الدكتور إلياس سلامة، أستاذ علوم المياه الأردني، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن لا يزال يواجه أزمة مياه في المستقبل، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا قد لا تكون كافية لإزالة التحديات والمخاطر بشكل كامل.وأوضح سلامة أن الوضع المائي في الأردن ليس سهلاً، خاصة وأن العام الماضي شهد جفافًا شديدًا، مما أدى إلى صيف صعب للغاية. وأضاف أنه تم تجاوز الأزمة نسبيًا في الوقت الحالي بسبب عودة المصطافين من دول الخليج، مما أدى إلى انخفاض طفيف في الطلب على المياه، مع استمرار التزويد.وأشار سلامة إلى أن الشكاوى من المواطنين خلال الصيف كانت ضمن حدود ضيقة، وأن وزارة المياه تمكنت من تجاوز هذا الوضع هذا العام. لكنه حذر من أن تكرار مثل هذا العام في السنة القادمة سيجعل الوضع صعبًا للغاية، معربًا عن أمله في هطول الأمطار وتحسن الوضع في العام القادم.وبخصوص الحلول الجذرية، أكد سلامة أن الأردن لا يملك سوى حل واحد وهو تحلية المياه. وأوضح أن المصادر المائية داخل الأردن مستنزفة بشكل كبير، وهناك خطر نضوبها. ولذلك، شدد على ضرورة اللجوء إلى إضافة كميات مياه جديدة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التحلية، سواء في خليج العقبة أو عن طريق استيراد المياه من خارج الأردن.وقال سلامة إن الحكومة أمام قرار سياسي حاسم، مشيرًا إلى أن القرار السياسي الذي اتخذ هو المضي قدمًا في مشروع تحلية المياه في العقبة وتوزيعها على المدن الأردنية. وأضاف أن القضية أصبحت قضية وقت، متسائلاً عن موعد بدء تنفيذ هذا المشروع، خاصة وأن التمويل أصبح موجودًا.وأعرب سلامة عن دهشته من المدة التي ستستغرقها عملية تنفيذ المشروع في الأردن، مقدراً أنها قد تستغرق أربع أو خمس سنوات، لكنه أكد أنه لا يوجد شيء يؤكد أو ينفي هذه التقديرات.إصلاحات جذريةبدوره اعتبر خبير القانون الدولي الأردني، حمادة أبو نجمة، أن الأردن يقف أمام تحدٍ استراتيجي غير مسبوق في مجال المياه، إذ يعد من أكثر دول العالم فقرا مائيا؛ حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة بضع عشرات الأمتار المكعبة سنويا مقارنة بخط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الأزمة تتفاقم مع التغير المناخي وتراجع الهطول المطري، إلى جانب النمو السكاني المتسارع، واستضافة موجات من اللاجئين ما يزيد الضغط على الموارد الشحيحة أصلًا.وأكد أن الوضع يزداد خطورة بسبب الاعتداءات والاستخدام غير القانوني للمياه، من خلال حفر الآبار غير المرخصة والتوصيلات غير المشروعة؛ وهو ما يؤدي إلى فقدان ما يقارب نصف المياه المتاحة، كما أن الاعتماد على مصادر غير متجددة مثل مياه الديسي لا يمكن اعتباره حلا مستداما، فضلا عن تأثر الأردن بالمعطيات السياسية المرتبطة بالموارد المائية المشتركة مع دول الجوار.وأوضح سلامة، أنه رغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040 ورغم المشاريع الكبرى المنتظرة مثل مشروع العقبة–عمان لتحلية المياه ونقلها، إلا أن التحديات تبقى عميقة ومتعددة الأبعاد. فهي لا تقتصر على ندرة الموارد الطبيعية فحسب، بل تشمل أيضا التحديات المؤسسية في الإدارة والرقابة والفجوة بين التمويل المتاح والاحتياجات الفعلية، والضغط المستمر لتأمين المياه كحق أساسي لجميع المواطنين.ويرى أبو نجمة أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إصلاحات جذرية في إدارة قطاع المياه، والتعامل بجدية أكبر مع مسألة الفاقد والاعتداءات، إلى جانب تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية وربطها بحلول طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد وحماية الاقتصاد والمجتمع من تبعات ندرة المياه.توصيات مهمةوخلص التقرير الدولي إلى توصيات ومقترحات تمثلت في الدعوة لضرورة سد الفجوة التشريعية في القانون الوطني الأردني، وتناول إشكالية التداخل المؤسسي في قطاع المياه، والتطرق لنظام التسعير الحالي للمياه، وتعزيز إدارة المعلومات وتسهيل الوصول إليها، وتسليط الضوء على ضعف الوعي المجتمعي بخطورة أزمة المياه في الأردن، لافتا إلى أن غالبية المواطنين لا يدركون حقيقة التحديات المائية التي تواجه بلادهم أو دورهم في تخفيف هذه الأزمة.كما أشار التقرير إلى انتشار عدم الثقة في المياه الحكومية ما يدفع الناس إلى شراء المياه المعبأة، وشدد على قضية إعادة تدوير المياه كأداة استراتيجية في إدارة الموارد المائية، ودعا لضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع كل من سوريا وإسرائيل، ومناقشة ظاهرة فاقد المياه التي يصفها التقرير بأنها التحدي الأكبر بعد الجغرافيا، والتركيز على الاستخدام الزراعي للمياه.وفي شهر يناير الماضي، وقع الأردن اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة شح في المياه مع شركتين فرنسيتين، يتلخص في تحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة أقصى جنوب البلاد على البحر الأحمر، إلى محافظات المملكة.وسيسهم المشروع الجديد والضخم، الذي يحمل اسم "الناقل الوطني"، في توفير خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومترا، وتشييد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا لنحو 4 ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن، الذي يعد من أكثر 5 دول في العالم افتقارا للمياه.ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي 2025، على أن ينجز بعد نحو 4 أعوام.ويأتي هذا المشروع، بعد تعثر الاتفاق مع إسرائيل على مشروع ناقل "البحرين"، الذي كان سيربط بين البحرين الأحمر والميت، والذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050، بسبب جمود عملية السلام في المنطقة.وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار دولار، وفقا دراسة سابقة للبنك الدولي أجريت بمشاركة الأطراف الثلاثة، الأردن وتل أبيب والسلطة الفلسطينية.يشار إلى أن الأردن، الذي تشكّل الصحراء أكثر من 90% من أراضيه، عانى من شح المياه.وفي صيف عام 2021، مر الأردن بواحدة من أشد حالات الجفاف في تاريخه، ومع حلول عام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بمقدار الثلث تقريبا، بينما من المتوقع أن يرتفع متوسط الحرارة بنحو 4.5 درجات، وفقا لتقديرات خبراء.

