مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": عملية القدس تأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": عملية القدس تأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، والوزراء المتطرفين، تمضي بقوة نحو...
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يجري في قطاع غزة من قتل، ومؤخراً في مدينة غزة من قصف للأبراج السكنية، والحديث عن تدمير المدينة بالكامل، إضافة لما يجري في الضفة الغربية والقدس من فئات المستوطنين والاقتحامات اليومية والحصار والحواجز والهجمات الإجرامية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أو يستسلم لكل جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن ما جرى اليوم من عملية في منطقة القدس، يأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني.وتابع أبو يوسف حديثه عن الأوضاع الراهنة، مشدداً على أن هناك ما يقارب اليوم 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود وتحت الركام، مع تدمير وقتل وهدم للمباني وتجويع، في حرب شاملة تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين.وأشار إلى أن إسرائيل تدرك جيداً أن كل ما تقوم به يزعزع الأوضاع في المنطقة كلها، وليس فلسطين وحسب، وتدرك تماماً أن سياسة القتل والتصفية ومشاهد الأطفال والنساء والمدنيين، وتدمير كل شيء، ومحاولة خلق بيئة طاردة من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي الاحتلالي وهو التهجير، وطرد الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة والقدس.وشدد أبو يوسف على أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني، ومنع المخططات الإرهابية في مدينة غزة التي تستهدف أكثر من مليون مواطن فلسطيني، ومحاولة طردهم للجنوب بالكامل لتدمير المدينة.وأنهى حديثه قائلًا: "ما يجري أمام العالم أجمع جريمة بشعة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات التجويع، يشدد على ضرورة الدفع بعملية سياسية لإنهاء الاحتلال والاستعمار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، مؤكداً أنه بدون ذلك لن يكون هناك سلام ولا أمن أو استقرار في المنطقة". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
