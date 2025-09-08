مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": عملية القدس تأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": عملية القدس تأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": عملية القدس تأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان

حصري
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، والوزراء المتطرفين، تمضي بقوة نحو مزيد من التصعيد والقتل ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يجري في قطاع غزة من قتل، ومؤخراً في مدينة غزة من قصف للأبراج السكنية، والحديث عن تدمير المدينة بالكامل، إضافة لما يجري في الضفة الغربية والقدس من فئات المستوطنين والاقتحامات اليومية والحصار والحواجز والهجمات الإجرامية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أو يستسلم لكل جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن ما جرى اليوم من عملية في منطقة القدس، يأتي كرد فعل على ما تقوم به إسرائيل من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني.
وتابع أبو يوسف حديثه عن الأوضاع الراهنة، مشدداً على أن هناك ما يقارب اليوم 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود وتحت الركام، مع تدمير وقتل وهدم للمباني وتجويع، في حرب شاملة تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن إسرائيل تدرك جيداً أن كل ما تقوم به يزعزع الأوضاع في المنطقة كلها، وليس فلسطين وحسب، وتدرك تماماً أن سياسة القتل والتصفية ومشاهد الأطفال والنساء والمدنيين، وتدمير كل شيء، ومحاولة خلق بيئة طاردة من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي الاحتلالي وهو التهجير، وطرد الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة والقدس.
وشدد أبو يوسف على أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني، ومنع المخططات الإرهابية في مدينة غزة التي تستهدف أكثر من مليون مواطن فلسطيني، ومحاولة طردهم للجنوب بالكامل لتدمير المدينة.
وأنهى حديثه قائلًا: "ما يجري أمام العالم أجمع جريمة بشعة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات التجويع، يشدد على ضرورة الدفع بعملية سياسية لإنهاء الاحتلال والاستعمار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، مؤكداً أنه بدون ذلك لن يكون هناك سلام ولا أمن أو استقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.
وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
