ادعاءات زيلينسكي حول "ضربة روسية" على طابور المعاشات في ياروفايا زائفة - مصدر بالدفاع الروسية
ادعاءات زيلينسكي حول "ضربة روسية" على طابور المعاشات في ياروفايا زائفة - مصدر بالدفاع الروسية
وأشار المصدر إلى زيف هذه الاتهامات، مقدما الأدلة التالية لدحض هذا الزعم:غياب تقارير مبكرة عن الضحايا لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية قبل تصريحات زيلينسكي، ما يثير الشكوك حول صحة الرواية. انتشار الادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول معلومات الضربة المزعومة عبر حسابات موالية لزيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم التقطتها فورا وسائل إعلام أوكرانية وغربية.طبيعة التدمير ويشير حجم الأضرار إلى انفجار عبوة ناسفة، يعادل بضعة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي"، وليس قنبلة جوية روسية. وتُظهر الفيديوهات التي قدمتها أوكرانيا، معالم بارزة، مثل مبنى مكتب البريد والنصب التذكاري المحلي، يمكن تحديدها بسهولة عبر خرائط الأقمار الاصطناعية، لكن التدمير الموثق في اللقطات لا يتطابق مع القوة التدميرية للقنابل الجوية الروسية، مثل قنبلة "فاب- 250" (100 كجم) أو "فاب- 500" (200 كجم)، التي تتميز بقوة تدميرية هائلة تفوق بكثير ما ظهر في الفيديو. ويأتي هذا الادعاء بعد وقت قصير من القمة الإيجابية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، ما يثير التساؤلات حول توقيت هذا الحادث ودوافعه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الاثنين، أنه يخطط لإجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال فترة وجيزة. وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية اتصاله بالرئيس الروسي: "قريبا جدا"، وأضاف أنه سيتحدث مع بوتين، "في غضون الأيام القليلة المقبلة". ووضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما، في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأمريكية.وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
ادعاءات زيلينسكي حول "ضربة روسية" على طابور المعاشات في ياروفايا زائفة - مصدر بالدفاع الروسية

كشف مصدر في وزارة الدفاع الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، زيف الاتهامات التي أطلقها فلاديمير زيلينسكي، والتي زعم فيها "مقتل 24 شخصا في طابور لاستلام المعاشات ببلدة ياروفايا" الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وأشار المصدر إلى زيف هذه الاتهامات، مقدما الأدلة التالية لدحض هذا الزعم:
غياب تقارير مبكرة عن الضحايا
لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية قبل تصريحات زيلينسكي، ما يثير الشكوك حول صحة الرواية.
انتشار الادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تم تداول معلومات الضربة المزعومة عبر حسابات موالية لزيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم التقطتها فورا وسائل إعلام أوكرانية وغربية.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا غيرت مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا
25 أغسطس, 10:55 GMT
طبيعة التدمير
ويشير حجم الأضرار إلى انفجار عبوة ناسفة، يعادل بضعة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي"، وليس قنبلة جوية روسية.
وتُظهر الفيديوهات التي قدمتها أوكرانيا، معالم بارزة، مثل مبنى مكتب البريد والنصب التذكاري المحلي، يمكن تحديدها بسهولة عبر خرائط الأقمار الاصطناعية، لكن التدمير الموثق في اللقطات لا يتطابق مع القوة التدميرية للقنابل الجوية الروسية، مثل قنبلة "فاب- 250" (100 كجم) أو "فاب- 500" (200 كجم)، التي تتميز بقوة تدميرية هائلة تفوق بكثير ما ظهر في الفيديو.

وأوضح المصدر أن بلدة ياروفايا تُعد من المناطق القليلة في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ما تزال تحت السيطرة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذا "الحادث قد يكون محاولة لتعزيز موقف أوكرانيا الرافض لمطالب روسيا التفاوضية، والتي تشمل الانسحاب الكامل من إقليم دونباس".

ويأتي هذا الادعاء بعد وقت قصير من القمة الإيجابية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، ما يثير التساؤلات حول توقيت هذا الحادث ودوافعه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الاثنين، أنه يخطط لإجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال فترة وجيزة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا
22 أغسطس, 21:38 GMT
وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية اتصاله بالرئيس الروسي: "قريبا جدا"، وأضاف أنه سيتحدث مع بوتين، "في غضون الأيام القليلة المقبلة".
ويذكر أن الرئيس بوتين، التقى في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما، في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأمريكية.
وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
