النفط والغاز.. مادورو يكشف أسباب تصرفات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، والتي أصبحت الآن أكبر بفضل تقنيات الاستخراج الجديدة، مشيرا إلى أنها سبب
وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".في مقابلة مع قناة "آر تي"، حدّد نيكولاس مادورو الأسباب الحقيقية وراء تصعيد الولايات المتحدة الحاد للوضع في المنطقة.وسبق أن حشدت فنزويلا 25 ألف جندي بسبب النشاط الأمريكي قبالة سواحل البلاد.
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، والتي أصبحت الآن أكبر بفضل تقنيات الاستخراج الجديدة، مشيرا إلى أنها سبب التوترات الأخيرة في المنطقة وليس تجارة المخدرات.
وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".
في مقابلة مع قناة "آر تي"، حدّد نيكولاس مادورو الأسباب الحقيقية وراء تصعيد الولايات المتحدة الحاد للوضع في المنطقة.
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، والتي ازدادت الآن بفضل تقنيات الإنتاج الجديدة.
وأضاف: "لدينا رابع أكبر احتياطيات للغاز، وهي متناثرة في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ولهذا السبب أرسلوا سفنهم إلى هناك... لدينا، ربما، أكبر احتياطيات ذهب في العالم. وهذا ليس كل شيء! 30 مليون هكتار من الأراضي الخصبة والمياه".
وسبق أن حشدت فنزويلا 25 ألف جندي بسبب النشاط الأمريكي قبالة سواحل البلاد.