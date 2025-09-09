النفط والغاز.. مادورو يكشف أسباب تصرفات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/النفط-والغاز-مادورو-يكشف-أسباب-تصرفات-واشنطن-في-منطقة-البحر-الكاريبي-1104644605.html
النفط والغاز.. مادورو يكشف أسباب تصرفات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي
النفط والغاز.. مادورو يكشف أسباب تصرفات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، والتي أصبحت الآن أكبر بفضل تقنيات الاستخراج الجديدة، مشيرا إلى أنها سبب... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T08:05+0000
2025-09-09T08:05+0000
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_0:182:2720:1712_1920x0_80_0_0_dbafff85295ae576956cc76393f5ff9d.jpg
وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".في مقابلة مع قناة "آر تي"، حدّد نيكولاس مادورو الأسباب الحقيقية وراء تصعيد الولايات المتحدة الحاد للوضع في المنطقة.وسبق أن حشدت فنزويلا 25 ألف جندي بسبب النشاط الأمريكي قبالة سواحل البلاد.إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلاترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا
https://sarabic.ae/20250908/مادورو-يأمر-بنشر-25-ألف-عسكري-على-حدود-كولومبيا-1104607878.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_98:0:2622:1893_1920x0_80_0_0_4f63dc9ed7cad98b406eb7cd4d3f115d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

النفط والغاز.. مادورو يكشف أسباب تصرفات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي

08:05 GMT 09.09.2025
© AP Photo / Marcelo Garciaالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Marcelo Garcia
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، والتي أصبحت الآن أكبر بفضل تقنيات الاستخراج الجديدة، مشيرا إلى أنها سبب التوترات الأخيرة في المنطقة وليس تجارة المخدرات.
وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".
في مقابلة مع قناة "آر تي"، حدّد نيكولاس مادورو الأسباب الحقيقية وراء تصعيد الولايات المتحدة الحاد للوضع في المنطقة.
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، والتي ازدادت الآن بفضل تقنيات الإنتاج الجديدة.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
مادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا
أمس, 06:03 GMT
وأضاف: "لدينا رابع أكبر احتياطيات للغاز، وهي متناثرة في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ولهذا السبب أرسلوا سفنهم إلى هناك... لدينا، ربما، أكبر احتياطيات ذهب في العالم. وهذا ليس كل شيء! 30 مليون هكتار من الأراضي الخصبة والمياه".
وسبق أن حشدت فنزويلا 25 ألف جندي بسبب النشاط الأمريكي قبالة سواحل البلاد.
إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا
ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала