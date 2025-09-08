https://sarabic.ae/20250908/مادورو-يأمر-بنشر-25-ألف-عسكري-على-حدود-كولومبيا-1104607878.html
مادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا
أمر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة...
ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا
روبيو: ترامب يعتزم شن حرب على "منظمات المخدرات الإرهابية"
أمر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد".
وكتب مادورو على "تلغرام": "لقد أمرت بنشر 25 ألف رجل وامرأة من قواتنا الوطنية البوليفارية المجيدة لتعزيز مجموعات الاستجابة السريعة التشغيلية التكتيكية في منطقة السلام مع كولومبيا، وعلى الساحل الكاريبي وعلى الساحل الأطلسي لولايات نويفا إسبارتا وسوكريه ودلتا أماكورو".
وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام".
وفقًا لشبكة "سي إن إن"، قد تشن واشنطن هجومًا على فنزويلا. وقد يكون للولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأهداف، لا تقتصر على عصابات المخدرات.
سبق أن أفاد مسؤولون فنزويليون مرارًا وتكرارًا بتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية تحسبًا للتهديدات القائمة. ويُؤكد أن جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي حوادث محتملة.
وفي وقت سابق، أعلن مادورو أن فنزويلا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يُزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.
ويدعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فنزويلا لا تتخذ تدابير كافية للتصدي لتجارة المخدرات، وأرسل في الأسابيع الأخيرة قوات كبيرة للبحرية إلى سواحل فنزويلا "لإجراء عمليات لمكافحة كارتلات المخدرات".
منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".