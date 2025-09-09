بينهم حاصلون على "أوسكار"... 1500 من صناع السينما العالمية يرفضون التعاون مع إسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
بينهم حاصلون على "أوسكار"... 1500 من صناع السينما العالمية يرفضون التعاون مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
وقع أكثر من 1500 من صناع السينما والتلفزيون حول العالم، بينهم فائزون بجوائز "أوسكار" و"بافتا" و"إيمي" و"السعفة الذهبية"، عريضة تعهّدوا فيها بعدم التعاون مع
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وشملت قائمة الموقعين مخرجين بارزين مثل اليوناني يورجوس لانثيموس، والأمريكية إيفا ديفورني، والأمريكي آدم مكاي، والبريطاني مايك لي، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، يوم الاثنين.كما وقع على العريضة ممثلون عالميون، من بينهم البريطانية أوليفيا كولمان، وجوش أوكونور، وزبابا أسيدو، إضافة إلى الأمريكي مارك روفالو وسينثيا نيكسون.وأكد الموقعون أن "محكمة العدل الدولية أقرت بوجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري غير قانونيين".وأشاروا إلى قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية التي طالبت إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة العاجلة للفلسطينيين، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.لكن إسرائيل، بحسب العريضة، تواصل تجاهل القرارات الدولية، عبر إغلاق المعابر ومنع المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.وختم الموقعون بالتأكيد على التزامهم "بعدم المشاركة في أي تعاون مع مؤسسات السينما الإسرائيلية، بما في ذلك المهرجانات، ودور العرض، وشركات الإنتاج والبث"، داعين جميع العاملين في صناعة السينما العالمية للانضمام إلى هذه المبادرة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
بينهم حاصلون على "أوسكار"... 1500 من صناع السينما العالمية يرفضون التعاون مع إسرائيل

الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
وقع أكثر من 1500 من صناع السينما والتلفزيون حول العالم، بينهم فائزون بجوائز "أوسكار" و"بافتا" و"إيمي" و"السعفة الذهبية"، عريضة تعهّدوا فيها بعدم التعاون مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية المتورطة في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.
وشملت قائمة الموقعين مخرجين بارزين مثل اليوناني يورجوس لانثيموس، والأمريكية إيفا ديفورني، والأمريكي آدم مكاي، والبريطاني مايك لي، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، يوم الاثنين.
كما وقع على العريضة ممثلون عالميون، من بينهم البريطانية أوليفيا كولمان، وجوش أوكونور، وزبابا أسيدو، إضافة إلى الأمريكي مارك روفالو وسينثيا نيكسون.
وجاء في العريضة: "في هذه اللحظات العصيبة من الأزمة، حيث تسهم حكومات عديدة في المجزرة بغزة، يجب علينا أن نستخدم تأثيرنا للتصدي لهذه الفظائع".
وأكد الموقعون أن "محكمة العدل الدولية أقرت بوجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري غير قانونيين".
وأشاروا إلى قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية التي طالبت إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة العاجلة للفلسطينيين، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لكن إسرائيل، بحسب العريضة، تواصل تجاهل القرارات الدولية، عبر إغلاق المعابر ومنع المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.
وختم الموقعون بالتأكيد على التزامهم "بعدم المشاركة في أي تعاون مع مؤسسات السينما الإسرائيلية، بما في ذلك المهرجانات، ودور العرض، وشركات الإنتاج والبث"، داعين جميع العاملين في صناعة السينما العالمية للانضمام إلى هذه المبادرة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
