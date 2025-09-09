https://sarabic.ae/20250909/بينهم-حاصلون-على-أوسكار-1500-من-صناع-السينما-العالمية-يرفضون-التعاون-مع-إسرائيل-1104641884.html
وقع أكثر من 1500 من صناع السينما والتلفزيون حول العالم، بينهم فائزون بجوائز "أوسكار" و"بافتا" و"إيمي" و"السعفة الذهبية"، عريضة تعهّدوا فيها بعدم التعاون مع
وشملت قائمة الموقعين مخرجين بارزين مثل اليوناني يورجوس لانثيموس، والأمريكية إيفا ديفورني، والأمريكي آدم مكاي، والبريطاني مايك لي، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، يوم الاثنين.كما وقع على العريضة ممثلون عالميون، من بينهم البريطانية أوليفيا كولمان، وجوش أوكونور، وزبابا أسيدو، إضافة إلى الأمريكي مارك روفالو وسينثيا نيكسون.وأكد الموقعون أن "محكمة العدل الدولية أقرت بوجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري غير قانونيين".وأشاروا إلى قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية التي طالبت إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة العاجلة للفلسطينيين، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.لكن إسرائيل، بحسب العريضة، تواصل تجاهل القرارات الدولية، عبر إغلاق المعابر ومنع المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.وختم الموقعون بالتأكيد على التزامهم "بعدم المشاركة في أي تعاون مع مؤسسات السينما الإسرائيلية، بما في ذلك المهرجانات، ودور العرض، وشركات الإنتاج والبث"، داعين جميع العاملين في صناعة السينما العالمية للانضمام إلى هذه المبادرة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وشملت قائمة الموقعين مخرجين بارزين مثل اليوناني يورجوس لانثيموس، والأمريكية إيفا ديفورني، والأمريكي آدم مكاي، والبريطاني مايك لي، حسبما ذكرت صحيفة
"يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، يوم الاثنين.
كما وقع على العريضة ممثلون عالميون، من بينهم البريطانية أوليفيا كولمان، وجوش أوكونور، وزبابا أسيدو، إضافة إلى الأمريكي مارك روفالو وسينثيا نيكسون.
وجاء في العريضة: "في هذه اللحظات العصيبة من الأزمة، حيث تسهم حكومات عديدة في المجزرة بغزة، يجب علينا أن نستخدم تأثيرنا للتصدي لهذه الفظائع".
وأكد الموقعون أن "محكمة العدل الدولية أقرت بوجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري غير قانونيين".
وأشاروا إلى قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية التي طالبت إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة العاجلة للفلسطينيين، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لكن إسرائيل
، بحسب العريضة، تواصل تجاهل القرارات الدولية، عبر إغلاق المعابر ومنع المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.
وختم الموقعون بالتأكيد على التزامهم "بعدم المشاركة في أي تعاون مع مؤسسات السينما الإسرائيلية، بما في ذلك المهرجانات، ودور العرض، وشركات الإنتاج والبث"، داعين جميع العاملين في صناعة السينما العالمية للانضمام إلى هذه المبادرة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.