تطوير شريحة تزيد كفاءة الذكاء الاصطناعي 100 مرة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تطوير شريحة تزيد كفاءة الذكاء الاصطناعي 100 مرة
تطوير شريحة تزيد كفاءة الذكاء الاصطناعي 100 مرة
طوّر فريق من الباحثين شريحة حاسوبية مبتكرة تستخدم الضوء، لأداء عمليات أساسية في الذكاء الاصطناعي تسمى "الالتفاف" (Convolution)، والتي تمكن من التعرف على...
يعدّ "الالتفاف" عملية أساسية في التعلم العميق (Depp Learning DL)، وخاصة في مجال الرؤية الحاسوبية (Computer Vision CV)، ويشكل اللبنة الأساسية للشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، ما يمكن النماذج من تعلم السمات الهرمية تلقائيا وبكفاءة من بيانات شبكية، مثل الصور وتستهلك هذه العملية طاقة كبيرة.تدمج الشريحة المطوّرة عدسات "فرينل" مصغرة، (عدسات بصرية فائقة الرقة محفورة مباشرة على السيليكون)، مع ضوء الليزر، لإجراء عمليات الالتفاف باستهلاك طاقة أقل بكثير وسرعات معالجة أعلى، وحققت الشريحة، في اختبارات النماذج الأولية، دقة تبلغ نحو 98% في تصنيف الأرقام المكتوبة بخط اليد، مقارنة بالشرائح الإلكترونية التقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".ويعتبر البحث خطوة حاسمة نحو اعتماد حوسبة الذكاء الاصطناعي البصرية على نطاق واسع في الشرائح اليومية، حيث يستخدم مصنعو الرقاقات، بالفعل عناصر بصرية، مما قد يسهل دمج هذه التقنية الجديدة على نطاق واسع في المستقبل القريب.تمثل هذه الرقاقة الضوئية قفزة واعدة نحو أنظمة ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر صداقة للبيئة.روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
https://sarabic.ae/20250902/هل-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يكون-عاقلا-وواعيا-بذاته-ومقررا-لمصيره؟-1104437206.html
سبوتنيك عربي
20:44 GMT 09.09.2025
طوّر فريق من الباحثين شريحة حاسوبية مبتكرة تستخدم الضوء، لأداء عمليات أساسية في الذكاء الاصطناعي تسمى "الالتفاف" (Convolution)، والتي تمكن من التعرف على الأنماط في الصور والفيديوهات والنصوص، بسرعة عالية وطاقة أقل.
يعدّ "الالتفاف" عملية أساسية في التعلم العميق (Depp Learning DL)، وخاصة في مجال الرؤية الحاسوبية (Computer Vision CV)، ويشكل اللبنة الأساسية للشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، ما يمكن النماذج من تعلم السمات الهرمية تلقائيا وبكفاءة من بيانات شبكية، مثل الصور وتستهلك هذه العملية طاقة كبيرة.
تدمج الشريحة المطوّرة عدسات "فرينل" مصغرة، (عدسات بصرية فائقة الرقة محفورة مباشرة على السيليكون)، مع ضوء الليزر، لإجراء عمليات الالتفاف باستهلاك طاقة أقل بكثير وسرعات معالجة أعلى، وحققت الشريحة، في اختبارات النماذج الأولية، دقة تبلغ نحو 98% في تصنيف الأرقام المكتوبة بخط اليد، مقارنة بالشرائح الإلكترونية التقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".

يمكن للشريحة معالجة تدفقات بيانات متعددة بالتوازي، باستخدام أطوال موجية متعددة من الضوء في وقت واحد من خلال تقنية تسمى مضاعفة الطول الموجي، ما يحسن الكفاءة بشكل كبير، ويقلل من متطلبات الطاقة الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهذا يساعد على الحفاظ على النمو السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي دون إرهاق شبكات الطاقة.

روبوت وامرأة شابة وجهاً لوجه. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مجتمع
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟
2 سبتمبر, 19:19 GMT
ويعتبر البحث خطوة حاسمة نحو اعتماد حوسبة الذكاء الاصطناعي البصرية على نطاق واسع في الشرائح اليومية، حيث يستخدم مصنعو الرقاقات، بالفعل عناصر بصرية، مما قد يسهل دمج هذه التقنية الجديدة على نطاق واسع في المستقبل القريب.
تمثل هذه الرقاقة الضوئية قفزة واعدة نحو أنظمة ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر صداقة للبيئة.
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
