أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، على قناته على "يوتيوب"، أن فلاديمير زيلينسكي يستعد "للهزيمة".
وقال ميركوريس: "إذا لم تسيطر روسيا على أوكرانيا بالكامل، فهذا نصر. والغريب أن هذا هو الشيء الأكثر تشاؤما الذي قاله زيلينسكي على الإطلاق".ووفقا لميركوريس، فإن "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي في السابق لم تعد ذات معنى، فقد تخلى عنها زعيم نظام كييف علنًا بشكل فعال.وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الاثنين، تطرق فلاديمير زيلينسكي إلى موضوع إنهاء الصراع ومسألة اختيار مكان اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لم تشكك أبدا في حق الشعب الأوكراني بالاستقلال والسيادة.وفي سبتمبر/أيلول الجاري، أشار بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشر قوات أجنبية على أراضيها أمرٌ غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكدا ضرورة توفير ضمانات أمنية ليس لكييف فحسب، بل لموسكو أيضًا.
خبير عسكري بريطاني يكشف ما يستعد له زيلينسكي
04:29 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 09.09.2025)
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، على قناته على "يوتيوب"، أن فلاديمير زيلينسكي يستعد "للهزيمة".
وقال ميركوريس: "إذا لم تسيطر روسيا على أوكرانيا بالكامل، فهذا نصر. والغريب أن هذا هو الشيء الأكثر تشاؤما الذي قاله زيلينسكي على الإطلاق".
وأضاف: "يبدو أن زيلينسكي يستعد أكثر فأكثر للنهاية".
ووفقا لميركوريس، فإن "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي في السابق لم تعد ذات معنى، فقد تخلى عنها زعيم نظام كييف علنًا بشكل فعال.
وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الاثنين، تطرق فلاديمير زيلينسكي إلى موضوع إنهاء الصراع ومسألة اختيار مكان اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لم تشكك أبدا في حق الشعب الأوكراني بالاستقلال والسيادة.
وفي سبتمبر/أيلول الجاري، أشار بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشر قوات أجنبية على أراضيها أمرٌ غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكدا ضرورة توفير ضمانات أمنية ليس لكييف فحسب، بل لموسكو أيضًا.