قيادي فلسطيني: محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة تحول استراتيجي في مسار الحرب

موسكو - سبوتنيك. وقال عبد المجيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن العملية الإسرائيلية هدفت إلى إفشال المسار السياسي وإلغاء الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلالها لتعويض إخفاقاته المتكررة خلال العامين الماضيين.وأضاف أن "الاعتداء على دولة وسيطة في المفاوضات كقطر ستكون له تداعيات كبيرة على الموقف الخليجي والعربي"، مشددًا على أن "الاكتفاء بالتنديد والشجب غير كافٍ"، داعيًا الدول العربية إلى "خطوات عملية تشمل وقف العمل باتفاقيات التطبيع وطرد السفراء الإسرائيليين".وأكد عبد المجيد أن فشل العملية مثّل "لطمة لنتنياهو وجيشه"، لكنه في الوقت نفسه حذّر من دخول المنطقة مرحلة جديدة من الصراع بموازين واستراتيجيات مختلفة، داعيًا إلى تعزيز المقاومة وتوسيع التنسيق العربي والإقليمي والدولي، ولا سيما مع روسيا والصين.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلًا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيانًا مشتركًا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات حماس في الدوحة اليوم، مؤكدين أنها جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية التي استهدف بها عددًا من قادة ومفاوضي حركة حماس في الدوحة اسم "قمة النار".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية فشل الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة في اغتيال قيادات الحركة المستهدفة، مشيرة إلى أن 5 من مرافقي القيادات، بينهم نجل رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، هم من قُتلوا نتيجة الغارة، إضافة إلى أحد أفراد الأمن القطري.ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من حماس في قطاع غزة وإيران ولبنان.

