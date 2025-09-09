https://sarabic.ae/20250909/مانشستر-سيتي-يحقق-انتصارا-قانونيا-على-الاتحاد-الإنجليزي-في-قضية-الرعاية-1104678115.html
مانشستر سيتي يحقق "انتصارا قانونيا" على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في قضية الرعاية
وكان نادي مانشستر سيتي، قد رفع قضية ضد الاتحاد الإنجليزي بعد فرض قيود على صفقات الرعاية في عام 2023، عقب شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل، وهو ما حال دون إبرام صفقة كبيرة مع "طيران الاتحاد"، الراعي التاريخي لمعقل وقميص الفريق.وكانت المحكمة قد اعتبرت القيود "باطلة وغير ملزمة"، وأيّدت موقف مانشستر سيتي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وعلى الرغم من تغيير الاتحاد الإنجليزي صياغة اللوائح، استأنف مانشستر سيتي الحكم مجددا، قبل أن يفضّل الطرفان التسوية خارج المحكمة قبيل جلسة استماع جديدة. ويشار إلى أن صفقة الرعاية الأولى بين سيتي و"طيران الاتحاد"، أبرمت عام 2011 لمدة 10 سنوات، مقابل 400 مليون جنيه إسترليني.ويتوقع أن يكون التمديد الجديد بمبلغ أكبر، مع مراعاة عمليات التدقيق المتبعة. وبموجب هذه التسوية، ضَمِن نادي مانشستر سيتي معاملة متساوية مع باقي أندية الدوري الممتاز في صفقات الرعاية، منهيًا خلافًا أثار جدلًا واسعًا في أوساط كرة القدم الإنجليزية حول عدالة اللوائح.
توصل نادي مانشستر سيتي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تسوية أنهت النزاع القضائي حول لوائح حظر رعاية طرف ثالث، في خطوة تمهد لصفقة رعاية ضخمة مع "طيران الاتحاد"، الراعي الرسمي للنادي.
وكان نادي مانشستر سيتي
، قد رفع قضية ضد الاتحاد الإنجليزي بعد فرض قيود على صفقات الرعاية في عام 2023، عقب شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل، وهو ما حال دون إبرام صفقة كبيرة مع "طيران الاتحاد"، الراعي التاريخي لمعقل وقميص الفريق.
وكانت المحكمة قد اعتبرت القيود "باطلة وغير ملزمة"، وأيّدت موقف مانشستر سيتي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وعلى الرغم من تغيير الاتحاد الإنجليزي صياغة اللوائح، استأنف مانشستر سيتي الحكم مجددا، قبل أن يفضّل الطرفان التسوية خارج المحكمة قبيل جلسة استماع جديدة.
وقال مانشستر سيتي، في بيان أمس الاثنين: "توصل البريميرليغ ونادي مانشستر سيتي لتسوية فيما يخص الحكم القضائي المتعلق بلوائح رعاية طرف ثالث، ونتيجة لهذا اتفقت الأطراف على إنهاء المسار القانوني"، مؤكدًا أن اللوائح الحالية أصبحت بحكم الملغاة.
ويشار إلى أن صفقة الرعاية الأولى بين سيتي و"طيران الاتحاد
"، أبرمت عام 2011 لمدة 10 سنوات، مقابل 400 مليون جنيه إسترليني.
ويتوقع أن يكون التمديد الجديد بمبلغ أكبر، مع مراعاة عمليات التدقيق المتبعة.
وبموجب هذه التسوية، ضَمِن نادي مانشستر سيتي معاملة متساوية مع باقي أندية الدوري الممتاز في صفقات الرعاية، منهيًا خلافًا أثار جدلًا واسعًا في أوساط كرة القدم الإنجليزية حول عدالة اللوائح.