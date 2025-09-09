https://sarabic.ae/20250909/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-بتدمير-منازل-عائلات-منفذي-هجوم-القدس-1104654151.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير منازل عائلات منفذي هجوم القدس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات بفرض سلسلة من العقوبات المدنية على عائلات منفذي الهجوم، الذي وقع في مدينة القدس، أمس الاثنين. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال كاتس في منشور على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه وجّه بهدم جميع المباني غير المرخصة في القرى التي ينتمي إليها منفذا الهجوم.كما أوضح أنه أمر أيضا بسحب 750 تصريح عمل وتصريح دخول إلى إسرائيل، وذلك بناء على توصية المؤسسة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان.وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الردع وتشديد الإجراءات العقابية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم.وأطلق مسلحان فلسطينيان النار عند محطة للحافلات على مشارف القدس، أمس اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.وتوصف هذه العملية بأنها من أعنف الهجمات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، بينما وصفت الشرطة الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، في حين اعتبر مسؤول فلسطيني أنه يعد رد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان ضد الفلسطينيين.
