https://sarabic.ae/20250909/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-بتدمير-منازل-عائلات-منفذي-هجوم-القدس-1104654151.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير منازل عائلات منفذي هجوم القدس

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير منازل عائلات منفذي هجوم القدس

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات بفرض سلسلة من العقوبات المدنية على عائلات منفذي الهجوم، الذي وقع في مدينة القدس، أمس الاثنين. 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T11:32+0000

2025-09-09T11:32+0000

2025-09-09T11:32+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

آخر أخبار القدس الأن

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104654274_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a237c9610c19bc1f448b6875a9f088d3.jpg

وقال كاتس في منشور على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه وجّه بهدم جميع المباني غير المرخصة في القرى التي ينتمي إليها منفذا الهجوم.كما أوضح أنه أمر أيضا بسحب 750 تصريح عمل وتصريح دخول إلى إسرائيل، وذلك بناء على توصية المؤسسة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان.وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الردع وتشديد الإجراءات العقابية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم.وأطلق مسلحان فلسطينيان النار عند محطة للحافلات على مشارف القدس، أمس اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.وتوصف هذه العملية بأنها من أعنف الهجمات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، بينما وصفت الشرطة الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، في حين اعتبر مسؤول فلسطيني أنه يعد رد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان ضد الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20250908/حماس-عملية-مستوطنة-راموت-تؤكد-أن-مخططات-احتلال-غزة-لن-تمر-دون-عقاب-1104622305.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم