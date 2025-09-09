وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير منازل عائلات منفذي هجوم القدس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير منازل عائلات منفذي هجوم القدس
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير منازل عائلات منفذي هجوم القدس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات بفرض سلسلة من العقوبات المدنية على عائلات منفذي الهجوم، الذي وقع في مدينة القدس، أمس الاثنين.
وقال كاتس في منشور على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه وجّه بهدم جميع المباني غير المرخصة في القرى التي ينتمي إليها منفذا الهجوم.
كما أوضح أنه أمر أيضا بسحب 750 تصريح عمل وتصريح دخول إلى إسرائيل، وذلك بناء على توصية المؤسسة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الردع وتشديد الإجراءات العقابية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم.
قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب
أمس, 11:37 GMT
وأطلق مسلحان فلسطينيان النار عند محطة للحافلات على مشارف القدس، أمس اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.
وتوصف هذه العملية بأنها من أعنف الهجمات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، بينما وصفت الشرطة الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، في حين اعتبر مسؤول فلسطيني أنه يعد رد فعل على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعدوان ضد الفلسطينيين.
