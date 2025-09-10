عربي
مجتمع
دراسة تتنبأ بأصدقائك المستقبليين
وشملت الدراسة مسح نشاط أدمغة 41 طالب دراسات عليا أثناء مشاهدتهم لمجموعة متنوعة من 14 مقطعا سينمائيا، تتراوح بين الكوميديا ​​والأفلام الوثائقية.وسجل الباحثون كيفية استجابة مناطق مختلفة من دماغ كل شخص للمشاهد ذاتها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وبعد أشهر، وبينما كان الطلاب مستعدين لبدء برنامج الدراسات العليا الجديد، ملأوا استبيانات تحدد دوائرهم الاجتماعية، حسب ماورد في صحيفة "نيو ساينتيست" حول الدراسة.وكان هذا التشابه العصبي واضحا بشكل خاص في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة القيم والانتباه وفهم السرديات، ما يشير إلى أن الطرق المشتركة لإدراك العالم وتفسيره تساعد الناس على التواصل بعمق.ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن العوامل الديموغرافية مثل العمر أو الجنس تفسر بعض جوانب الصداقة، إلا أنها لم تستطع تفسير تأثير الترابط العصبي هذا بشكل كامل. ويفتح هذا العمل الرائد نافذة رائعة على علم الأعصاب المتعلق بالتواصل الاجتماعي، كاشفًا أن الصداقات قد تكون متجذرة في التوصيلات الطبيعية للدماغ قبل وقت طويل من تبادل الكلمات.وتسلط هذه الدراسة الضوء على أسباب وكيفية انجذاب البشر نحو العقول المتشابهة، ما يثري فهمنا للروابط الاجتماعية ودور الدماغ في تشكيل العلاقات الإنسانية.دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
18:22 GMT 10.09.2025
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تتفاعل أدمغتهم بشكل متشابه مع المحفزات الطبيعية مثل مشاهدة ذات مقاطع الفيديو، هم أكثر عرضة لأن يصبحوا أصدقاء، حتى قبل أن يلتقوا.
وشملت الدراسة مسح نشاط أدمغة 41 طالب دراسات عليا أثناء مشاهدتهم لمجموعة متنوعة من 14 مقطعا سينمائيا، تتراوح بين الكوميديا ​​والأفلام الوثائقية.
وسجل الباحثون كيفية استجابة مناطق مختلفة من دماغ كل شخص للمشاهد ذاتها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وبعد أشهر، وبينما كان الطلاب مستعدين لبدء برنامج الدراسات العليا الجديد، ملأوا استبيانات تحدد دوائرهم الاجتماعية، حسب ماورد في صحيفة "نيو ساينتيست" حول الدراسة.

وأظهر التحليل نمطا ملفتا للنظر، فالغرباء عن بعضهم والذين لديهم أنماط نشاط دماغي متشابهة كانوا أكثر عرضة لأن يصبحوا أصدقاء مقربين بمرور الوقت.

وكان هذا التشابه العصبي واضحا بشكل خاص في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة القيم والانتباه وفهم السرديات، ما يشير إلى أن الطرق المشتركة لإدراك العالم وتفسيره تساعد الناس على التواصل بعمق.
ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن العوامل الديموغرافية مثل العمر أو الجنس تفسر بعض جوانب الصداقة، إلا أنها لم تستطع تفسير تأثير الترابط العصبي هذا بشكل كامل.

علاوة على ذلك، يمكن لنشاط الدماغ الذي تم تتبعه قبل أشهر من توطيد الصداقات أن يتنبأ بمن سيقترب أو يبتعد، وتشير النتائج إلى أن الصداقات طويلة الأمد قد تتشكل ليس فقط بناء على لقاءات الصدفة، ولكن أيضا على وظائف دماغية أعمق وأكثر توافقا تشكل كيفية تفاعل الناس مع الحياة.

ويفتح هذا العمل الرائد نافذة رائعة على علم الأعصاب المتعلق بالتواصل الاجتماعي، كاشفًا أن الصداقات قد تكون متجذرة في التوصيلات الطبيعية للدماغ قبل وقت طويل من تبادل الكلمات.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على أسباب وكيفية انجذاب البشر نحو العقول المتشابهة، ما يثري فهمنا للروابط الاجتماعية ودور الدماغ في تشكيل العلاقات الإنسانية.
