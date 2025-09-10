https://sarabic.ae/20250910/دراسة-تتنبأ-بأصدقائك-المستقبليين-1104713162.html
دراسة تتنبأ بأصدقائك المستقبليين
دراسة تتنبأ بأصدقائك المستقبليين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تتفاعل أدمغتهم بشكل متشابه مع المحفزات الطبيعية مثل مشاهدة ذات مقاطع الفيديو، هم أكثر عرضة لأن يصبحوا أصدقاء، حتى قبل أن... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T18:22+0000
2025-09-10T18:22+0000
2025-09-10T18:22+0000
مجتمع
العالم
علوم
معلومات
أصدقاء
دراسات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104713005_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9329364576c082949be84c74bea8f47b.jpg
وشملت الدراسة مسح نشاط أدمغة 41 طالب دراسات عليا أثناء مشاهدتهم لمجموعة متنوعة من 14 مقطعا سينمائيا، تتراوح بين الكوميديا والأفلام الوثائقية.وسجل الباحثون كيفية استجابة مناطق مختلفة من دماغ كل شخص للمشاهد ذاتها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وبعد أشهر، وبينما كان الطلاب مستعدين لبدء برنامج الدراسات العليا الجديد، ملأوا استبيانات تحدد دوائرهم الاجتماعية، حسب ماورد في صحيفة "نيو ساينتيست" حول الدراسة.وكان هذا التشابه العصبي واضحا بشكل خاص في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة القيم والانتباه وفهم السرديات، ما يشير إلى أن الطرق المشتركة لإدراك العالم وتفسيره تساعد الناس على التواصل بعمق.ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن العوامل الديموغرافية مثل العمر أو الجنس تفسر بعض جوانب الصداقة، إلا أنها لم تستطع تفسير تأثير الترابط العصبي هذا بشكل كامل. ويفتح هذا العمل الرائد نافذة رائعة على علم الأعصاب المتعلق بالتواصل الاجتماعي، كاشفًا أن الصداقات قد تكون متجذرة في التوصيلات الطبيعية للدماغ قبل وقت طويل من تبادل الكلمات.وتسلط هذه الدراسة الضوء على أسباب وكيفية انجذاب البشر نحو العقول المتشابهة، ما يثري فهمنا للروابط الاجتماعية ودور الدماغ في تشكيل العلاقات الإنسانية.دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
https://sarabic.ae/20250904/دراسة-توضح-خريطة-دقيقة-لنشاط-الدماغ-أثناء-عملية-اتخاذ-القرار-1104496206.html
https://sarabic.ae/20250505/دراسة-تكشف-عن-تأثير-مدهش-للصيام-المتقطع-على-الدماغ-والأمعاء-1100166511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104713005_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_f26ddc61e4847ec1500637954cbcbca2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, معلومات, أصدقاء, دراسات
العالم, علوم, معلومات, أصدقاء, دراسات
دراسة تتنبأ بأصدقائك المستقبليين
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تتفاعل أدمغتهم بشكل متشابه مع المحفزات الطبيعية مثل مشاهدة ذات مقاطع الفيديو، هم أكثر عرضة لأن يصبحوا أصدقاء، حتى قبل أن يلتقوا.
وشملت الدراسة مسح نشاط أدمغة 41 طالب دراسات عليا أثناء مشاهدتهم لمجموعة متنوعة من 14 مقطعا سينمائيا، تتراوح بين الكوميديا والأفلام الوثائقية.
وسجل الباحثون كيفية استجابة مناطق مختلفة من دماغ كل شخص للمشاهد ذاتها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وبعد أشهر، وبينما كان الطلاب مستعدين لبدء برنامج الدراسات العليا الجديد، ملأوا استبيانات تحدد دوائرهم الاجتماعية، حسب ماورد في صحيفة "نيو ساينتيست"
حول الدراسة.
وأظهر التحليل نمطا ملفتا للنظر، فالغرباء عن بعضهم والذين لديهم أنماط نشاط دماغي متشابهة كانوا أكثر عرضة لأن يصبحوا أصدقاء مقربين بمرور الوقت.
وكان هذا التشابه العصبي واضحا بشكل خاص في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة القيم والانتباه وفهم السرديات، ما يشير إلى أن الطرق المشتركة لإدراك العالم وتفسيره تساعد الناس على التواصل بعمق.
ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن العوامل الديموغرافية مثل العمر أو الجنس تفسر بعض جوانب الصداقة، إلا أنها لم تستطع تفسير تأثير الترابط العصبي هذا بشكل كامل.
علاوة على ذلك، يمكن لنشاط الدماغ الذي تم تتبعه قبل أشهر من توطيد الصداقات أن يتنبأ بمن سيقترب أو يبتعد، وتشير النتائج إلى أن الصداقات طويلة الأمد قد تتشكل ليس فقط بناء على لقاءات الصدفة، ولكن أيضا على وظائف دماغية أعمق وأكثر توافقا تشكل كيفية تفاعل الناس مع الحياة.
ويفتح هذا العمل الرائد نافذة رائعة على علم الأعصاب المتعلق بالتواصل الاجتماعي، كاشفًا أن الصداقات قد تكون متجذرة في التوصيلات الطبيعية للدماغ قبل وقت طويل من تبادل الكلمات.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على أسباب وكيفية انجذاب البشر نحو العقول المتشابهة، ما يثري فهمنا للروابط الاجتماعية ودور الدماغ في تشكيل العلاقات الإنسانية.