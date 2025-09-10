https://sarabic.ae/20250910/دميترييف-يدعو-إلى-الترحيب-بـأصوات-العقل-الداعية-للسلام-1104711466.html

دميترييف يدعو إلى الترحيب بـ"أصوات العقل" الداعية للسلام

سبوتنيك عربي

دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الترحيب بـ"أصوات العقل"... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "دعونا نرحب بأصوات العقل في جميع أنحاء العالم التي تسعى للسلام والأمن العالمي".وكتب دميترييف: "صوت العقل، وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، يشرح لرئيسة المفوضية الأوروبية المتشددة، أورسولا "فايزر" فون دير لاين، أنه لا ينبغي لها جر الاتحاد الأوروبي إلى حرب عالمية ثالثة".وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما روّج لفكرة توسيع المهمة لتدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين أوروبيين ونقلها إلى الأراضي الأوكرانية.المجر تمنع قائد الوحدة الأوكرانية المهاجمة لخط "دروجبا" النفطي من الدخول إلى أراضيها وأراضي "الشنغن"المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه

