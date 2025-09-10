https://sarabic.ae/20250910/دميترييف-يدعو-إلى-الترحيب-بـأصوات-العقل-الداعية-للسلام-1104711466.html
دميترييف يدعو إلى الترحيب بـ"أصوات العقل" الداعية للسلام
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الترحيب بـ"أصوات العقل"... 10.09.2025
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "دعونا نرحب بأصوات العقل في جميع أنحاء العالم التي تسعى للسلام والأمن العالمي".وكتب دميترييف: "صوت العقل، وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، يشرح لرئيسة المفوضية الأوروبية المتشددة، أورسولا "فايزر" فون دير لاين، أنه لا ينبغي لها جر الاتحاد الأوروبي إلى حرب عالمية ثالثة".وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما روّج لفكرة توسيع المهمة لتدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين أوروبيين ونقلها إلى الأراضي الأوكرانية.
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الترحيب بـ"أصوات العقل" الداعية للسلام والأمن العالمي.
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "دعونا نرحب بأصوات العقل في جميع أنحاء العالم التي تسعى للسلام والأمن العالمي".
وأشاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بوزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، ووصفه بأنه "صوت العقل".
وكتب دميترييف: "صوت العقل، وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، يشرح لرئيسة المفوضية الأوروبية المتشددة، أورسولا "فايزر" فون دير لاين، أنه لا ينبغي لها جر الاتحاد الأوروبي إلى حرب عالمية ثالثة".
في وقت سابق من اليوم، وخلال مؤتمر صحفي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن عددا كبيرا من السياسيين في أوروبا يريدون إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، لكن بودابست تقاتل من أجل السلام.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما روّج لفكرة توسيع المهمة لتدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين أوروبيين ونقلها إلى الأراضي الأوكرانية.