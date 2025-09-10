https://sarabic.ae/20250910/ضابط-أمريكي-سابق-تحالف-الأغبياء-محكوم-عليه-بالفشل-1104683175.html
ضابط أمريكي سابق: "تحالف الأغبياء" محكوم عليه بالفشل
ضابط أمريكي سابق: "تحالف الأغبياء" محكوم عليه بالفشل
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن "تحالف الراغبين" سيواجه تحديات جسيمة في حال انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T04:33+0000
2025-09-10T04:33+0000
2025-09-10T04:56+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bdc07bbe3cd3eec19eb56c68b6b19dc.jpg
وقال ماكغفرن: "أعتقد أن "تحالف الأغبياء" أو "تحالف المضللين" محكوم عليه بالفشل دون الولايات المتحدة. ستزودهم الولايات المتحدة، بالطبع، بأسلحة لا نملكها. وسيدفعون ثمنها بأموال لا يملكونها".عُقد يوم الخميس الماضي في باريس اجتماعٌ لما يُسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون . وعقب الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي التزام 26 دولةً بنشر "قوة ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية على أراضي جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي. وأوضح الوزير، إذا ظهرت قوة أجنبية في أوكرانيا، فلن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا على الأرض."تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانيةإعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
https://sarabic.ae/20250907/دبلوماسي-أوكراني-الاتحاد-الأوروبي-يريد-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-لكسب-ورقة-رابحة-لدى-ترامب-1104594533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567603_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_6e655bd0e8d7164fd9a1a729a9de7517.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق: "تحالف الأغبياء" محكوم عليه بالفشل
04:33 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 10.09.2025)
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن "تحالف الراغبين" سيواجه تحديات جسيمة في حال انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا.
وقال ماكغفرن: "أعتقد أن "تحالف الأغبياء" أو "تحالف المضللين" محكوم عليه بالفشل دون الولايات المتحدة. ستزودهم الولايات المتحدة، بالطبع، بأسلحة لا نملكها. وسيدفعون ثمنها بأموال لا يملكونها".
وأكد ماكغفرن أيضا أنه في هذه الحالة لن يكون الأوروبيون قادرين على مساعدة كييف لا بالمال ولا بالسلاح.
عُقد يوم الخميس الماضي في باريس اجتماعٌ لما يُسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون . وعقب الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي التزام 26 دولةً بنشر "قوة ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية على أراضي جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي. وأوضح الوزير، إذا ظهرت قوة أجنبية في أوكرانيا، فلن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا على الأرض.