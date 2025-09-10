ضابط أمريكي سابق: "تحالف الأغبياء" محكوم عليه بالفشل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
ضابط أمريكي سابق: "تحالف الأغبياء" محكوم عليه بالفشل
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن "تحالف الراغبين" سيواجه تحديات جسيمة في حال انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T04:33+0000
2025-09-10T04:56+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bdc07bbe3cd3eec19eb56c68b6b19dc.jpg
وقال ماكغفرن: "أعتقد أن "تحالف الأغبياء" أو "تحالف المضللين" محكوم عليه بالفشل دون الولايات المتحدة. ستزودهم الولايات المتحدة، بالطبع، بأسلحة لا نملكها. وسيدفعون ثمنها بأموال لا يملكونها".عُقد يوم الخميس الماضي في باريس اجتماعٌ لما يُسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون . وعقب الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي التزام 26 دولةً بنشر "قوة ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية على أراضي جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي. وأوضح الوزير، إذا ظهرت قوة أجنبية في أوكرانيا، فلن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا على الأرض."تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانيةإعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق: "تحالف الأغبياء" محكوم عليه بالفشل

04:33 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 10.09.2025)
© AP Photo / Alberto Pezzaliرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادران 10 داونينج ستريت في لندن
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادران 10 داونينج ستريت في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
تابعنا عبر
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن "تحالف الراغبين" سيواجه تحديات جسيمة في حال انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا.
وقال ماكغفرن: "أعتقد أن "تحالف الأغبياء" أو "تحالف المضللين" محكوم عليه بالفشل دون الولايات المتحدة. ستزودهم الولايات المتحدة، بالطبع، بأسلحة لا نملكها. وسيدفعون ثمنها بأموال لا يملكونها".

وأكد ماكغفرن أيضا أنه في هذه الحالة لن يكون الأوروبيون قادرين على مساعدة كييف لا بالمال ولا بالسلاح.

عُقد يوم الخميس الماضي في باريس اجتماعٌ لما يُسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون . وعقب الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي التزام 26 دولةً بنشر "قوة ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
دبلوماسي أوكراني: الاتحاد الأوروبي يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى ترامب
7 سبتمبر, 14:52 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية على أراضي جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي. وأوضح الوزير، إذا ظهرت قوة أجنبية في أوكرانيا، فلن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا على الأرض.
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
