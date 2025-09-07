عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
دبلوماسي أوكراني: الاتحاد الأوروبي يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى ترامب
صرح الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة والسفير السابق لدى البرازيل، أندريه ميلنيك، بأن أوروبا تسعى إلى استخدام جيشها في أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى...
ووصف ميلنيك، النقاش الحالي حول نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بأنه "خيالي"، وأكد أيضا أنه من غير المعروف ما الذي سيفعله العسكريون إذا تم إرسالهم، وكذلك بموجب أي تفويض. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن 26 دولة التزمت بنشر قوات رادعة في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار. بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن السلام المستدام. كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة للتدمير. في 18 أغسطس/آب، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض. وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي"الناتو". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على الاقتراح بإنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، التي طرحها الجانب الروسي في محادثات إسطنبول في عام 2022.
14:52 GMT 07.09.2025
تابعنا عبر
صرح الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة والسفير السابق لدى البرازيل، أندريه ميلنيك، بأن أوروبا تسعى إلى استخدام جيشها في أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ لا تملك عمليًا أي شيء لتقدمه.
ووصف ميلنيك، النقاش الحالي حول نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بأنه "خيالي"، وأكد أيضا أنه من غير المعروف ما الذي سيفعله العسكريون إذا تم إرسالهم، وكذلك بموجب أي تفويض.

وقال ميلنيك: "السبب الذي يدفع الأوروبيين إلى إدخال هذه القوات إلى اللعبة هو، بطبيعة الحال، أنهم لا يملكون عمليًا ما يقدمونه لترامب لحماية مصالحهم، فإرسال القوات سيكون ورقة رابحة مهمة لبقائهم في اللعبة".وفقاً لوسائل إعلام غربية.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن 26 دولة التزمت بنشر قوات رادعة في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار. بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن السلام المستدام. كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة للتدمير.
في 18 أغسطس/آب، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض. وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي"الناتو".

وأكد ترامب أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت وسائل إعلام غربية بأن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على الاقتراح بإنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، التي طرحها الجانب الروسي في محادثات إسطنبول في عام 2022.
