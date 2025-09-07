https://sarabic.ae/20250907/دبلوماسي-أوكراني-الاتحاد-الأوروبي-يريد-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-لكسب-ورقة-رابحة-لدى-ترامب-1104594533.html

دبلوماسي أوكراني: الاتحاد الأوروبي يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى ترامب

صرح الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة والسفير السابق لدى البرازيل، أندريه ميلنيك، بأن أوروبا تسعى إلى استخدام جيشها في أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

ووصف ميلنيك، النقاش الحالي حول نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بأنه "خيالي"، وأكد أيضا أنه من غير المعروف ما الذي سيفعله العسكريون إذا تم إرسالهم، وكذلك بموجب أي تفويض. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن 26 دولة التزمت بنشر قوات رادعة في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار. بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن السلام المستدام. كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة للتدمير. في 18 أغسطس/آب، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض. وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي"الناتو". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على الاقتراح بإنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، التي طرحها الجانب الروسي في محادثات إسطنبول في عام 2022.

