مسؤولة في الجامعة الإسلامية: استفزاز روسيا هدفه جر الاتحاد الأوروبي إلى معركة لإضعافه
مسؤولة في الجامعة الإسلامية: استفزاز روسيا هدفه جر الاتحاد الأوروبي إلى معركة لإضعافه
علّقت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، الدكتورة غادة حب الله، على اتهامات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ضد روسيا
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشارت حب الله إلى أن "روسيا هي الأقوى في المفاوضات"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر الاتحاد الأوروبي لاعبًا في الجيوسياسة الأوروبية لكنه مصدر قلق بالنسبة لها"، معتبرة أن "الصراع في أوكرانيا تم التخطيط له، وأن استفزاز روسيا ومعرفة ردة فعلها هدفه جر الاتحاد الأوروبي في معركة لإضعافه، ولكي لا يصبح هو فقط اللاعب المستقل في اوروبا والشرق الأوسط". ورأت أن "الولايات المتحدة تريد الاستفراد في إعادة رسم النظام حسب مصالحها"، مشيرة إلى أن "ألمانيا وفرنسا لديهما مشاكل كبيرة جدا على صعيد الاقتصاد الداخلي ولم يعد لديهما القدرة على حمل الاتحاد الأوروبي". وأضافت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، أن "روسيا لها الحق في الدفاع عن حدودها، لكن أوروبا الشرقية التي تميل إلى الغرب، لديها هواجس واتهامات لروسيا بسعيها للتوسّع"، وفق قولها. وختمت حب الله الحديث بالتأكيد على أن "روسيا تحاول استثمار علاقات ثنائية خارج إطار الاتحاد الأوروبي وهذا ما أزعج أوروبا الغربية".الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
مسؤولة في الجامعة الإسلامية: استفزاز روسيا هدفه جر الاتحاد الأوروبي إلى معركة لإضعافه
علّقت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، الدكتورة غادة حب الله، على اتهامات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قائلة إن "سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلها كذب وافتراءات"، مستغربة "إصرارهما على مواصلة دعم أوكرانيا وإمدادها بالأسلحة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشارت حب الله إلى أن "روسيا هي الأقوى في المفاوضات"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر الاتحاد الأوروبي لاعبًا في الجيوسياسة الأوروبية لكنه مصدر قلق بالنسبة لها"، معتبرة أن "الصراع في أوكرانيا تم التخطيط له، وأن استفزاز روسيا ومعرفة ردة فعلها هدفه جر الاتحاد الأوروبي في معركة لإضعافه، ولكي لا يصبح هو فقط اللاعب المستقل في اوروبا والشرق الأوسط".
ورأت أن "الولايات المتحدة تريد الاستفراد في إعادة رسم النظام حسب مصالحها"، مشيرة إلى أن "ألمانيا وفرنسا لديهما مشاكل كبيرة جدا على صعيد الاقتصاد الداخلي ولم يعد لديهما القدرة على حمل الاتحاد الأوروبي".
وإذ أكدت حب الله على "استنفاذ أوكرانيا لدول الاتحاد الأوروبي"، قالت: "في المقابل روسيا قامت بإجراءات داخلية من خلال الحماية الاقتصادية والبنيوية الداخلية على صعيد المصارف، إضافة إلى علاقاتها الخارجية والإقليمية، ما جعلها تصمد حتى اليوم".
وأضافت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، أن "روسيا لها الحق في الدفاع عن حدودها، لكن أوروبا الشرقية التي تميل إلى الغرب، لديها هواجس واتهامات لروسيا بسعيها للتوسّع"، وفق قولها.
وختمت حب الله الحديث بالتأكيد على أن "روسيا تحاول استثمار علاقات ثنائية خارج إطار الاتحاد الأوروبي وهذا ما أزعج أوروبا الغربية".