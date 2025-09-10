مسؤولة في الجامعة الإسلامية: استفزاز روسيا هدفه جر الاتحاد الأوروبي إلى معركة لإضعافه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشارت حب الله إلى أن "روسيا هي الأقوى في المفاوضات"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر الاتحاد الأوروبي لاعبًا في الجيوسياسة الأوروبية لكنه مصدر قلق بالنسبة لها"، معتبرة أن "الصراع في أوكرانيا تم التخطيط له، وأن استفزاز روسيا ومعرفة ردة فعلها هدفه جر الاتحاد الأوروبي في معركة لإضعافه، ولكي لا يصبح هو فقط اللاعب المستقل في اوروبا والشرق الأوسط". ورأت أن "الولايات المتحدة تريد الاستفراد في إعادة رسم النظام حسب مصالحها"، مشيرة إلى أن "ألمانيا وفرنسا لديهما مشاكل كبيرة جدا على صعيد الاقتصاد الداخلي ولم يعد لديهما القدرة على حمل الاتحاد الأوروبي". وأضافت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، أن "روسيا لها الحق في الدفاع عن حدودها، لكن أوروبا الشرقية التي تميل إلى الغرب، لديها هواجس واتهامات لروسيا بسعيها للتوسّع"، وفق قولها. وختمت حب الله الحديث بالتأكيد على أن "روسيا تحاول استثمار علاقات ثنائية خارج إطار الاتحاد الأوروبي وهذا ما أزعج أوروبا الغربية".الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
علّقت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، الدكتورة غادة حب الله، على اتهامات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قائلة إن "سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلها كذب وافتراءات"، مستغربة "إصرارهما على مواصلة دعم أوكرانيا وإمدادها بالأسلحة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشارت حب الله إلى أن "روسيا هي الأقوى في المفاوضات"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر الاتحاد الأوروبي لاعبًا في الجيوسياسة الأوروبية لكنه مصدر قلق بالنسبة لها"، معتبرة أن "الصراع في أوكرانيا تم التخطيط له، وأن استفزاز روسيا ومعرفة ردة فعلها هدفه جر الاتحاد الأوروبي في معركة لإضعافه، ولكي لا يصبح هو فقط اللاعب المستقل في اوروبا والشرق الأوسط".
ورأت أن "الولايات المتحدة تريد الاستفراد في إعادة رسم النظام حسب مصالحها"، مشيرة إلى أن "ألمانيا وفرنسا لديهما مشاكل كبيرة جدا على صعيد الاقتصاد الداخلي ولم يعد لديهما القدرة على حمل الاتحاد الأوروبي".

وإذ أكدت حب الله على "استنفاذ أوكرانيا لدول الاتحاد الأوروبي"، قالت: "في المقابل روسيا قامت بإجراءات داخلية من خلال الحماية الاقتصادية والبنيوية الداخلية على صعيد المصارف، إضافة إلى علاقاتها الخارجية والإقليمية، ما جعلها تصمد حتى اليوم".

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا
12:16 GMT
وأضافت رئيسة قسم العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية، أن "روسيا لها الحق في الدفاع عن حدودها، لكن أوروبا الشرقية التي تميل إلى الغرب، لديها هواجس واتهامات لروسيا بسعيها للتوسّع"، وفق قولها.
وختمت حب الله الحديث بالتأكيد على أن "روسيا تحاول استثمار علاقات ثنائية خارج إطار الاتحاد الأوروبي وهذا ما أزعج أوروبا الغربية".
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
