يصفها بـ "المتطرفة"... سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو خرجت عن السيطرة
يصفها بـ "المتطرفة"... سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو خرجت عن السيطرة
علّق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، على الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر، بالقول إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرجت عن السيطرة بصورة... 10.09.2025
جاء ذلك في تدوينة نشرها ساندرز، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، وصف فيها الحكومة الإسرائيلية بـ "المتطرفة".وقال السيناتور الأمريكي: "لم تكتف حكومة نتنياهو بتجويع الأطفال في غزة، وهم الآن يخرقون القانون الدولي بإسقاط القنابل على قطر، التي تعد حليفا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية".وطالب بيرني ساندرز بوقف المساعدات العسكرية عن إسرائيل، متسائلا: "متى يتوقف هذا الأمر".وأمس الثلاثاء، أعلنت إسرائيل استهداف مسؤولين في "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، وعلق رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا على "هجوم الدوحة" بعبارة "هذه رسالة إلى كل الشرق الأوسط".وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب أو بعيد".ووصفت قطر الهجوم، الذي تسبب في مقتل 6 أشخاص، بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمعايير الدولية وتهديد خطير لأمن سكانها.وأدانت الدول العربية بشدة الهجوم الإسرائيلي، وطلبت الجزائر ودول أخرى عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وإيران، إضافة إلى هجومها الأخير على قطر.
