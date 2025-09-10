يصفها بـ "المتطرفة"... سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو خرجت عن السيطرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
جاء ذلك في تدوينة نشرها ساندرز، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، وصف فيها الحكومة الإسرائيلية بـ "المتطرفة".وقال السيناتور الأمريكي: "لم تكتف حكومة نتنياهو بتجويع الأطفال في غزة، وهم الآن يخرقون القانون الدولي بإسقاط القنابل على قطر، التي تعد حليفا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية".وطالب بيرني ساندرز بوقف المساعدات العسكرية عن إسرائيل، متسائلا: "متى يتوقف هذا الأمر".وأمس الثلاثاء، أعلنت إسرائيل استهداف مسؤولين في "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، وعلق رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا على "هجوم الدوحة" بعبارة "هذه رسالة إلى كل الشرق الأوسط".وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب أو بعيد".ووصفت قطر الهجوم، الذي تسبب في مقتل 6 أشخاص، بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمعايير الدولية وتهديد خطير لأمن سكانها.وأدانت الدول العربية بشدة الهجوم الإسرائيلي، وطلبت الجزائر ودول أخرى عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وإيران، إضافة إلى هجومها الأخير على قطر.
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
تابعنا عبر
علّق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، على الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر، بالقول إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرجت عن السيطرة بصورة كاملة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها ساندرز، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، وصف فيها الحكومة الإسرائيلية بـ "المتطرفة".
وقال السيناتور الأمريكي: "لم تكتف حكومة نتنياهو بتجويع الأطفال في غزة، وهم الآن يخرقون القانون الدولي بإسقاط القنابل على قطر، التي تعد حليفا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية".
وطالب بيرني ساندرز بوقف المساعدات العسكرية عن إسرائيل، متسائلا: "متى يتوقف هذا الأمر".
وأمس الثلاثاء، أعلنت إسرائيل استهداف مسؤولين في "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، وعلق رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا على "هجوم الدوحة" بعبارة "هذه رسالة إلى كل الشرق الأوسط".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة "حماس" مستقلة وبادرت بها إسرائيل وتتحمل مسؤوليتها الكاملة
أمس, 14:44 GMT
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب أو بعيد".
ووصفت قطر الهجوم، الذي تسبب في مقتل 6 أشخاص، بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمعايير الدولية وتهديد خطير لأمن سكانها.
وأدانت الدول العربية بشدة الهجوم الإسرائيلي، وطلبت الجزائر ودول أخرى عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.
كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وإيران، إضافة إلى هجومها الأخير على قطر.
