ألبانيا تعين "روبوت" وزيرا لمكافحة الفساد
ألبانيا تعين "روبوت" وزيرا لمكافحة الفساد
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، اليوم الخميس، عن تعيين روبوت ذكاء اصطناعي يُدعى "دييلا"، وزيرا جديدا في حكومته، يتولى إدارة وإسناد جميع المناقصات العامة،...
ألبانيا تعين "روبوت" وزيرا لمكافحة الفساد
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، اليوم الخميس، عن تعيين روبوت ذكاء اصطناعي يُدعى "دييلا"، وزيرا جديدا في حكومته، يتولى إدارة وإسناد جميع المناقصات العامة، في خطوة تهدف إلى القضاء على الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح راما، أن "دييلا" والذي يعني اسمه "الشمس" باللغة الألبانية، سيكون أول وزير في تاريخ البلاد لا وجود ماديا له، بل هو نظام ذكي افتراضي تم تطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف راما: "دييلا" سيحقق هدفنا بجعل المناقصات العامة في ألبانيا، خالية من الفساد بنسبة 100%".
ويأتي هذا التعيين غير المسبوق في إطار جهود الحكومة الألبانية لمعالجة الفضائح المتكررة التي لطالما أحاطت بملف العقود العامة، والتي شكلت عقبة كبيرة أمام مساعي ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو هدف طموح سعى إليه راما في ولاياته السابقة.
ورغم التفاؤل الحكومي، أثار القرار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المواطنين عن شكوكهم في جدوى تعيين روبوت
، وتخوفهم من احتمال استمرار الفساد بطرق جديدة يصعب كشفها.
يُذكر أن "دييلا" بدأ عمله في وقت سابق من هذا العام، كمساعد افتراضي على منصة "إي ألبانيا " الرقمية، حيث ساعد المواطنين والشركات في الحصول على الوثائق الرسمية إلكترونيًا، ما أسهم في تقليل البيروقراطية والتأخير.
وتميّز "دييلا" بكونه غير قابل للرشوة أو التأثير أو الضغط، كما أنه يرتدي الزي الألباني التقليدي ويستخدم الأوامر الصوتية
لتقديم خدماته، ويصدر الوثائق المختومة إلكترونيًا.
كا سيقوم "دييلا"، بتقييم العروض وسيكون له الحق في "توظيف المواهب من جميع أنحاء العالم"، وفي الوقت ذاته كسر "الخوف من التحيّز وجمود الإدارة".